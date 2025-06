Periferico Festival: l’Estate Fiorentina sbarca alle Piagge

Il festival di Teatri d’Imbarco che porta il teatro in parchi, condomini e spazi open air per una rigenerazione socio-culturale e urbana

Periferico Festival | Spiagge urbane a cielo aperto

Prosa, musica, teatro immersivo e realtà aumentata, tra centro storico e periferia.

Dal 24 giugno al 18 settembre 2025, torna Periferico Festival, la rassegna multidisciplinare organizzata da Teatri d’Imbarco per l’Estate Fiorentina.

In scena ci saranno compagnie di rilevanza nazionale, con spettacoli di prosa, musica, teatro immersivo e realtà aumentata per un’ideale drammaturgia dei luoghi. Sette titoli articolati in nove serate, tutte a ingresso gratuito, ispirati all’arte e alla letteratura, con omaggi a personaggi come Dario Fo, Franca Rame, Isaac Asimov, Rosa Balistreri, lo scultore Arturo Martini, Federico García Lorca e, nel 550° anniversario dalla sua nascita, Michelangelo.

La kermesse, ormai giunta alla VII edizione, animerà i parchi e i condomini del quartiere, insieme agli spazi open air del Teatro delle Spiagge, per promuovere la rigenerazione socio-culturale e urbana delle Piagge di Firenze, con l’obiettivo di affermare una nuova continuità tra centro e periferia. Ed è proprio nel cuore del centro storico fiorentino che si aprirà la manifestazione.

Martedì 24 giugno, nella sede dell’Accademia delle Arti del Disegno di via Orsanmichele, a pochi passi dal Duomo, andrà in scena “Il volo di Michelangelo”. Sarà un’edizione speciale ideata per la Festa di San Giovanni, del progetto nato dalla collaborazione tra Teatri d’Imbarco e l’Accademia. Testo e regia sono firmati da Nicola Zavagli, con l’interpretazione di Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, accompagnati da Dagmar Bathmann al violoncello. Lo spettacolo – in replica mercoledì 25 giugno nel Cortile Social Housing dell’Osteria Social Club (Via dell’Osteria) – è un racconto teatrale per voce e violoncello che si traduce in un lungo volo nella vita d’un mito: una fiaba popolare, a volte poetica e a volte ironica, immaginata per ripercorrere tutto d’un fiato il mistero concretissimo del genio indiscusso dell’arte universale.

Martedì 1° luglio nel cortile del Teatro delle Spiagge di via del Pesciolino “A nanna dopo Carosello” di Clara Costanzo che ripercorre vent’anni di storia televisiva entrati nell’immaginario collettivo attraverso i ricordi di Lucia, una donna cresciuta negli anni ’50 a partire dall’arrivo a casa della misteriosa “scatola magica che racconta le storie”, la televisione. Il festival prosegue con “L’imbarazzo dell’infinito” di Marco Pasquinucci (lunedì 7 e martedì 8 luglio, itinerante nelle aree verdi e condominiali del Teatro delle Spiagge), uno spettacolo di teatro immersivo ispirato al racconto L’uomo del bicentenario, di Isaac Asimov, padre della fantascienza del Novecento. Martedì 15 luglio nel cortile all’aperto del Teatro delle Spiagge “Futura. Canzoni e racconti sull’universo femminile”, un reading comico in cui Silvia Priori celebra la bellezza, la forza e la profondità della donna attraverso i più noti testi di Franca Rame e Dario Fo.

La compagnia Il naufragr m’è dolce porta in scena “Rosadilicata”, vincitore del Premio al pubblico al XV Festival Le voci dell’anima di Rimini (2017) che racconta la storia di Rosa Balistreri, icona del folk siciliano che si è riscattata dalla sua condizione di povertà estrema, violenza e analfabetismo attraverso la sua passione: il canto. Mercoledì 30 luglio nel cortile all’aperto del Teatro delle Spiagge.

Il Festival riprenderà poi giovedì 4 settembre con “Donna che nuota sott’acqua”, in cui Gloria Sapio e Maurizio Repetto ci trasporteranno nel mondo di Arturo Martini, uno dei più grandi scultori del Novecento. Una performance tra short story, musica e radioteatro che indaga il rapporto tra arte, genio e identità umana. Alle 18.00 nel Nuovo Parco Inclusivo delle Piagge via dell’Osteria.

Mercoledì 10 settembre andrà in scena la terza e ultima replica de “Il volo di Michelangelo” di Teatri d’Imbarco, stavolta nel Social Housing In Sala, Via Padre E. Balducci / Via Don Milani.

Si chiude nel cortile del Teatro delle Spiagge giovedì 18 settembre con Federico García Lorca, a cui è dedicato il recital “Il mio bacio era un melograno”, in cui Caterina Casini e Massimiliano Auci raccontano l’uomo e l’autore, «capace di utilizzare la lezione del surrealismo senza perdere di vista il valore della parola».