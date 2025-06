Tutto pronto per il XVII Concorso lirico internazionale “San Francesco di Paola”

Il prossimo 10 giugno è previsto al teatro Politeama "Mario Foglietti" il Gran galà che rappresenta una seria opportunità per i giovani del bel canto di tutto il mondo

Il Concorso Lirico Internazionale San Francesco di Paola, giunto alla sua XVII edizione, approda al Teatro Politeama di Catanzaro dall’8 all’10 Giugno prossimi. Al termine dei lavori, martedì 10 giugno, alle ore 21.00, si terrà il Gran galà lirico in cui si esibiranno tutti i vincitori, accompagnati al pianoforte dal M° Amedeo Salvato, pianista ufficiale del Concorso e coordinatore artistico della scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, e si procederà alla cerimonia di premiazione da parte della prestigiosa giuria e delle autorità presenti. Anche in questa edizione saranno presenti artisti da tutto il mondo, i candidati per la precisione arrivano da tante regioni italiane e da molte nazioni europee: Francia, Spagna, Germania, Grecia, Svizzera, Lituania; dagli Stati Uniti e dalla Russia, da Cina, Corea, Giappone e Thailandia, e ancora Israele, Iran, Libano e Sud Africa; buona anche la rappresentanza dei calabresi per i quali è previsto un premio speciale. E’ possibile prenotare il proprio posto tramite il portale Liveticket.

Se nel mondo l’Italia è spesso identificata con l’Opera e proliferano lo studio e le celebrazioni dei capolavori dei protagonisti del bel canto, in patria sono poche le occasioni per far emergere giovani talenti. A dare un’opportunità concreta ai giovani cantanti lirici vi è proprio il Concorso Lirico Internazionale San Francesco di Paola, organizzato dall’Associazione Orchestra del Mediterraneo in collaborazione con la storica Associazione Musicale Orfeo Stillo, inserito tra gli “Eventi culturali storicizzati” della Regione Calabria e con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il concorso, la cui Direzione Artistica è affidata al Maestro Luigi Stillo, è rivolto a cantanti lirici fino ai 35 anni di età: “Il nostro intento è quello di promuovere e lanciare i giovani cantanti lirici grazie ad occasioni reali messe in campo per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro, dalle borse di studio ai concerti, dalle masterclass alle scritture artistiche. E’ vero che l’Italia detiene grandi eccellenze, la Scala, il San Carlo, la Fenice, l’Arena, il Petruzzelli o il Massimo, ma qui gli artisti arrivano già da “grandi”, spesso dopo essere stati costretti a considerare l’estero quale riferimento lavorativo. Questo è assurdo perché l’Italia nel mondo, musicalmente parlando, è l’Opera, cantata in tutti i continenti da centinaia di anni nella nostra lingua ed è da sempre uno dei veicoli di promozione più rappresentativi dell’italianità di valore“.

Prestigiosissima la giuria del Concorso che sarà composta da Luigi Stillo, Direttore Artistico, pianista, concertista e docente presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, nelle vesti di Presidente della giuria; dal Direttore Artistico del Teatro delle Muse di Ancona, Vincenzo de Vivo, dal Direttore d’Orchestra e Direttore principale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia e Direttore Artistico del Lerici Music Festival, Gianluca Marcianò, dall’Artistic Programming Manager della Royal Opera Houses di Muscat (Oman), Raffaella Murdolo, dal compositore e Direttore Artistico del Teatro Verdi di Pisa Marco Tutino, dal Direttore Artistico del Teatro Politeama di Catanzaro Antonietta Santacroce e, come sempre, dal Direttore Generale del Teatro Sociale di Como-Aslico, Giovanni Vegeto.

Tanti i premi in palio. Il primo, il secondo e il terzo classificato riceveranno borse di studio rispettivamente di euro 2.500, 2.000 e 1500; previsti anche il Premio per il miglior giovane cantante lirico calabrese tra gli iscritti, borsa di studio di 300 euro, e il Premio al migliore interprete di un’aria di un compositore calabrese, borsa di studio di 300 euro.

Tanti anche i premi speciali:

Premio Speciale Royal Opera House – Muscat (Oman): Partecipazione in una delle produzioni della stagione 2025/2026- Royal Opera House di Muscat (Oman)

Premio Speciale Teatro Sociale di Como – Aslico: Partecipazione gratuita ad una Masterclass organizzata dal Teatro sociale di Como/Aslico – primavera 2026; Partecipazione audizioni per ruoli rimasti scoperti delle opere a Concorso Aslico 2026

Premio Speciale Teatro Verdi – Pisa: Assegnazione scritture artistiche per le prossime stagioni lirico-concertistiche del Teatro Verdi

Premio Speciale Teatro Politeama – Catanzaro: Assegnazione scritture artistiche per le prossime stagioni lirico-concertistiche del Teatro Politeama

Premio Speciale Lerici Music Festival – Lerici: Assegnazione scritture artistiche per il Lerici Musica Festival

In palio anche:

Concerto per la stagione lirico-sinfonica 2026 dell’Orchestra del Mediterraneo con cachet di 500 euro; Concerto presso l’Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala; Segnalazioni per concerti e produzioni presso Teatri, Associazioni ed Enti.

Il Presidente dell’Associazione Orchestra del Mediterraneo, Alfredo Stillo, si è detto particolarmente felice di aver contribuito a far ripartire questo prestigioso Concorso che ha segnato l’inizio della carriera di tanti cantanti che oggi calcano i palcoscenici dei più importanti Teatri del mondo, grazie anche ai prestigiosi giurati presenti in commissione che rappresentano Istituzioni di prim’ordine del settore e si spendono per la promozione di giovani talenti. Il Maestro ha rivolto a loro il primo ringraziamento, continuando poi con le Istituzioni che lo sostengono, tutto lo staff e naturalmente i tanti candidati che arrivano veramente da ogni parte del mondo.

L’intera manifestazione sarà condotta da Giusy Ferrara, Direttore Organizzativo del Concorso: “Un’ occasione importante anche per rilanciare il settore lirico della nostra regione, per offrire ai giovani cantanti lirici una vetrina prestigiosa e per promuovere, grazie alle numerose e qualificate presenze che arriveranno da tante regioni italiane e da moltissimi Paesi stranieri, il nostro territorio e le sue eccellenze”.

Per informazioni

www.orchestradelmediterraneo.it

info@orchestradelmediterraneo.it