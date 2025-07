AGIS, presentato il programma celebrativo e il logo ufficiale

In occasione delle celebrazioni del suo 80° anniversario

Giornate dello spettacolo, un logo celebrativo, un premio storico, una mostra, una pubblicazione speciale e incontri culturali: AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – ha ufficialmente dato il via alle celebrazioni del suo 80° anniversario, presentando un ricco calendario di iniziative che animeranno l’autunno del 2025 fino al giorno dell’anniversario di nascita.

Era il 7 dicembre del 1945 quando un gruppo di imprenditori dello spettacolo, in una Italia ferita dalla Seconda Guerra Mondiale, sottoscrisse l’atto costitutivo che diede vita all’AGIS. Da quel giorno, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo è diventata la voce unitaria e la casa comune di un mondo ricco, articolato e in continua evoluzione. Cinema, teatro, musica, danza, circo e spettacolo popolare hanno trovato nell’AGIS un punto di riferimento fondamentale e uno spazio di rappresentanza. Nel corso di otto decenni, l’Associazione ha tutelato e promosso i luoghi della cultura e dell’intrattenimento – dalle sale cinematografiche a quelle teatrali, fino agli spazi pubblici destinati agli eventi – attraversando 69 governi, 31 presidenti del Consiglio, 1 consulta nazionale, 1 assemblea costituente, 19 legislature, 2 re, 12 presidenti della Repubblica e 8 pontificati.

Durante la conferenza stampa, dove sono intervenuti il Sottosegretario alla Cultura On. Gianmarco Mazzi, il Sottosegretario alla Cultura Sen. Lucia Borgonzoni, il Presidente dell’AGIS Francesco Giambrone, il Presidente SIAE Salvatore Nastasi e la Rettrice dell’Università IULM Valentina Garavaglia sono state illustrate le principali tappe del programma “AGIS 80 – Ottant’anni di spettacolo”, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, in collaborazione con l’Università IULM, CLES Economia, Università di Bologna – Dipartimento delle Arti, Civita Mostre e Musei, di tutte le associazioni aderenti all’AGIS e con il patrocinio della Rai.

Un momento particolarmente significativo della conferenza è stata la presentazione del logo ufficiale “AGIS80”, creato dagli studenti e studentesse dell’Università IULM. Il logo, pensato per sintetizzare l’identità storica e la vocazione contemporanea dell’Associazione, è frutto di un percorso progettuale condiviso e sarà il simbolo visivo di tutte le celebrazioni. Gli autori del progetto grafico saranno premiati, tra l’altro, con la partecipazione a due spettacoli al Teatro alla Scala e al Piccolo Teatro di Milano, in segno di riconoscimento per il loro talento e per il contributo creativo offerto alla definizione dell’identità visiva di AGIS

Tra le iniziative in calendario, l’AGIS ha annunciato:

· Le Giornate dello Spettacolo nel mese di ottobre, occasione di confronto tra le realtà del settore, con presentazioni dei dati dell’Osservatorio AGIS, realizzati con Economia della Cultura CLES e Università di Bologna – Dipartimento delle Arti. Durante le giornate, verranno affrontate le sfide e le prospettive dell’intero comparto.

· La presentazione ufficiale della pubblicazione celebrativa, curata dal prof. Lucio Argano che analizza l’attuale stato del mondo dello spettacolo attraverso il contributo di esperti, accademici e protagonisti del panorama spettacolo, oltre che a ripercorrere gli ultimi 80 anni di vita dell’Associazione e del settore che rappresenta.

· La Giornata Nazionale dello Spettacolo che verrà celebrata con l’Università IULM, e sarà dedicata al ruolo culturale e sociale dello spettacolo in Italia.

· Il ritorno del Premio Italo Gemini, storico riconoscimento dell’Associazione, che verrà assegnato nel corso della XXII edizione del Premio Le Maschere del Teatro Italiano, in programma il 12 settembre al Teatro Argentina di Roma, con trasmissione su Rai 1. L’evento è promosso dalla Fondazione Teatro di Roma, con il patrocinio AGIS.

· A novembre, una mostra realizzata in collaborazione con Civita Mostre e Musei, racconterà 80 anni di vita associativa attraverso immagini, documenti e audiovisivi.

· Il 7 dicembre 2025, in occasione dell’anniversario della fondazione dell’Associazione, sarà proiettato un video celebrativo, realizzato dall’Università IULM, in numerosi teatri e cinema aderenti all’AGIS sparsi sul territorio nazionale. Inoltre, con il Teatro alla Scala, vista la concomitanza della Prima, si stanno individuando forme di celebrazione dell’evento.

· Il calendario includerà una serie di iniziative promosse dai singoli territori e dalle diverse istituzioni dello spettacolo, come ad esempio quella del Piccolo Teatro di Milano, che proporrà una riflessione sul tema dei nuovi pubblici.

«Oggi vorrei soffermarmi su alcuni numeri – ha dichiarato il Presidente dell’AGIS Francesco Giambrone durante l’evento – Il primo è 80: gli anni che l’AGIS compie quest’anno, accompagnando la storia della Repubblica e contribuendo alla costruzione del sistema dello spettacolo in Italia. Oggi rappresentiamo circa 14.000 associazioni e imprese, un patrimonio che copre l’intero mondo dello spettacolo dal vivo e del cinema, con centinaia di migliaia di occupati, altro dato fondamentale, che ci qualifica come una realtà strategica per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Ma forse il numero più emblematico è quello degli spazi che teniamo aperti ogni giorno in Italia: circa 5.000 tra teatri e sale cinematografiche. E se a questi aggiungiamo i circhi, i parchi permanenti, le piazze, gli stadi e i palazzetti dove si esibiscono bande, cori, orchestre, cantanti e gruppi di musica popolare contemporanea, e i centri in cui si fa produzione, formazione e ricerca, la cifra cresce ancora di più. Spazi fondamentali per la coesione sociale e la vitalità culturale del Paese, la cui importanza è emersa con forza durante la pandemia, quando la loro assenza si è fatta sentire profondamente. In questi ottant’anni il mondo è cambiato, e oggi lavoriamo insieme alle istituzioni per riformare il sistema dello spettacolo, affinché sia in grado di rinnovarsi, stare al passo con i tempi e rispondere alle nuove sfide. Lo spettacolo ha un impatto reale sullo sviluppo del Paese. Sentiamo forte la responsabilità del nostro ruolo, una responsabilità che ci accompagna da ottant’anni e che continueremo a portare avanti con impegno e visione. Lo spettacolo ha un impatto reale sullo sviluppo del Paese. Sentiamo forte la responsabilità del nostro ruolo, una responsabilità che ci accompagna da ottant’anni e che continueremo a portare avanti con impegno e visione.»

«L’Agis è un partner fondamentale per il Ministero della Cultura. I dati del rapporto Siae 2024 confermano che il settore dello spettacolo è in ottima forma: oltre 94 mila eventi, 39 milioni di spettatori e più di un miliardo di euro di incassi. Un grande risultato, che celebra al meglio gli 80 anni di storia dell’Agis». Lo ha detto il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, intervenendo alla presentazione per l’ottantesimo anniversario dell’Agis.

«L’Agis – ha aggiunto Mazzi – avrà un ruolo centrale nel gruppo di lavoro guidato da Giorgio Assumma, che studierà nuovi criteri per l’assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. Il gruppo sarà formato da giuristi e studiosi, ma saranno gli operatori dell’Agis, provenienti da tutti i settori, a suggerire proposte e cambiamenti. L’obiettivo è arrivare a regole più giuste e condivise. Il documento finale sarà pronto entro maggio 2027 e potrà essere adottato nella prossima legislatura».

Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura: «È per me importante partecipare a questa giornata che dà il via alle celebrazioni di un anniversario che rappresenta un traguardo frutto dell’instancabile lavoro portato avanti dall’Agis nella piena consapevolezza del valore della filiera culturale e creativa. L’Associazione è per il Ministero un interlocutore chiave, in grado di rappresentare al meglio gli interessi di un settore così variegato qual è quello dello spettacolo italiano, dallo straordinario potenziale, su cui molto stiamo investendo perché possa avere ampia espressione. Penso ad esempio al lavoro di potenziamento del circuito delle sale, che poggia su un Piano divenuto ora ordinario, ma anche all’impegno profuso per far sì che sempre più spettatori le frequentino (abbiamo rinnovato anche per il 2025 la campagna ‘Cinema Revolution’, un’iniziativa che è merito di un lavoro di squadra e che sta dando grandi risultati) o a quello per l’efficientamento energetico dei cinema grazie a fondi Pnrr. Politiche che stanno portando i risultati sperati: da inizio anno a metà luglio gli incassi e le presenze hanno fatto meglio dello stesso periodo dello scorso anno del 3 e del 2% (dati Cinetel). Il mio augurio è di continuare insieme – conclude la Senatrice – nel percorso intrapreso: soltanto con un’azione sinergica e condivisa, infatti, sapremo mettere in atto politiche ancora più efficaci per il comparto».

Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE: «La collaborazione tra SIAE e AGIS è da sempre fondata su valori comuni: la tutela del diritto d’autore, il sostegno alla creatività, la promozione dell’arte e della cultura in tutte le sue forme. Celebrare gli 80 anni di AGIS è celebrare lo spettacolo italiano, fatta di passione, impegno e visione. In un momento in cui il mondo dello spettacolo affronta trasformazioni profonde, rafforzare questa alleanza storica ha il significato e la volontà di tutelare un futuro in cui autori, artisti, esercenti e operatori culturali possano continuare a esprimersi, innovare e contribuire alla crescita civile ed economica del Paese. A nome della Società Italiana degli Autori ed Editori, rivolgo ad AGIS i più sentiti auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio che i prossimi anni portino ancora progetti condivisi e nuove sfide da affrontare insieme».

Valentina Garavaglia, Rettrice Università IULM: «Siamo orgogliosi che AGIS abbia scelto IULM per accompagnare le celebrazioni del suo ottantesimo anniversario. Da alcuni anni al fianco del nostro Ateneo, AGIS ci ha affidato per l’occasione la realizzazione del video ufficiale che sarà trasmesso il 7 dicembre nei teatri e nei cinema associati. Questo è per noi motivo di grande soddisfazione perché in IULM lo spettacolo è parte integrante della didattica e dell’esperienza universitaria. Proprio per questo il 24 ottobre IULM ospiterà la Giornata nazionale dello Spettacolo, a testimonianza di una collaborazione sempre più dinamica. Non da ultimo, mi piace ricordare che il logo AGIS80 è stato ideato dagli studenti e dalle studentesse del nostro Corso in Strategic Communication, che ancora una volta abbiamo coinvolto nelle nostre molteplici progettualità».