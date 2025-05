Teatro Parioli Costanzo, Massimo Ghini in Noi Giuda

Dal 14 al 18 maggio 2025 a Roma omaggio ad Angelo Longoni

Dopo il grandissimo successo della scorsa stagione, torna al Teatro Parioli Costanzo – dal 14 al 18 maggio – Noi Giuda, con Massimo Ghini, ultimo spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni; produzione Teatro Parioli.

Lo spettacolo sarà dedicato alla memoria di Angelo Longoni, recentemente scomparso.

Giuda è il prototipo dell’essere abbietto e ambiguo. Ed è ambigua tutta la vicenda che lo lega indissolubilmente a Gesù. Giuda è l’umano con le sue infinite contraddizioni. Gesù è il divino con la sua perfezione. Ma narrativamente il tradimento è indispensabile alla morte di Gesù e alla diffusione della parola di Dio. Giuda è quindi anche l’esecutore del disegno divino. Ma si può eseguire la volontà divina e al contempo essere colpevole? Possiamo davvero considerare Giuda come siamo abituati a fare da secoli?

Oggi Giuda, stanco della reputazione di cui soffre da due millenni, ritorna tra noi per dire la sua. La dice con il linguaggio e gli strumenti dei nostri giorni, in una impossibile e fantasiosa “conferenza”. Finalmente ci dirà cosa pensa dei famosi trenta denari, della sua iniziale speranza in un Messia liberatore e ci parlerà di un suo Vangelo.Giuda sa essere ironico, a volte tenero. La tradizionale malvagità attribuitagli non fa per lui. Gli è più congeniale l’indagine da investigatore e la ricerca delle contraddizioni narrative e di un movente credibile per difendere la propria reputazione. L’ironica assurdità della situazione, si fonda sempre sui fatti, su una visione rispettosa della fede e su una documentazione accuratamente controllata. Giuda non accetta di essere il simbolo di coloro che hanno crocifisso Gesù, desidera una riabilitazione.

In fondo dovremmo tutti provare simpatia per questo personaggio, disprezzato anche per essersi tolto la vita ed essere morto praticamente insieme a Gesù.

Si segnala che dal 14 maggio, sarà in tutte le librerie, Destino, l’ultimo libro di Angelo Longoni.

Sinossi

Monica è una donna giovane e già vedova perché il marito che amava si è ucciso. Adesso è tormentata dagli incubi e, per tenersi assieme, è costretta a prendere psicofarmaci, mentre l’unica soluzione che ha trovato per sopravvivere è vendersi come escort. Anche Nicola si aspettava una vita migliore, ma per tirare avanti lavora in un’officina di gommista, vende computer usati ed è perseguitato da creditori senza scrupoli, malavitosi feroci. Franco, invece, è un uomo che ha una moglie che ama e un meraviglioso figlio dodicenne, però il suo lavoro di rappresentante è in crisi e, soprattutto, ha un tumore e non sa quanto gli resta da vivere. Che cosa hanno in comune, che cosa unisce i destini di questi tre esseri umani così diversi e lontani l’uno dall’altro? Niente, ma un’incredibile somma di denaro, di misteriosa provenienza, con la quale due di loro vengono in contatto, e una serie di coincidenze dovute solo al caso o al fato, farà sì che i loro percorsi s’incrocino dando vita a un thriller senza un momento di pausa, senza un attimo di tregua. In poche ore tutti si trovano sulla strada, impegnati in una fuga o in un inseguimento, dove il viaggio è anche lotta, innamoramento, guarigione. Identificarsi in ognuno dei protagonisti sarà immediato e inevitabile, rendendo la lettura di questo romanzo un’esperienza che unisce una tensione quasi insostenibile a una profondità morale ed esistenziale rara da ritrovare nella narrativa d’azione. Il gioco del destino si compie così, unendo più persone a loro insaputa, favorendo il successo di qualcuno e la condanna di altri. Infatti, esseri umani sconosciuti tra loro, improvvisamente si uccidono o s’innamorano. «Il mondo è pieno di gente in salute che muore prima di un malato al quale non si darebbe più nessuna chance di sopravvivenza. Quanto possa durare la vita di ognuno dipende da uno schioccare di dita, da una distrazione in autostrada, da un piede messo in fallo, da una giornata piovosa, da un treno perso, da una coronaria ostruita e da altri casi fortuiti. Non è sempre la gravità di una malattia a uccidere, ma il destino.»

DURATA SPETTACOLO: 70 minuti, atto unico