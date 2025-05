Il duo Zuccarelli-Marcone protagonista allo Ionio International Music Festival 2025 di Trebisacce

Un viaggio musicale tra le suggestioni di Enescu, la liricità di Schubert e la brillantezza di Reinecke: è ciò che attende il pubblico sabato 17 maggio alle ore 20.30 presso l’Auditorium Ex-Fornace di Trebisacce, in occasione di un imperdibile appuntamento dello “Ionio International Music Festival 2025”, rassegna di rilievo patrocinata dall’amministrazione comunale.

Protagonisti della serata saranno il flautista Carmine Zuccarelli e la pianista Manuela Marcone, due interpreti di straordinaria raffinatezza ed esperienza, uniti in un sodalizio artistico che promette emozioni e virtuosismo.

Il programma abbraccia epoche e stili diversi, offrendo una panoramica del repertorio per flauto e pianoforte di grande respiro: si comincia con il “Cantabile et Presto” del compositore George Enescu, brano di grande impatto espressivo e brillantezza tecnica; si prosegue con la trascrizione per flauto della celebre Sonata “Arpeggione” in La minore D. 821 di Franz Schubert, per poi approdare al Concerto per flauto in Re maggiore Op. 283 di Carl Reinecke, autentico capolavoro dell’Ottocento romantico.

Carmine Zuccarelli, giovane talento cresciuto musicalmente proprio a Trebisacce, ha già all’attivo una carriera ricca di riconoscimenti e collaborazioni internazionali: dal Conservatorio di Strasburgo alle tournée in Francia con l’Orchestre des Jeunes du Centre, fino alla recente partecipazione al prestigioso festival “Rencontres Musicales de Noyers”.

Al suo fianco, Manuela Marcone, pianista di chiara fama e docente in prestigiosi conservatori italiani, apprezzata in tutta Europa per la sua intensa attività cameristica e solistica. La sua presenza aggiunge autorevolezza e profondità a un concerto che si preannuncia indimenticabile.

«Tornare a suonare a Trebisacce per me ha un significato profondo – dichiara il flautista Carmine Zuccarelli. – È qui che ho mosso i primi passi nel mondo della musica, ed è qui che ho scoperto la mia vocazione. Ogni nota che eseguirò sarà un omaggio a questa terra e a chi ha creduto in me fin dall’inizio. Portare su questo palco un programma così ricco, insieme a un’artista straordinaria come Manuela Marcone, è un’occasione che mi riempie di gratitudine e responsabilità. Spero che il pubblico possa emozionarsi quanto noi nel condividere questo viaggio musicale».

«È per me una grande gioia tornare a Trebisacce, un luogo a cui sono particolarmente legata, per condividere ancora una volta il palcoscenico con il giovane e promettente flautista Carmine Zuccarelli. Sarà un’occasione speciale per regalare al meraviglioso pubblico calabrese un momento di autentica bellezza attraverso la Musica, in uno scenario davvero suggestivo come quello dell’ex fornace, che unisce storia e fascino. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un’esperienza intensa ed emozionante!», afferma la pianista Manuela Marcone.

L’evento, a ingresso libero, si inserisce in una più ampia strategia culturale del Comune di Trebisacce, che mira a valorizzare i talenti del territorio e a offrire occasioni di alto profilo artistico alla cittadinanza e ai visitatori. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dal potere evocativo della musica dal vivo in un contesto suggestivo, sotto il segno dell’eccellenza musicale e dell’impegno culturale.