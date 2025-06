ANNA NETREBKO RINUNCIA AD AIDA

Anna Netrebko annuncia che, purtroppo, è costretta a rinunciare alle sue due recite di Aida, previste il 10 e 17 agosto, all’Arena di Verona, per motivi personali. “Mi dispiace sinceramente per il disagio che ciò potrebbe causare agli spettatori che avevano programmato di sentirmi interpretare nuovamente il mio ruolo in questo meraviglioso allestimento di Stefano Poda – afferma il soprano –. Attendo con gioia le mie tre recite di Nabucco il mese prossimo, che segneranno il mio settimo anno consecutivo al Festival lirico in Arena. Non vedo l’ora di tornare in questo luogo simbolico nel 2026″. Anna Netrebko ha debuttato all’Arena di Verona nel 2019 come Leonora ne Il Trovatore e da allora è tornata ogni estate, anche nelle edizioni segnate dalla pandemia, in titoli sempre nuovi e diversi allestimenti. È stata Aida all’inaugurazione del 100° Festival, nella produzione di Stefano Poda, e sarà per la prima volta in Italia Abigaille, nel nuovo Nabucco. Confermata, infatti, la partecipazione di Anna Netrebko a tre recite di Nabucco: la cantante interpreterà Abigaille nelle serate del 17, 24 e 31 luglio. Si tratta della prima possibilità di vederla in questa parte in Italia, nonché l’unica del 2025, dopo il suo esordio a Berlino pochi mesi fa in uno dei ruoli più stimolanti e impegnativi di tutta la creazione verdiana. Biglietteria Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona – biglietteria@arenadiverona.it Call center (+39) 045 800.51.51 – www.arena.it Punti di prevendita TicketOne Informazioni Ufficio Stampa Fondazione Arena di Verona Via Roma 7/D, 37121 Verona – ufficio.stampa@arenadiverona. it tel. (+39) 045 805.1861-1905-1891-1939