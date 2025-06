India Città Aperta, al via la programmazione

Dall’8 luglio al 3 agosto un’offerta artistica intergenerazionale

il Teatro India si trasforma in un vivace palcoscenico estivo con INDIA CITTÀ APERTA, una nutrita offerta d’arte per dialogare tra generazioni diverse, che animerà gli spazi teatrali – dalle sale interne all’Arena esterna fino al palco allestito nel giardino – rendendoli un vero e proprio hub di cultura, spettacoli ed eventi.

L’iniziativa, promossa dal Teatro di Roma in collaborazione con Dominio Pubblico ETS, va oltre il semplice palinsesto, per offrire alla città un’esperienza immersiva dove pubblico, artiste e artisti possono incontrarsi e celebrare insieme la creatività e il senso di comunità, accogliendo e coinvolgendo tutte e tutti, dalla mattina alla sera.

Concepito come un luogo di innesto e uno spazio di condivisione, INDIA CITTÀ APERTA presenta una programmazione pensata per ogni tipologia di spettatore, spaziando da laboratori per bambini e famiglie a format innovativi di teatro, stand up e circo, fino a esplorare i territori espressivi della musica, del cinema, del podcasting e dell’editoria, per un totale di oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati.

INDIA CITTÀ APERTA si propone, infatti, come facilitatore per entrare in contatto diretto con un pubblico più giovane e diversificato, rafforzando il ruolo del Teatro India quale polo culturale e spazio di continuità artistica, attivo e aperto a spettatori e cittadini per tutto l’anno, nell’intento di diventare un punto di riferimento dinamico per Roma. Con una chiara volontà istituzionale di implementare l’offerta e valorizzare appieno questo luogo unico, il Teatro di Roma estende i suoi orizzonti con l’obiettivo di intercettare le nuove generazioni, facilitando un coinvolgimento significativo con le platee di giovani spettatori e le più recenti espressioni creative.

Un palinsesto intergenerazionale tra innovazione e linguaggi del contemporaneo

Con un’offerta artistica plurale e trasversale INDIA CITTÀ APERTA propone una carrellata di eventi che inanellano diverse direttrici performative per intercettare pubblici eterogenei e stimolare nuove forme di dialogo.

A partire dalla combinazione di letteratura, poesia e nuovi linguaggi, il programma propone, tra gli appuntamenti principali, la presentazione del libro di Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa, Showpero, Manifesto selvaggio contro il talento, affiancata dallo spettacolo Solo quando lavoro sono felice (11 luglio).

A queste si aggiungono format originali come BeiRicordi Show (8, 26 luglio), a cura di Anomalia Media, BookVibes (12, 19, 26 luglio e 2 agosto) promosso da Giulia Ananìa e dedicato al mondo della letteratura e dell’editoria. Sempre a cura di Giulia Ananìa, il format Amorucci (13, 20, 27 luglio e 2 agosto) propone serate queer interamente orientate alle pratiche di inclusività e di ascolto, animate da dj, pittrici, illustratrici, poetesse e cantanti.

Musica, teatro canzone e recital si incontrano nel programma con le performance di artisti come Emilio Stella ed Er Pinto, il duo Beabaleari (Diana Tejera e Beatrice Tomassetti), Lavinia Mancusi, Agnese Valle e tanti altri protagonisti della scena romana emergente che si esibiranno all’interno del format Palco di mezza estate, tra cui i Cosmonauti Borghesi (già a Sanremo Giovani e al Concerto del Primo Maggio).

Il contemporaneo prende la scena sotto gli archi dell’Arena del Teatro India con appuntamenti di teatro come Uno spettacolo di Leonardo Manzan di Leonardo Manzan (24 luglio), Brutta – Storia di un corpo come tanti di Cristiana Vaccaro (12 luglio), Introversa di Paola Michelini (20 luglio) e Filippo Timi Live – Non sarò mai Elvis Presley di Filippo Timi (31 luglio), affiancati anche dalle proposte di Twain/Anonima Teatri e E45.

La programmazione si arricchisce con la Slam Poetry del collettivo WOW – Incendi Spontanei (25 luglio), il format poetico e musicale Notti D’Arte (10, 25 luglio), spettacoli di circo e per bambini di, la stand-up comedy di C’è Figa (2 agosto) e il format sulla letteratura WeReading promossi da Zalib (19 luglio e 1 agosto).

Infine, un focus sul cinema emergente nazionale e internazionale è garantito grazie alla collaborazione con 24 Frame al Secondo, concorso di cortometraggi promosso dall’associazione Controchiave e la Famiglia Valdiserri/Di Caro, e molto altro ancora.

Il Teatro India, un polo culturale continuo per Roma e le Nuove Generazioni

Nel solco del costante impegno del Teatro di Roma per la valorizzazione del contemporaneo e il consolidamento delle alleanze con le espressioni più rappresentative della scena nazionale, la programmazione di INDIA CITTÀ APERTA è affiancata da alcune delle realtà artistiche che, già da anni, animano l’estate di India.

Queste preziose realtà offrono attraverso le loro proposte una visione artistica trasversale, rivolta a diverse fasce della popolazione, in particolare a quella dei più giovani, proponendo eventi multidisciplinari caratterizzati da linguaggi innovativi e multimediali.

Tra le collaborazioni consolidate ritroviamo: la XII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare che inaugura la stagione estiva, dal 24 giugno al 29 giugno, dedicato alla creatività emergente negli ambiti di teatro, danza, musica, cinema, arti performative visive e digitali; Fuori Programma, festival di danza contemporanea internazionale al 10° anno di attività, diretto da Valentina Marini, si diffonde su diversi spazi cittadini concentrando la sua programmazione all’india dal 2 al 6 luglio; IF_invasioni dal futuro de lacasadargilla, un format dedicato alla narrativa e in particolare alla narrativa fantascientifica, un progetto multimediale dove gli artisti dialogano tra loro attraverso una radio live, reading accompagnati con musica dal vivo e opere di videoarte; a concludere il lungo periodo estivo, a settembre, una delle iconiche manifestazioni nell’ambito del contemporaneo e delle live and performing arts, Short Theatre, che da quest’anno si presenta con una nuova direzione artistica composta da Silvia Calderoni, Michele di Stefano, Silvia Bottiroli e Ilenia Caleo.

Queste realtà, assieme alla programmazione di INDIA CITTÀ APERTA, completano la proposta estiva del Teatro India per un’offerta intergenerazionale in grado di favorire l’incontro e stimolare curiosità e conoscenza, promuovendo una nuova identità collettiva che accolga la pluralità di provenienze sociali, culturali e generazionali, e utilizzando lo spazio e la progettazione culturale per aggregare e favorire l’interazione tra soggetti istituzionali e non del territorio.

INDIA CITTÀ APERTA: proposte serali tra parola, poesia e canzone

Le serate del Teatro India, dalle 19:00 alle 24:00, avranno la parola come grande protagonista, intrecciandosi con la poesia e la canzone.

Grazie alla preziosa collaborazione con la cantante, poetessa e agitatrice culturale Giulia Ananìa sarà possibile godere di spettacoli di teatro e canzone sotto le stelle con grandi nomi del panorama teatrale e musicale, come Lavinia Mancusi, Annagaia Marchioro, Paola Michelini, Diana Tejera e Beatrice Baleari, Ivan Talarico. Sempre sotto la curatela di Ananìa, verranno ospitati anche i format Amorucci – serate queer dedicate alle pratiche di inclusività e di ascolto, animate da artiste, pittrici e illustratrici, poetesse e cantanti – e BookVibes (12, 19, 26 luglio e 2 agosto), dedicato alla letteratura, all’illustrazione e all’editoria con realtà del settore come Libreria Tuba.

Proseguendo nell’esplorazione dei linguaggi, India collabora con E45, hub creativo che indaga nuove modalità di fruizione del fatto musicale contemporaneo che presenta Operai all’opera Rigoletto (18 luglio), uno spettacolo di teatro musicale che racconta il capolavoro verdiano dal punto di vista di un immaginario gruppo di tecnici del retropalco. Altra collaborazione è quella con Progetto Goldstein, produzione teatrale specializzata nei formati extra-teatrali, che presenta Pesi Massimi (17 luglio), uno spettacolo di Emiliano Morana e Fabio Morgan che racconta una storia di riscatto personale attraverso lo sport.

La danza è rappresentata dalla storica collaborazione con TWAIN, Centro di Produzione Danza del Lazio diretto da Loredana Parrella, che insieme alla compagnia Anonima Teatri, guidata da Yoris Petrillo e Aleksandros Memetaj, propone performance in dialogo con il linguaggio del teatro, come Isabel – tratto da una storia vera (13 luglio) e l’inedito Il mulo e l’alpino (18 luglio), che prende le mosse dal testo del celebre comedian di origini albanesi Xhuliano Dule.

La potenza della poesia performativa è espressa da WOW – incendi spontanei che presenta All Star Poetry Slam (25 luglio), una serata di Slam Poetry che chiamerà ad esibirsi l’interna famiglia di WOW. Inoltre, Giuliano Logos, primo poeta italiano a diventare Campione del Mondo in questa categoria porta la sua performance Möbius (10 luglio), uno spettacolo interattivo di poesia performativa che sarà guidato dalle scelte del pubblico.

Il palinsesto serale si arricchisce con protagonisti della scena teatrale nazionale, tra cui Filippo Timi in una versione inedita di cantautore con Filippo Timi Live – Non sarò mai Elvis Presley (13 luglio), accompagnato live dalle note del musicista Lorenzo Minozzi e prodotto da Argot Produzioni. Saranno presenti tra i talenti della scena contemporanea anche Leonardo Manzan con Uno spettacolo di Leonardo Manzan (24 luglio) e Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa, che hanno incrociato i loro percorsi artistici su un tema rilevante per i giovani, con Solo quando lavoro sono felice (11 luglio) – uno spettacolo cult e un libro (Showpero. Manifesto selvaggio contro il talento, edito da Tlön) che verrà presentato nella stessa serata dagli autori. Insieme a loro, il pubblico conoscerà Enrico Pittaluga e Luca D’Addino, che con il loro Assemblamenti toccano argomenti cari alle generazioni dei nati dopo il 2000. Lo stesso Fettarappa sarà presente anche in una nuova performance musicale accompagnato sempre da Minozzi in Concertino per sconfitti dalla vita (8 luglio).

Nel solco tra teatro e canzone, l’inedito Mare Aperto (31 luglio) del cantautore Emilio Stella e del poeta Er Pinto, due delle voci più amate e popolari di Roma. E ancora, lo spettacolo Brutta – Storia di un corpo come tanti (12 luglio) di Cristiana Vaccaro tratto dal libro di Giulia Blasi, e ilone-woman-show Non vi fa ridere, non vi fa piangere, non vi fa niente di Emanuela Cappello (17 luglio), astro nascente della stand-up al femminile. Spazio ai temi di inclusione sociale e diritti umani, fondamentali nel quadro geopolitico attuale, rappresentati dall’associazione Raizes Teatro diretta da Alessandro Lenzi, con lo spettacolo Open! Rivoluzione (22 luglio) scritto e diretto da Alessandro Ienzi, per una giornata speciale dedicata a incontri e testimonianze, insieme allo spettacolo Gaza Ora – Ritratti da Hossam, un progetto in tra coproduzione Iante Roach, Az Theatre e Tedacà che prevede letture sceniche dalle straordinarie storie dell’artista Hossam Al-Madhoun.

L’Arena e il palco allestito nel giardino di India saranno animati da ospiti che si incontreranno in una immaginaria “piazza” dove il teatro sarà presente nelle forme più disparate, tra queste: la stand-up della produzione DO7 Factory e quelle coordinate da Zalib per promuovere format innovativi come lastand up al femminile C’è Figa (2 agosto) e il format WeReading (19 luglio e 1 agosto). Tra gli appuntamenti ibridi grande attenzione anche a Francesco De Carlo & i TU in concerto a cura di Big Star (27 luglio).

La musica dal vivo, la poesia e l’editoria saranno protagoniste con format che costellano la programmazione, come Notti D’Arte di Community C.A.S.A. e BeiRicordi Show, quest’ultimo un format di tendenza tra le nuove generazioni di artisti romani della redazione di Scomodo. Saranno presenti anche formazioni di giovani che hanno espresso già grande talento come nel caso dei Cosmonauti Borghesi e degli Origami Smiles (12 luglio) attraverso il format di musica dal vivo Palco di mezza estate curato dall’associazione Controchiave insieme a Luca Valdiserri, Paola di Caro e Dominio Pubblico: una line up di giovani eccellenze che include Chino, CO2 Baby, Lysine, Neue Ära, Preferisco Ignazio, SALE e molti altri.

INDIA CITTÀ APERTA: area kids e attività collaterali per famiglie e giovani

Le attività prenderanno il via dalla mattina, dal martedì alla domenica, con una programmazione pensata specificamente per le famiglie e per i più piccoli, o per le attività sociali e sportive, dalle ore 08:30 alle ore 16:30.

Una parte sostanziale di questa programmazione sarà curata dall’Associazione Zip_Zone, da anni protagonista in tutta la città con iniziative destinate all’infanzia, offrendo a bambini e adolescenti spazi a loro misura dove crescere, imparare e divertirsi sentendosi protagonisti. A Roma, dove la ricerca di un intrattenimento più stimolante per i figli è in crescita tra le giovani famiglie, l’intera manifestazione risponde a questa esigenza con India Kids_atelier, un programma che offre attività formative e coinvolgenti per i più piccoli attraverso sette giorni di formule attive per sperimentare i linguaggi del teatro, del circo e dell’acrobatica. Questo progetto si avvale della collaborazione di altrettante realtà e artisti che da anni guidano la formazione dei più piccoli in questi ambiti: Giulia Giordano, Nicola Campiotti, Evita Ciri e Paolo Scannavino. I laboratori sono dedicati a una fascia d’età che va dai 6 ai 10 anni.

A integrare i laboratori, si aggiungono quattro appuntamenti IndiaKidz, tutti i mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 22:00, con spettacoli dedicati alle nuove generazioni per offrire alle famiglie l’opportunità di godersi un momento insieme scoprendo gli spazi del Teatro India e creando un vero trait d’union con la programmazione serale, grazie alla partecipazione di artisti e artiste provenienti dal mondo dei buskers. Tra questi: Little Pier (9 luglio) di Pier Cortese, Birthday Girl (16 luglio) di India Baretto, Big Babol Circus (23 luglio) di Daniele Antonini e El trio Churro (30 luglio) di Chien Barbu Mal Rasè.

Tra le proposte e le attività collaterali anche la mostra From Page to Plate. Sketching Food Resilience: Cibo by “Domani” frutto della collaborazione tra The American University of Rome (Department of Art History & Fine Arts; Center for Food Studies), il quotidiano “Domani”, e il laboratorio culturale Industrie Fluviali e che esplora il tema della resilienza alimentare attraverso l’arte dell’illustrazione, proposta come strumento critico per raccontare e analizzare le sfide legate alla produzione, distribuzione e accesso al cibo nella contemporaneità, soprattutto alla luce di crisi climatica, disparità e instabilità sociale. Per tutta la durata della manifestazione presenta anche la casa editrice Red Star Press con Sotto una buona stella – Libri & altri sogni uno stand di libri in dialogo con gli spettacoli in programma.

INDIA CITTÀ APERTA: formazione permanente, imprenditoria creativa e innovazione

Il territorio del Municipio XI e del Municipio VIII, sono ricchi di soggetti che offrono formazione culturale su più livelli e tra questi molti nuovi hub imprenditoriali del territorio, e non solo, che la manifestazione intende coinvolgere attivamente. L’intento è quello di offrire a queste realtà uno spazio per la creazione di dibattiti pubblici, talk e incontri, oltre all’ospitalità di laboratori e workshop di formazione continua ai cittadini e alle cittadine che volessero frequentare gli spazi di India anche di giorno.

Luoghi che offrono possibilità formative e lavorative, capaci di promuovere e ampliare l’offerta formativa e culturale rivolta all’utenza più giovane. Queste realtà creano anche opportunità e spazi di socialità ulteriori. Una modalità strategica per favorire un nuovo modello di incontro e scambio, mettendo in rete le migliori energie creative del territorio e oltre, a beneficio di una crescita collettiva e dinamica. Tra questi citiamo Siamo Piazza – Portofficina a cura di Industrie Fluviali, un momento pubblico per raccontare il cammino del progetto partecipato che ha coinvolto cittadini, associazioni, professionisti e realtà del territorio di Ostiense per immaginare insieme nuovi modi di vivere lo spazio urbano. Ma anche Ways of Europe, un progetto europeo coordinato da Arci Solidarietà che promuove pratiche culturali e politiche inclusive per dare voce alle soggettività strutturalmente messe al margine o invisibilizzate; infine il laboratorio di politica attiva La Città e la sua Contemporaneità a cura di Fondazione Teatro di Roma in collaborazione con Assessorato alla Cultura e Dominio Pubblico.

Per info ww.teatrodiroma.net

Ingresso a pagamento per gli eventi in Arena €10

Ingresso gratuito per tutti gli eventi in Area Giardino e BeiRicordi Show

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 – 00186 Roma _ www.teatrodiroma.net