Romagna in fiore: la rassegna ecosostenibile e diffusa di Ravenna Festival

BRIO, IRONIA…E NATURA: I PATAGARRI NELLA FORESTA DI MONTEBELLO

Già sold out il concerto di sabato 17 maggio a Modigliana

Prendi il “fritto misto botanico” di una riserva forestale che un programma nazionale di rimboschimento degli anni Cinquanta ha popolato di specie inaspettate e decisamente non autoctone; aggiungici un gruppo di giovani scapestrati (ma benintenzionati) che fanno man bassa dello swing per iniettare brio e ballabilità alla tradizione della canzone d’autore che va da Carosone a Paolo Conte. Il risultato è la nuova tappa di Romagna in fiore, la rassegna ecosostenibile e diffusa di Ravenna Festival: già sold out per capienza massima raggiunta, l’appuntamento di sabato 17 maggio, alle 16, nella Foresta di Montebello a Modigliana, vedrà in concerto I Patagarri, travolgente e impenitente rivelazione di X Factor. La Riserva Sperimentale di Montebello è un poderoso polmone verde popolato di cedri e pini da tutti il mondo, larici giapponesi, cipressi dell’Arizona, rarità come il pino bruzio…quasi un giardino botanico forestale a pochi passi dal Monte della Chioda. Ravenna Festival ringrazia Confindustria Romagna, che ha “adottato” l’evento in questo territorio.

Il luogo di spettacolo è raggiungibile con un percorso a piedi di ca. 5 km (dislivello 114 m, tempo di percorrenza fra 90’ e 120’) dai pressi del Passo Monte Trebbio – ovvero, dal punto di arrivo delle navette gratuite e non prenotabili in partenza dalla Pesa pubblica e dal Cimitero di Modigliana (in paese sono disponibili diversi parcheggi). Per chi preferisce non utilizzare il servizio navetta, sono disponibili due aree parcheggio nei pressi del Passo. Gli stand gastronomici sono organizzati da Pro Loco Modigliana. Le informazioni su percorsi, parcheggi e guide sono disponibili sul sito trailromagna.eu e quanti hanno acquistato biglietti riceveranno via email tutti i dettagli.

Con invidiabile energia e salda tecnica musicale, gli irriducibili Patagarri oscillano fra swing, jazz e swag band, guardano al Dixieland degli anni Venti e al cantautorato italiano anni Sessanta, aggiungono un pizzico di rap e l’esperienza dell’arte di strada per restituire alle orecchie del nuovo pubblico canzoni che, dopo tanti decenni, possono ancora suonare come vere e proprie epifanie. Caravan, l’inedito brano con cui sono approdati alla finale di X Factor 2024 dopo aver conquistato il pubblico di esibizione in esibizione con la guida del loro coach Achille Lauro, è un grido di libertà; un invito della band milanese a prendere controllo della propria vita senza farsi sopraffare dal timore di vivere ai margini. Nel gioioso e coinvolgente gipsy jazz dei Patagarri, il “caravan” è infatti un simbolo di resistenza alla cultura dominante e ai compromessi. Una visione che si conferma nel singolo uscito ad aprile, Sole zingaro, nuovo tassello che anticipa l’album di debutto.

A sud di Modigliana, nella valle del torrente Ibola, poco prima del Passo conosciuto come “monte della Chioda” e attraversato dalla strada che porta a Rocca San Casciano, si trova la Riserva Sperimentale di Montebello, a un’altitudine fra i 500 e i 700 m e con una superficie di quasi 320 ettari. È figlia degli anni Cinquanta nel bene e nel male: parte di un programma nazionale di rimboschimento, riflette la “coniferomania” di quegli anni e, da un punto di vista botanico-forestale, risulta alquanto bizzarra negli accostamenti fra piante autoctone e non. Fra le presenze monumentali, spicca la colossale quercia accanto al rudere de Il Poggiale, ma sono tante le gradevoli passeggiate che la attraversano. E per chi vuole fare tappa a Modigliana: da non perdere la Pinacoteca, con i quadri di Silvestro Lega, uno spettacolare dipinto del faentino Francesco Nonni e la collezione d’arte moderna legata al Premio Lega, importante riconoscimento degli anni Sessanta.

Domenica 18 maggio l’appuntamento è con i Quintorigo e John De Leo: il quarto di secolo dell’album Rospo è l’occasione di riprovare l’ebbrezza di una visione musicale che unisce rock e cameristica, prog e jazz. Il concerto è ospitato dall’Azienda Agricola Clorofilla sulle colline di Mercato Saraceno.

La rassegna Romagna in fiore è organizzata da Ravenna Festival in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni delle località interessate ed è resa possibile dal sostegno del main partner Gruppo Hera, con l’energia verde di Tozzi Green e con partner per la mobilità Ferri The Driving Solution. Radio Bruno è la radio ufficiale, mentre il partner organizzativo è Trail Romagna.

