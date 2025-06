I Concerti nel Parco Estate 2025, al via la XXXV edizione

Nel parco della Casa del Jazz dal 2 luglio al 5 agosto 2025.

Il Festival, I Concerti nel Parco, Estate 2025, giunto alla sua trentacinquesima edizione ed organizzato da I Concerti nel Parco ETS, si svolgerà a Roma, nel parco della Casa del Jazz dal 2 luglio al 5 agosto 2025.

La XXXV edizione del Festival I Concerti nel Parco, Estate 2025 è sostenuta dal MiC Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo; dalla Regione Lazio Direzione Generale Cultura e Lazio Creativo, gode del Patrocinio ed ha fatto richiesta di contributo ai sensi dell’Avviso Pubblico di Roma Capitale “Roma Creativa 365” del quale si è in attesa di conoscere gli esiti.

L’edizione 2025 è realizzata in collaborazione con – Fondazione Musica per Roma per Casa del Jazz

Undici eventi, tra cui tre nuove produzioni originali presentate in prima assoluta, o date uniche a Roma nella splendida cornice del Parco della Casa del Jazz a cui si aggiunge, in regione, uno spettacolo nel Parco di Acquaforte di Capranica (VT). Tutti spettacoli che propongono musica, trasversale ai generi ed in commistione con altre arti, dalla letteratura al teatro e alla satira. Una programmazione, elaborata con creatività e slancio dalla direzione artistica di Teresa Azzaro, alla ricerca costante di novità, volutamente multidisciplinare, molto aperta al femminile ed alla creatività giovanile, che ha l’obiettivo di stimolare la partecipazione di un pubblico variegato ed esigente.

I Concerti nel Parco inaugurano mercoledì 2 luglio con la cantautrice, compositrice e polistrumentista giapponese Ichiko Aoba. L’artista, giovane ma già esplosa in ambito internazionale, è al suo debutto a Roma, e presenterà dal vivo il suo nuovo album Luminescent Creatures in cui esplora l’origine della vita trasportando gli ascoltatori all’interno di panorami musicali da sogno.

Il festival prosegue venerdì 4 luglio con una prima assoluta Filosofà, Disquisizioni comiche da divano, una nuova coproduzione del festival con Corrado Nuzzo e Maria De Biase, la partecipazione straordinaria di Matteo Saudino (Barbasophia) e l’Orchestrina Filosofante con musiche di Paolo Damiani. Corrado e Maria, reduci da una stagione teatrale straordinaria, faranno del pubblico stesso un protagonista, creando un rapporto continuo tra palco e platea, disquisendo, nella loro effervescente e coinvolgente modalità, dell’Eros, da Platone ai giorni nostri…

Sabato 5 luglio, Ammore, uno spettacolo in cui lo scrittore Maurizio de Giovanni ed il compositore Joe Barbieri hanno deciso di unire le proprie strade incrociando parole e musica per raccontare, rigorosamente in napoletano, le storie, l’ineguagliabile musicalità, gli autori e la segreta armonia delle canzoni d’amore della grande tradizione partenopea. Saranno accompagnati da Oscar Montalbano alla chitarra manouche e Nico di Battista alla DB guitar.

Lunedì 7 luglio, We all love Ennio Morricone, Storia di un CD, un Oscar e 250 concerti in tutto il mondo, data unica in prima a Roma. Lo spettacolo propone brani tratti dai CD/DVD “Arena Concerto” e “We all love Ennio Morricone” in arrangiamenti fedeli agli originali: C’era una Volta il West; Giù la Testa; Mission; C’era una volta in America; Nuovo Cinema Paradiso; Metti una sera a Cena… La musica sarà intervallata dai racconti dell’attore Luigi Petrucci e dalla proiezione dell’ultima video-intervista “My Life, My music”. Sul palco, l’Orchestra del Conservatorio di Musica di Santa Cecilia, con alcuni musicisti, storici collaboratori del M° Morricone, e diretta da Ludovico Fulci.

Lunedì 14 luglio, un’altra prima a Roma, Forever young, Il club dei 27, un concerto di Sarah Jane Morris con i Solis String Quartet che riscopre l’attualità e la forza di canzoni senza tempo scritte da un manipolo di artisti, grandi e maledetti, i tristi ma geniali soci del Club dei 27, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Jean Michel Basquiat, Kurt Cobain, Amy Winehouse, tutti scomparsi alla soglia dei ventisette anni, ma destinati alla fama eterna.

Venerdì 18 luglio Pierino e il lupo e altre storie, una prima assoluta, commissione de I Concerti nel Parco ad Alice Lupparelli, giovane star, tra i protagonisti delle serie Il Professore e Adorazione, e all’Orchestra Giovanile Papillon, con l’intento di far rivivere questa iconica composizione, nell’idea e gestualità interpretativa di una millennial, donna e attrice ventenne. Completeranno il programma una Suite dalla “Carmen” di Bizet, ed una Fantasia su brani tratti sulle celebri colonne sonore di Nino Rota quali La Dolce Vita, Amarcord, Il Padrino, Otto e mezzo…

Domenica 20 luglio, Maddalena sono Io, un’altra nuova produzione de I Concerti nel Parco, presentata in prima assoluta, un monologo – su testo originale di Emmanuel Exitu – in cui Irene Maiorino, splendida interprete nel ruolo di Lila nella serie l’Amica Geniale, dà volto e voce ad una Maddalena, che racconta se stessa senza veli e senza rete, in tutta la sua fragilità, e limiti, ma anche fascino ed eterna grandezza. Lo spettacolo è arricchito dalle musiche di Paolo Vivaldi, interpretate da uno splendido quintetto di musicisti, i M° Alberto Mina e Luca Vignali, Matteo Scarpelli, Miwa Shiozaki, Gaia Orsini. La magia dell’evento sarà potenziata dalle video proiezioni di Franco Sorichetti in cui scorreranno le celeberrime opere dedicate alla Maddalena da grandi pittori e scultori di tutti i tempi, da Tintoretto a Caravaggio, da Artemisia Gentileschi a Piero della Francesca a Tiziano, al Bernini…

Mercoledì 23 luglio, unico evento nel Parco di Acquaforte di Capranica (VT) , Il resto della settimana, spettacolo in cui Peppe Servillo, accompagnato dal chitarrista Cristiano Califano, legge, ma anche canta alcuni brani tratti dall’omonimo libro di Maurizio de Giovanni, che rimanda al tempo trascorso dall’autore in un piccolo bar dei Quartieri Spagnoli a Napoli, prima e dopo le partite degli azzurri, e all’ascolto dei commenti e dei racconti, non solo calcistici, dei suoi veraci avventori.

Giovedì 24 luglio, prima a Roma, Faffiga X-files, nuovo spettacolo del famoso doppiatore e chitarrista Fabio Celenza , una delle presenze più apprezzate dal grande pubblico di Propaganda Live, che, con la sua band composta dal batterista Davide Savarese, dal bassista Emanuele Triglia, la cantante Miryam Conte, e il pianista Pasquale Strizzi, propone alcuni suoi nuovi doppiaggi, ed alcuni di quelli che lo hanno reso noto, tratti dal suo imponente catalogo dedicato a vecchi e nuovi vip, con musica dal vivo: il pubblico assiste ad un concerto ma allo stesso tempo ride e si diverte insieme a una schiera di personaggi che nel tempo sono diventati indimenticabili.

Venerdì 25 luglio è la volta di Paola racconta Anna, uno spettacolo su Anna Magnani, in cui Paola Minaccioni si cimenta nel ritratto dell’attrice ma anche e soprattutto della donna Anna Magnani, icona romana per eccellenza, una delle interpreti più apprezzate del cinema di tutti i tempi. Paola sarà accompagnata in questo suo viaggio dalle musiche originali dal vivo di Valerio Guaraldi. Il testo di Elisabetta Fiorito, giornalista di Radio24, descrive lo stato d’animo della donna e dell’attrice, attraverso i video tratti dai suoi film, le poesie di Pasolini, del Belli, di Mauro Maré, Sara Kane e Rodrigo Garcia, ma anche le canzoni di Gabriella Ferri e della stessa Magnani.

Mercoledì 30 luglio Wim Mertens Piano Solo – Ranges of Robustness il concerto con cui il grande pianista e compositore belga torna a Roma dopo cinque anni di assenza e un grande sold out alla Cavea del Parco della Musica. Wim Mertens, nella sua ultra quarantennale carriera, ha collezionato più di 70 album, che esegue regolarmente dal vivo in tutta Europa, Nord e Centro America, Giappone, Thailandia e Russia. Le composizioni di Ranges of Robustness (2024), esplorano le molteplici forme e gradi della nozione di forza, vigore, resistenza “nella forma che il nostro tempo richiede”, secondo le sue stesse parole.

Grande chiusura martedì 5 agosto in prima a Roma all’insegna della world music d’eccellenza con Carmen Souza, accompagnata da Theo Pascal al contrabbasso ed Elias Kacomanolis alla batteria, che torna a Roma dopo tre anni di assenza. Considerata la Ella Fitzgerald capoverdiana, Carmen Souza si distingue per il suo carisma e la sua tecnica vocale, superando i confini dei generi musicali tradizionali. In questo concerto presenta il suo undicesimo album, Port’Inglês, un mix di jazz e influenze capoverdiane. Il lavoro esplora in maniera poetica ma struggente, le storie dell’occupazione britannica di Capo Verde.

INFO tel. 06.5816987 | 339.8041777

www.iconcertinelparco.it

info@iconcertinelparco.it

LUOGO: CASA DEL JAZZ

INDIRIZZO: Viale di Porta Ardeatina, 55 – 00153 Roma

ORARIO SPETTACOLI ORE 21:00

BIGLIETTI

Da 18 a 30 €

spettacolo del 23 luglio 10€

RIDUZIONI

Veli elenco dettagliato sul sito www.iconcertinelparco.it

PREVENDITE INTERNET

www.ticketone.it