Gli appuntamenti dell’ORT a luglio e agosto 2025

Dopo l’avvio della rassegna Ville e Giardini Incantati 2025, l’estate dell’Orchestra della Toscana prosegue nei mesi di luglio e agosto con un’ampia programmazione che coinvolge borghi, abbazie, piazze storiche e festival. Un’attività estiva articolata e diffusa in tutta la Toscana, che conferma il ruolodell’ORT come una delle principali istituzioni sinfoniche italiane anche nella stagione estiva, attraverso la promozione di progetti di prossimità e collaborazioni con realtà di rilievo nazionale. Accanto alle sedi medicee della rassegna – tra cui Villa La Petraia, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Seravezza, La Màgia a Quarrata, Villa Bardini e il Forte Belvedere di Firenze – l’orchestra sarà impegnata in numerosi appuntamenti al di fuori del circuito di Ville e Giardini Incantati, proseguendo nella sua attività di diffusione della musica in contesti diversi, con repertori versatili e organici calibrati sulle caratteristiche dei luoghi e dei festival ospitanti. A partire da metà luglio, tornano I Concerti di Badia a Tavarnelle Val di Pesa, che propongono programmi da camera nel chiostro della Badia a Passignano, tra i luoghi più rappresentativi della programmazione estiva dell’ORT. Anche Classica 2025, nei comuni di Montaione e Gambassi Terme, accoglie ensemble e solisti in contesti raccolti e immersi nel paesaggio toscano, con proposte pensate per un pubblico trasversale.

L’ORT sarà inoltre presente in alcuni tra i più importanti festival estivi della regione e non solo. Tra questi, il Chianti Festival, l’Entroterre Festival (con concerti a Bertinoro e Marradi), e il prestigioso Chigiana International Festival & Summer Academy di Siena, dove l’orchestra si esibirà al Teatro dei Rinnovati con un programma sinfonico diretto da Andrea Battistoni, che include brani di Boulez e

Mahler. Prosegue anche l’impegno nella divulgazione musicale attraverso la forma teatro-musica: lo spettacolo Ti racconto Don Giovanni, ideato e interpretato da Alessandro Riccio, verrà rappresentato in tre diverse località – Bertinoro (FC), Jesi (AN) e sulle Alpi Apuane – con l’ensemble di fiati e archi dell’ORT. Il repertorio operistico torna anche con I fiati all’opera, che verrà proposto a Marradi e Figline Valdarno.

In programma anche pagine sinfoniche di grande tradizione, come Le quattro stagioni di Vivaldi – con il concertatore e violino solista Giacomo Bianchi – in scena a Tavarnelle, Santa Fiora e al Teatro Romano di Fiesole, accostate alla Sinfonia n. 30 di Mozart. Tra i progetti cameristici, il sestetto d’archi dell’ORT sarà impegnato nel programma Sextours Concertants, con musiche di Mozart e Čajkovskij, in programma a Quarrata e Scarlino. Di taglio più trasversale, il concerto Pino Daniele… Storia e poesia di un mascalzone latino, con l’ensemble di ottoni e percussioni dell’ORT, verrà presentato a Castellina in Chianti e Marina di Massa, su arrangiamenti originali di Demetrio Bonvecchio e la voce di Nadyne Ruch. Il mese di agosto si concluderà con la partecipazione alla 20ª edizione del Teatro del Silenzio di

Lajatico, che vedrà l’Orchestra della Toscana sul palco accanto ad Andrea e Matteo Bocelli per uno degli eventi più attesi e rappresentativi della stagione estiva a livello internazionale. Con questa articolata attività, l’Orchestra della Toscana conferma la propria presenza stabile e attiva sul territorio regionale e nazionale anche nei mesi estivi, proseguendo la propria missione pubblica di diffusione della musica colta attraverso progetti di qualità, accessibili, capaci di valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio, e di raggiungere pubblici eterogenei nei contesti più diversi.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

venerdì 4 luglio 2025 ore 21:30

– Tavarnelle in Val di Pesa (FI), Badia a Passignano

I Concerti di Badia

Giovanni Conti direttore

Fabrizio Fadda clarinetto

Orchestra della Toscana

MOZART, Divertimento per archi n. 1 in re maggiore K 136

ROSSINI Introduzione, tema e variazioni per clarinetto e orchestra

MOZART Sinfonia n. 35 in re maggiore K 385 “Haffner”

domenica 6 luglio 2025 ore 18:00 – Montaione (FI) Cappella “La fuga in Egitto”

Classica 2025

FIATI IN OPERA

Quintetto a fiati

musiche di Berio, Rota, Puccini, Verdi Viola Brambilla flauto, Luca di Manso oboe Fabrizio Fadda clarinetto, Umberto Codecà fagotto, Andrea Mancini corno BERIO Opus number zoo

ROTA Piccola offerta musicale

PUCCINI Fantasia da La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot

VERDI Ouverture da Nabucco

martedì 8 luglio 2025 ore 21:30 – Palazzo Mediceo di Seravezza

Ville e Giardini incantati 2025

FIATI IN OPERA

Quintetto a fiati

musiche di Berio, Rota, Puccini, Verdi

Viola Brambilla flauto, Luca di Manso oboe

Fabrizio Fadda clarinetto, Umberto Codecà fagotto, Andrea Mancini corno

BERIO Opus number zoo

ROTA Piccola offerta musicale

PUCCINI Fantasia da La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot

VERDI Ouverture da Nabucco

mercoledì 9 luglio 2025 ore 21:15 – Siena, Teatro dei Rinnovati

Chigiana International Festival – “Derive”

Marco Angius direttore

Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”

Lorenzo Donati maestro del coro

Chigiana Percussioni Ensemble

Emanuela Battigelli, Fabrice Pierre, Stefania Scapin arpa

Orchestra della Toscana

BOULEZ Cummings ist der Dichter (1986) per 16 voci soliste e ensemble 13 minuti

MAHLER Sinfonia n. 6 in la minore (1904) – versione per orchestra da camera di Klaus Simon 85 minuti

venerdì 11 luglio 2025 ore 21:30 – Tavarnelle in Val di Pesa (FI), Badia a Passignano

I Concerti di Badia

Giacomo Bianchi concertatore e violino

Stefano Zanobini concertatore e viola

Orchestra della Toscana

MOZART Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra K 364

HAYDN Sinfonia n. 57 in re maggiore

sabato 12 luglio 2025 ore 21:30 – Villa Medicea di Cerreto Guidi

Ville e Giardini incantati 2025

Giacomo Bianchi concertatore e violino

Stefano Zanobini concertatore e viola

Orchestra della Toscana

MOZART Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra K 364

HAYDN Sinfonia n. 57 in re maggiore

domenica 13 luglio 2025 ore 18:00 – Montaione (FI) Cappella “La fuga in Egitto”

Classica 2025

INCANTO DI MADRID

Quintetto d’archi dell’ORT

musiche di Luigi Boccherini

Clarice Curradi e Damiano Babbini violini

Pierpaolo Ricci viola

Augusto Gasbarri e Klara Wincor violoncelli

BOCCHERINI Quintetto n. 5 in mi maggiore per archi op. 11, G 275

BOCCHERINI “La musica notturna delle strade di Madrid” – Quintetto n. 6 in do maggiore per archi op. 30, G 324

martedì 15 luglio 2025 ore 21:30 – Chiusdino (SI), Abbazia di San Galgano

Entroterre Festival

ESISTE UN FIORE STRANO

con Sonia Bergamasco voce recitante

Davide Trolton direttore

Orchestra della Toscana

poesie di Dina Ferri

GRIEG Il mattino da “Peer Gynt”

HONEGGER Pastorale d’été

HAYDN Sinfonia n. 92 “Oxford”

mercoledì 16 luglio 2025 ore 21:30 – Villa medicea “La Magia” di Quarrata

Ville e Giardini incantati 2025

SEXTOURS CONCERTANTS

Sestetto dell'ORT

Giacomo Bianchi, Franziska Schötensack violini

Stefano Zanobini, Pierpaolo Ricci viole

Augusto Gasbarri, Klara Wincor violoncello

MOZART Grande sestetto concertante per sestetto d'archi (della Sinfonia concertante K 364 -1808 trascrizione anonima)

ČAJKOVSKIJ Souvenir de Florence op.70 per sestetto d'archi

domenica 20 luglio 2025 ore 16:00 – Alpi Apuane – Massa, Pian della Fobia

Musica sulle Apuane

TI RACCONTO DON GIOVANNI

di e con Alessandro Riccio

Ensemble di archi e fiati dell'ORT

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

arrangiamento di Francesco Oliveto

domenica 20 luglio 2025 ore 18:00 – Montaione (FI) Cappella “La fuga in Egitto”

Classica 2025

LE SONATE A QUATTRO DI ROSSINI

Quartetto Cassioli

Samuele Bianchi e Damiano Babbini violini

Klara Wincor violoncello

Enrico Ruberti contrabbasso

ROSSINI Sonata a quattro in do maggiore n. 3

ROSSINI Sonata a quattro in re maggiore n. 6

ROSSINI Duetto per violoncello e contrabbasso

ROSSINI Sonata a quattro in la maggiore n. 2

martedì 22 luglio 2025 ore 20:30 – Lajatico (PI), Teatro del Silenzio

sabato 26 luglio 2025 ore 20:30 – Lajatico (PI), Teatro del Silenzio

Teatro del Silenzio 20esima edizione

ANDREA BOCELLI

Carlo Bernini direttore

Orchestra della Toscana

giovedì 24 luglio 2025 ore 20:30 – Lajatico (PI), Teatro del Silenzio

Teatro del Silenzio 20esima edizione

MATTEO BOCELLI & Friends

Carlo Bernini direttore

Orchestra della Toscana

lunedì 28 luglio 2025 ore 21:30 – Marina di Massa (MS), Villa Cuturi

Palcoscenici stellati

PINO DANIELE …

Storia e poesia di un mascalzone latino

Quintetto di ottoni dell'ORT

Trio Jazz

Nadyne Ruch voce

musiche di Pino Daniele

arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio

martedì 29 luglio ore 21:30 – Figline (FI), Arena del Teatro Garibaldi

Arena Summer Festival

FIATI IN OPERA

Quintetto a fiati

musiche di Berio, Rota, Puccini, Verdi

Viola Brambilla flauto, Luca di Manso oboe

Fabrizio Fadda clarinetto, Umberto Codecà fagotto, Andrea Mancini corno

BERIO Opus number zoo

ROTA Piccola offerta musicale

PUCCINI Fantasia da La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot

VERDI Ouverture da Nabucco

martedì 29 luglio 2025 ore 21:30 – Castellina in Chianti (SI), Piazza del Comune

Chianti Festival

PINO DANIELE …

Storia e poesia di un mascalzone latino

Quintetto di ottoni dell'ORT

Trio Jazz

Nadyne Ruch voce

musiche di Pino Daniele

arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio

mercoledì 30 luglio 2025 ore 21:00 – Marradi (FI), Piazza Scalelle

I FIATI ALL’OPERA

di e con Alessandro Riccio

Quintetto a fiati dell'ORT

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini

mercoledì 30 luglio 2025 ore 21:30 – Fiesole (FI), Teatro Romano

78esima Estate Fiesolana

LE STAGIONI DI VIVALDI

Giacomo Bianchi violino concertatore

Orchestra della Toscana

MOZART Sinfonia n. 30 K 202

VIVALDI Le quattro stagioni

venerdì 1° agosto 2025 ore 21:30 – Tavarnelle in Val di Pesa (FI), Badia a Passignano

I Concerti di Badia

Giacomo Bianchi violino concertatore

Orchestra della Toscana

MOZART Sinfonia n. 30 K 202

VIVALDI Le quattro stagioni

sabato 2 agosto 2025 ore 21:30 – Bertinoro (FC), Giardini della Rocca di Bertinoro

Entroterre Festival

TI RACCONTO DON GIOVANNI

di e con Alessandro Riccio

Ensemble di archi e fiati dell'ORT

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

arrangiamento di Francesco Oliveto

domenica 3 agosto 2025 ore 21:00 – Jesi (AN), Piazza Federico II

Festival Pergolesi Spontini – “VIAGGI e MIRAGGI”

TI RACCONTO DON GIOVANNI

di e con Alessandro Riccio

Ensemble di archi e fiati dell'ORT

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

arrangiamento di Francesco Oliveto

lunedì 4 agosto 2025 ore 21:30 – Santa Fiora (GR), La Peschiera

Santa Fiora in Musica

LE STAGIONI DI VIVALDI

Giacomo Bianchi violino concertatore

Orchestra della Toscana

MOZART Sinfonia n. 30 K 202

VIVALDI Le quattro stagioni

martedì 5 agosto 2025 ore 21:30 – Scarlino (FI), Rocca Pisana

Castello d’Autore

SEXTOURS CONCERTANTS

Sestetto dell’ORT

musiche di MOZART, ČAJKOVSKIJ

Giacomo Bianchi, Franziska Schötensack violini

Stefano Zanobini, Pierpaolo Ricci viole

Augusto Gasbarri, Klara Wincor violoncello

MOZART Grande sestetto concertante per sestetto d'archi (dalla Sinfonia concertante KV 364 -1808 trascrizione anonima)

ČAJKOVSKIJ Souvenir de Florence op.70 per sestetto d'archi

Prezzi:

Ville e giardini incantati 2025

Informazioni generiche

Inizio Concerti ore 21:30

durata concerti 60 minuti circa – non è previsto intervallo Biglietto posto unico € 15,00 (per i soci Unicoop Firenze € 12,00) più eventuali commissioni a seconda del canale di acquisto. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Verdi (via Ghibellina, 97 – tel. 055 212320); nei punti vendita del Circuito Ticketone (+ € 2,50); online sul sito www.ticketone.it (+ € 1,50); sul luogo prima del concerto solo se

non esauriti in prevendita. Per i concerti nelle Ville di Quarrata e Seravezza l’ingresso al concerto è gratuito su prenotazione: Seravezza prenotazione online su Eventbrite.it – telefonica allo 055 0681726 o mail teatro@orchestradellatoscana.it Quarrata a partire dal 1° luglio prenotazione telefonica allo 0573 771500 (lun-sab 9:00-12:00) Per i concerti a Gambassi Terme l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili, per info: Unità operativa Turismo tel.0571-1655154 – turismo@comune.gambassi-terme.fi.it

I Concerti di Badia – Tavarnelle in Val di Pesa (FI) Intero € 15,00 Ridotto € 10,00 – soci Amici della Musica Tavarnelle e under 25 Ingresso gratuito per i soci sostenitori Amici della Musica Tavarnelle Biglietti in vendita dal 1° GIUGNO online su Ticketone.it e sul posto. Per l'acquisto sul posto è consigliata

la prenotazione. Le prenotazioni saranno attive online sul sito amicidellamusicatavarnelle.it oppure al numero cel. +39 320 6008278 – Per

info: info@amicidellamusicatavarnelle.it

Classica 2025 – Montaione (FI)

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili Per informazioni: Comune di Montaione – Ufficio Informazioni Turistiche tel. 0571 699255 – turismo@comune.montaione.fi.it

Chigiana International Festival – “Derive”– Siena

Posto unico € 25,00; Ridotto € 20,00; Studenti € 5,00

Biglietti acquistabili, dai primi di giugno, on-line sui siti www.chigiana.org o Ticketone.it e presso le Biglietterie di Palazzo Chigi Saracini; il giorno del concerto la vendita proseguirà presso il Teatro dei Rinnovati, a partire da due ore prima dello spettacolo.

Per informazioni: tel. 0577 220922 – biglietteria@chigiana.org

Entroterre Festival – Chiusdino (SI)

Intero online (Platea) € 24,00, Intero sul posto (Platea) € 25,00, Ridotto online € 21,00, Ridotto sul posto € 23,00. Biglietti in vendita online su www.entroterrefestival.it e alla biglietteria sul posto la sera dell’evento.

Per info biglietteria@entroterre.org

Musica sulle Apuane – Alpi Apuane, Massa Ingresso gratuito. Il luogo dell’evento è raggiungibile a piedi partendo dal parcheggio di fronte all’ingresso dell’Orto Botanico Pellegrini, di Pian della Fioba, Massa (MS). Il tempo di percorrenza è di circa 10 minuti. Per info musicasulleapuane@gmail.com

Teatro del Silenzio – Lajatico (PI)

Info Ufficio Turistico – tel. +39 334 795 7670 – info@teatrodelsilenzio.it

Mattina da lunedì a sabato ore 9:00-12:00, Pomeriggio giovedì e venerdì ore 16:00-19:00

Palcoscenici stellati – Marina di Massa (MS)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le persone diversamente abili potranno prenotare il proprio posto entro due giorni prima dello spettacolo inviando una mail a eventi@comune.massa.ms.it Info tel. 0585 490213 – 490576 – cell. 348 6661928 info.biglietteria@comune.massa.ms.it Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 800 013 846

Arena Summer Festival – Figline (FI)

Intero € 5,00, Ridotto € 3,00 (Riduzioni per soci Coop, Bcc Valdarno Fiorentino, Mutua Valdarno Fiorentino, under 35 e over 65), Biglietti in vendita dal 16 giugno alla presso la Biglietteria del Teatro Garibaldi (Piazza Serristori, 12 – tel. 055 952433, aperta il giorno dello spettacolo dalle 18:00 alle 21:30), presso i punti vendita Box Office Toscana e online su www.teatrogaribaldi.org Info: tel. 055 9125304 – 9125247 – cultura@comunefiv.it

Chianti Festival – Castellina in Chianti (SI)

Biglietto posto unico € 5,00. Per info e prenotazioni: Comune di Castelnuovo Berardenga Ufficio cultura tel. 0577 351345 (lun. – ven. 15-19)

78esima Estate Fiesolana – Fiesole (FI)

Posto unico € 16,20 – Biglietti acquistabili presso i punti vendita del circuito BoxOffice Toscana, online su Ticketone.it e

presso la biglietteria sul posto.

Per informazioni: www.bitconcerti.it