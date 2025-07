“Era una notte buia e tempestosa” di/con Serena Di Gregorio e Alessio Tessitore

Andato in scena in anteprima il 15 e 16 luglio 2025, Auditorium Flaiano, Pescara

A colorare le calde serate di luglio, torna UN’ESTATE DA FAVOLA, rassegna dedicata al teatro ragazzi prodotta da Florian Metateatro ed Ente Manifestazioni Pescaresi.

Lo spettacolo che apre ufficialmente la manifestazione ha un titolo quanto mai evocativo: “Era una notte buia e tempestosa”. Sembra (ed è) in tutto e per tutto l’incipit ideale per una favola, dunque un cliché, eppure il lavoro presentato in anteprima da Serena Di Gregorio e Alessio Tessitore sfida coraggiosamente molti dei confini tradizionali entro cui si muove quel genere in continua ridefinizione quale è il teatro ideato per giovani e giovanissimi (oltre che, necessariamente, per genitori, zii, nonni e parenti accompagnatori vari).

E se la tempesta – o il temporale – è il fortuito, decisivo incidente che porta ad incontrarsi i due protagonisti della storia, il buio è il materiale scenico e drammaturgico su cui i due artisti hanno lavorato intensamente, sia in fase di scrittura che di regia. Il duo Di Gregorio-Tessitore (ormai collaudato dopo le prove di “Maldanno” e “La Bella Addormentata”) ha infatti curato la creazione dello spettacolo in tutte le sue parti, dal testo alla messinscena all’interpretazione.

L’organicità, che è alla base di questa alchimia, si nota in uno spettacolo che appare non già come la rappresentazione di testo (una fiaba, per l’appunto), bensì sembra mettere in scena il teatro come arte del palcoscenico. E’ il teatro – inteso come scatola magica, macchineria di trucchi ed effetti – il materiale generativo che può creare una storia, a partire da un qualunque oggetto o da una semplice parola.

La vicenda della pecorella Mia e del lupo Lapo sfida intenzionalmente le insidie di un “deragliamento narrativo”, affidando ai desideri dei singoli spettatori la scelta della genesi dello spettacolo, quasi un meccanismo da sliding doors giocato però all’inizio dell’azione!

Il pubblico è coinvolto vieppiù nello spettacolo, nel suo farsi e disfarsi e ricomporsi ogni volta, nel suo mettersi in pausa e ripartire, nel suo svelarsi per poi subito tornare alla sua essenza eterea di sostanza altra, capace di sparire davanti ai nostri occhi per riapparire in una bolla di irrealtà, come l’atto del prestigiatore che riveli i segreti della sua manualità senza nulla perdere del suo prestigio, più forte di ogni nuda verità.

Gli attori entrano ed escono dai personaggi, i personaggi si sdoppiano, la scena – ad un metro da noi – disegna improvvisamente scene pastello, sospese tra lune e nembi, velate di lucciole e caligini, come istantanei quadri naïf. Fondamentale in questo senso l’apporto di Miriam Di Domenico, ispirata firmataria di scene e costumi, mentre la colonna sonora originale di Andrea Sorgini cinge l’insieme dei diversi momenti con un senso di continuità.

La materia tematica dello spettacolo – tramite la storia della paradossale amicizia tra una preda ed un predatore, della loro affinità crescente ad onta di ogni ordine naturalmente o culturalmente prestabilito – contiene una parabola che riverbera a più livelli la sua connessione con le criticità dell’oggi. Ma ogni contenuto meditativo o pedagogico è intessuto nelle maglie di un gioco teatrale continuamente virato su di un canale sensoriale, ora quello visivo, ora quello uditivo, ora – infine – la sollecitazione attiva dell’immaginazione dello spettatore, per un lavoro che può dunque aspirare alla categoria dello spettacolo tout public.

Paolo Verlengia

CREDITS:

“Era una notte buia e tempestosa”

scritto, diretto e interpretato da Serena Di Gregorio e Alessio Tessitore.

Scenografie e costumi: Miriam Di Domenico

Musiche originali: Andrea Sorgini

Supporto tecnico: Fabrizio Pronio

Cura: Giulia Basel

Produzione Florian Metateatro

UN’ESTATE DA FAVOLA – II Edizione

Un progetto del Florian Metateatro e dell’Ente Manifestazioni Pescaresi

col sostegno di Mic-Ministero della Cultura, Regione Abruzzo, Comune di Pescara