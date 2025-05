16 > 17 maggio, ore 21 | Teatro di Rifredi



www.teatrodellatoscana.it

16 > 17 maggio, ore 21 | Teatro di Rifredi

Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara, Beatrice Verzotti in

WONDER WOMAN

di Antonio Latella, Federico Bellini

costumi Simona D’Amico

musiche e suono Franco Visioli

movimenti Francesco Manetti, Isacco Venturini

regia Antonio Latella

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa

in collaborazione con stabilemobile

Durata: 1h e 20’, atto unico.

Al Teatro di Rifredi, il 16 e 17 maggio, ore 21, Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara, Beatrice Verzotti, interpretano la Wonder Woman di Antonio Latella, Federico Bellini.

La storia ha una verità da rivendicare. Comincia da un fatto di cronaca, uno stupro di gruppo avvenuto ad Ancona nel 2015 e da una sentenza – poi ribaltata – che ha rovesciato i ruoli: la vittima è diventata imputata, non è stata creduta perché “troppo mascolina”.

Costumi di Simona D’Amico, musiche e suono di Franco Visioli, movimenti di Francesco Manetti, Isacco Venturini, regia di Antonio Latella, produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, in collaborazione con stabilemobile.

Nel 2015, ad Ancona, una ragazza peruviana è con ogni probabilità vittima di uno stupro di gruppo; con una sentenza che suscitò molto scalpore, le giudici della Corte d’Appello chiamate a emettere una sentenza sul fatto decisero di assolvere gli imputati con motivazioni quantomeno discutibili. Secondo le giudici, la ragazza risultava “troppo mascolina” per essere attraente e causa di violenza sessuale. La Corte di Cassazione, fortunatamente, ha ribaltato il giudizio condannando i ragazzi autori dello stupro; eppure rimane nella memoria il precedente indelebile di un giudizio emesso per ragioni che fanno riferimento all’estetica della vittima, in un singolare rovesciamento in cui pare che la vittima stessa sia in pratica l’imputato, come fosse colpevole del proprio aspetto.

Lo spettacolo si muove da questa vicenda ripercorrendone i contenuti essenziali e affidando a quattro giovani donne il racconto, immaginato e teatralizzato, del caso giudiziario; Vichingo, questo il soprannome con cui, nella realtà, era chiamata dai ragazzi la vittima, diviene qui una Wonder Woman contemporanea in lotta per ristabilire una verità che viene continuamente negata, dove ogni incontro, dai poliziotti di quartiere alle giudici stesse, finisce per rafforzare l’idea di una comunità in cui non c’è spazio né per la pietà né tantomeno per la giustizia stessa.

Antonio Latella, Federico Bellini

BIGLIETTI

Intero € 19

Ridotto over 65 e convenzioni € 17

Ridotto soci Unicoop € 16

Ridotto under 30 € 15 (€ 12 con TT Young Card)

Ridotto Passaparola Unicoop €14

valido per le recite del 16 e 17 maggio

DOVE ACQUISTARE

BIGLIETTERIA

Teatro di Rifredi

Via Vittorio Emanuele II, 303

dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 19

Tel. 055.4220361/2

rifredi@teatrodellatoscana.it

ONLINE

teatrodellatoscana.vivaticket.it

PUNTI VENDITA VIVATICKET

Le riduzioni over65 e under30 sono valide tutti i giorni.

La riduzione soci Unicoop Firenze è valida per le recite della domenica.

Gli abbonati al Teatro della Toscana hanno diritto al biglietto ridotto.

Convenzioni aggiornate su www.teatrodellatoscana.it