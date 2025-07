PE-PPE! Non sarà il solito giro

Dal 2 luglio al 12 ottobre un autobus gratuito verso gli spazi culturali romani

Roma Capitale presenta un progetto che intende rendere accessibile a tutti i cittadini la ricchezza culturale capitolina con un viaggio gratuito alla scoperta del patrimonio artistico e storico della città. Dal 2 luglio al 12 ottobre un autobus connetterà gratuitamente ogni singolo Municipio con gli spazi culturali di Roma, non solo quelli simbolo della grande bellezza storica, ma anche angoli meno conosciuti ed esplorati della città, con i loro musei, siti archeologici, parchi storici, ma anche partecipare a rassegne culturali, arene cinematografiche e cartelloni di spettacolo dal vivo.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura, con la collaborazione dell’Assessorato alla Mobilità e dei Municipi di Roma Capitale, l’iniziativa è stata presentata nella Sala delle Bandiere in Campidoglio dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, dall’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, dalla Presidente della Commissione Cultura Erica Battaglia e dal Presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola.

Da ognuno dei 15 Municipi cittadini partiranno cinque percorsi, 75 in totale nell’arco di oltre 3 mesi, su un pullman brandizzato che può ospitare fino a 45 persone per ciascun giro. L’iniziativa consente a chiunque di conoscere meglio la città o frequentare le numerose iniziative culturali di quest’estate. PE-PPE! Porta i quartieri periferici in centro per scoprire e vivere Roma in ogni sua sfumatura, soprattutto per coloro che, per impedimenti economici o di prossimità, non hanno potuto finora vivere la Capitale in tutta la sua espressione, conoscerne il patrimonio storico o raggiungere i tanti luoghi che ospitano importanti rassegne e appuntamenti culturali.

La partecipazione ai percorsi prevede l’accesso gratuito anche ai siti e agli eventi normalmente a pagamento.

Grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si usufruirà di esclusive visite guidate: il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio, la collezione permanente del Museo di Roma a Palazzo Braschi che si affaccia su Piazza Navona, i Musei Capitolini in piazza del Campidoglio, la Centrale Montemartini su viale Ostiense e il Museo dell‘Ara Pacis sul Lungotevere in Augusta. Si potranno percorrere itinerari tematici nelle ville storiche della città, come Villa Borghese e Villa Torlonia, e non mancheranno le visite serali su via dei Fori Imperiali e alla scoperta della Roma del Cinquecento. L’offerta si arricchisce ulteriormente grazie alla collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo che aprirà le porte del Palazzo Esposizioni Roma.

PE-PPE! condurrà il pubblico anche in alcune delle arene cinematografiche all’aperto dell’Estate Romana, come quella della Casa del Cinema nel Teatro all’aperto Ettore Scola a Villa Borghese, e Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti – entrambe in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma – e il Puntasacra Film Fest all’Idroscalo di Ostia, a cura dell’Associazione Playtown Roma.

Sarà inoltre possibile partecipare agli appuntamenti di Letterature Festival Internazionale di Roma, assistere agli spettacoli del Teatro Ostia Antica Festival, proposto dalla Fondazione Teatro di Roma, e alle due serate finali del Premio Fabrizio De André nel quartiere Magliana.

Tutti i 15 Municipi di Roma Capitale promuovono l’iniziativa, ognuno sul proprio territorio, e raccolgono le richieste di partecipazione. Le cittadine e i cittadini, infatti, potranno prendere parte ai diversi percorsi contattando il proprio Municipio di appartenenza. Un sistema che sottolinea il ruolo fondamentale svolto dagli enti di prossimità nel favorire l’incontro tra la cittadinanza e la ricchezza del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Roma, dando l’opportunità a tutte e tutti di innamorarsi ancora di ogni meraviglia che la Capitale può offrire.

Il progetto sperimentale risponde alla logica di favorire la mobilità e la partecipazione agli eventi sfruttando la prossimità. L’iniziativa avrà un costo di 180mila euro e si prevede coinvolga 3.500 persone.

PE-PPE! Non sarà il solito giro è un’iniziativa promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, curata dal Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con Assessorato alla Mobilità e Municipi. Vede la collaborazione, inoltre, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, di Azienda Speciale Palaexpo, della Fondazione Cinema per Roma, della Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale e dell’Associazione Playtown Roma. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Si inizia il 2 luglio con partenza da Saxa Rubra per la visita al Museo della Forma Urbis.