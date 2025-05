Nume Academy & Festival 23-29 giugno 2025

I GRANDI PROTAGONISTI

L’edizione 2025 di NUME Academy & Festival – realizzata dall’Associazione Seraphino APS, grazie al Comune di Cortona, alla Tharice Foundation, all’Associazione Rencontres Musicales Alberto Lysy e al Truusund Gerrit van Riemsdijk Stiftun – vedrà la partecipazione di 13 giovani talenti all’inizio della loro carriera professionale, spesso già con importanti riconoscimenti, individuati tr a le 320 domande pervenute quest’anno da tutti i continenti.

Assieme a loro arriveranno a Cortona, per le mastercalss e i concerti, il direttore artistico di Nume Academy & Festival il violinista Vlad Stanculeasa (Escola Superior de Música de Catalunya a Barcelona) solista, primo violino d’orchestra e musicista da camera in Europa, Asia e Sud America e da dieci anni primo violino della Gstaad Festival Orchestra in Svizzera; l’affascinante violinista americana Stella Chen (Juillard School of Music – New York) vincitrice del Primo Premio al Concorso Internazionale di violino Queen Elisabeth di Bruxelles 2019, la prima a ricevere il prestigioso “Robert Levin Award” dalla Harvard University e la più giovane vincitrice del concorso Menuhin, ormai pienamente riconosciuta dalla critica e dal pubblico; Ettore Causa (Yale School of Music – New Haven, Connecticut) considerato uno dei più brillanti strumentisti ad arco (viola) del nostro tempo, premiato sia con il premio Peter Schidlof che con quello John Barbirolli per il miglior suono al prestigioso concorso internazionale Lionel Tertisin Inghilterra nel 2000 e lodato dalla stampa internazionale; Andreas Brantelid (Sibelius Academy–Helsinki) incredibile violoncellista danese, oltre alle pianiste collaboratrici Mari Fujino (Conservatorio di Cesena, l’Istituto Superiore Studi Musicali di Reggio Emilia e di Modena, ecc.) e Lorena Tecu (New England Conservatory of Music e University College of Fine Arts– Boston).

Musicisti di fama internazionale anche gli altri protagonisti del Festival: la violinista francese Irène Duval, la violinista lettone Madara Pētersone appassionata interprete di musica da camera, Tommaso Lonquich che, primo clarinetto in numerose formazioni orchestrali, è stato acclamato dalla critica come “clarinettista formidabile” per “il suo timbro sontuoso, la costante maestria e passione, lo smagliante virtuosismo”; ancora l’eccellente pianista Enrico Pace, Boris Kusnezow pianista russo vissuto e formatosi in Germania e pluripremiato, lo spagnolo Luis Cabrera divenuto a soli 20 anni, nel 2006, il contrabbassista principale della Netherlands Philharmonic Orchestra di Amsterdam, musicista con una brillante carriera di interprete ma anche molto attivo come insegnate, e infine due autentiche icone del panorama musicale come STEVEN ISSERLIS, uno degli unici due violoncellisti viventi presenti nella Hall of Fame di Gramophone, e GIDON KREMER in Italia quest’anno per la prima volta, tra i più originali e coinvolgenti artisti della sua generazione.

Gidon Kremer – oltre 200 album registrati, un’orchestra da lui fondata (la Kremerata Baltica) può vantare nella lungalista di onorificenze e premi – incluso l’Ernst von Siemens Musikpreis, il Bundesverdienstkreuz, il Triumph Prize di Mosca, il Premio Unesco e il Premio “Una Vita Nella Musica Artur Rubinstein – anche il Praemium Imperiale, ampiamente consider ato come il Premio Nobel della musica.