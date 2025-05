Nicola Lorusso e Pietro Cerchiello

Selavì

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio

Campo Teatrale, Milano

Secondo appuntamento, da venerdì 23 a domenica 25 maggio (venerdì ore 21, sabato ore 19,30, domenica ore 18,30), con la rassegna dedicata ai progetti vincitori della precedente edizione del bando Theatrical Mass, in programma a fine maggio a Campo Teatrale. In scena questo fine settimana Nicola Lorusso, autore anche della drammaturgia con Pietro Cerchiello, in Selavì, il racconto di una vita all’incontrario che diverte e sorprende, in bilico fra surrealismo e stand-up comedy. Un monologo in cui tutto è il contrario di tutto, dove nulla è ciò che appare. Selavì è la storia di Gino Badate, che la notte del primo luglio viene investito da un camion e si ritrova in uno stato indefinito, tra la vita e la morte, catapultato nel ricordo di ciò che è stato della sua vita, che adesso gli scorre davanti, per l’ultima volta, come fosse un grande film. Una storia semplice che Gino racconta attraverso un linguaggio poetico e ironico, lucido e sconclusionato, dall’inizio alla fine: dai cento anni di gravidanza di sua madre, passando dal lavoro come barbiere al sogno di fare il regista. La rassegna, per la quale è possibile usufruire di un abbonamento specifico, terminerà la settimana prossima, da martedì 27 fino a giovedì 29 maggio, con Le aragoste muoiono per incidenti di percorso, un complesso e riuscito incastro drammaturgico al servizio di una riflessione sulla misura del tempo, sulla vita e il suo scorrere messo in scena da La petite mort teatro.

