LA NUOVA ESTATE DI BASE con 3 festival

Milano, 28 maggio 2025 – Torna a Milano l’Estate di BASE reinventandosi ancora una volta. Il centro culturale diventa un luogo vivo di ricerca, visioni, alleanze e resistenza culturale, che da giugno a settembre si trasforma in un ecosistema creativo pulsante di generi, linguaggi e generazioni diverse.

Per l’edizione 2025, tre festival tematici – FINIMONDO, SOTTOSOPRA e ALTROMONDO – danno forma a oltre 50 giorni di programmazione culturale, con 70 eventi e più di 150 artist coinvolti, tra concerti, performance, talk, danza, cinema, workshop, installazioni e molto altro, costruendo una narrazione collettiva di desideri, crisi, possibilità e connessioni inattese.

Ad aprire l’estate TUTTA BASE, la celebre maratona culturale no-stop di 36 ore che, dal tramonto di venerdì 6 giugno all’alba di domenica 8, vedrà attivarsi ogni ambiente del centro con dj-set, concerti, pratiche di danza e yoga, proiezioni, performance e momenti di condivisione. Una vera e propria immersione nell’anima più radicale e trasversale di BASE, con artist e collettivi come LE CANNIBALE — ULTRAVIOLETTO –– HE.SHE.THEY with PAQUITA GORDON and VIRGINIA WWW — MOAB –– WATA IGARASHI –– KINKALERI — PARINI SECONDO –– ALTEA — GAIA BANFI –– ALINKA — ST.GRIMES — CULT OF MAGIC –– ALBERTO VESCOVI —– DIXIE –– DANAE — AKHTAMAR QUARTET / LE DIMORE DEL QUARTETTO –– CIAOMONDO — SONIA BRUNELLI –– AMÆMI –– HANGOVER COMMUNITY –– OZONE –– SPIRITICO STANCO & MIU.

TUTTA BASE non è solo un rito collettivo che inaugura l’estate, è anche l’inizio di FINIMONDO, il primo festival in calendario che si sviluppa nel mese di giugno proponendo un palinsesto trasversale, una riflessione lucida e spietata sul presente e le sue rotture, indagando il crollo delle nostre certezze come occasione di re-immaginazione.

Tra gli appuntamenti da non perdere, il 10 giugno, in collaborazione con Materia Talk, BASE ospita Il mondo sta per bruciare?, un incontro tra attivist, scrittor e studios che riflette sull’ansia climatica e sul nostro rapporto con la fine, tra apocalisse, crisi ecologica e immaginari culturali. Intervengono Fabio Deotto, Alessandro Foggetta, Andrea Grieco, Andrea Pilloni e Francesco Boer.

Il 20 giugno è la volta di FROCISSIMI, La rivoluzione queer è finita?, un incontro organizzato con Emergentissimi dal titolo provocatorio per rivendicare i diritti e i valori delle lotte LGBTQI+ e per celebrare l’identità queer, una pratica quasi contro corrente in questo finimondo. L’appuntamento si apre con un talk per indagare come l’affermazione queer oggi diventi un atto politico di affermazione e libertà intergenerazionale. Interverranno Sara Busi (talkingtomybody) attivista e content creator, Protopapa e Pierpaolo Moschino (Fluido Studio) musicisti e programmatori, in dialogo con Daniele Biaggi (QUID) e Luca Fontò (VD NEWS) e altri ospiti.

Il 27 giugno, il giornalista Luca Misculin (Il Post) ci condurrà dentro i paradossi del progetto europeo con L’Europa è finita?, un talk lucido e necessario sul presente dell’Unione e i suoi scenari futuri curato insieme a Senza Rossetto, un progetto editoriale nato per riflettere sul ruolo delle donne nella società e nel dibattito pubblico.

Segue il festival Più che Danza (27–29 giugno), che porta in scena la ricerca coreografica contemporanea sotto il segno del tema “Logica senza concetto”: una riflessione performativa sulla complessità, tra forme ibride, nuovi linguaggi e corpi politici. Chiude FINIMONDO un incontro doloroso ma indispensabile, I miei giorni a Gaza con Martina Marchiò, Pablo Trincia e Roberta Lippi che racconteranno la situazione nella striscia dal punto di vista, preziosissimo, di Medici senza frontiere.

FINIMONDO, come tutta l’Estate di BASE, sarà accompagnato anche da momenti di leggerezza e distrazione, momenti di sole in questo mare movimentato che è il nostro pianeta. Molti party e dj set in compagnia di partner storici di BASE Milano come Splendido Splendente con NAO UAO, This is Indie, Sundayoff e Toy Tonics con OFFBEAT, i dj set del giovedi con U/N e una seconda edizione della rassegna Refresh your vibes by TUBORG che quest’anno porterà in scena a BASE grandissimi artisti del panorama musicale italiano: Auroro Borealo + BELS (11 giugno), Generic Animals (25 giugno) e due appuntamenti con il Karaoke di Disco PianoBar (18 giugno e 2 luglio).

Tra gli alleati di questa Estate a BASE, Leroy Merlin, che ha curato la riapertura degli spazi esterni del centro culturale, dando una nuova veste alla terrazza e al cortile, luoghi di incontro e brindisi, ma anche di performance e momenti musicali unici, come il concerto di pianoforte all’alba di Alberto Visconti, in programma per TUTTA BASE alle 5 del mattino del 7 giugno, dalla Terrazza di BASE con una delle viste più intime e magiche sui tetti di Milano.

A luglio prende il via SOTTOSOPRA, il secondo festival dell’estate, dedicato alle nuove generazioni, ai percorsi indipendenti e alle visioni che sfuggono ai radar istituzionali. Tra gli appuntamenti di questo secondo palinsesto, dal 3 al 6 luglio, BASE ospita il Vertigo Film Festival, uno dei più rilevanti festival italiani dedicati al cortometraggio. Tra fiction, documentari, animazioni e progetti di studenti, Vertigo crea uno spazio di visione e scambio, con proiezioni, dibattiti e incontri con registi. Il 22 luglio, la rassegna EMERGENTISSIMI accende, invece, i riflettori su giovani musicist della scena indipendente italiana, per una serata live all’insegna dell’autenticità, dell’ascolto e della scoperta di nuovi talenti. Per Refresh your vibes by TUBORG due talenti emergenti che sono già delle star: Caro Wow e Nicol il 9 luglio.

Il viaggio dell’Estate di BASE si conclude a settembre con ALTROMONDO, il terzo e ultimo festival della stagione, dedicato alle possibilità concrete, alle narrazioni marginali e ai futuri che prendono forma oggi. Il 12 e 13 settembre torna Paranoia Festival, progetto nato per abbattere i tabù legati alla salute mentale nella Gen Z. L’edizione 2025, dal titolo L’eterna rincorsa, affronta la pressione sociale e l’insoddisfazione cronica attraverso musica, arte e parole, e inaugura una nuova collaborazione con la piattaforma Serenis, per rendere il benessere psicologico realmente accessibile. A chiudere l’estate, il 19 e 20 settembre arriva DARNA, festival cinematografico e artistico creato da giovani della diaspora SWANA (Southwest Asia e North Africa), che fa del cinema un luogo di appartenenza, memoria e trasformazione, libero da stereotipi, con film premiati e visioni inedite.

I biglietti per TUTTA BASE e per Refresh your vibes by TUBORG sono già disponibili sulla piattaforma DICE.