Tolfa Jazz Festival, al via la XIV edizione con La Musica, le Persone

Dal 17 al 20 luglio a Tolfa

«Con Tolfa è diverso, ogni estate torno con entusiasmo, perché quando ti senti a casa non vedi l’ora di tornare». Sono le parole di Fabrizio Bosso. Trombettista di fama internazionale, ospite dei più vari palcoscenici in tutto il mondo, con il Tolfa Jazz ha un legame particolare, che va ben oltre la semplice partecipazione artistica e si rinnova puntualmente dalla sua prima presenza al festival, nel 2011. Quest’anno è lui a chiudere la serie di concerti in programma dal 17 al 20 luglio. «C’è un feeling speciale, un’energia positiva. Il punto di forza del Tolfa Jazz? – conclude Bosso – È semplice: è fatto da persone, persone vere, che amano la musica e la gente; è una cosa rara che si riflette nella musica».

“La Musica, le Persone” è proprio il titolo della XVI edizione del festival estivo più atteso della maremma laziale: quattro serate di jazz che vedono protagonisti 17 gruppi per 21 concerti.

Con un ricco cartellone fatto di grandi nomi e giovani talenti da scoprire, tra appuntamenti gratuiti e concerti imperdibili, si svolge dal 17 al 20 luglio nel magico borgo di Tolfa. Ormai lontani dalle restrizioni introdotte a causa della pandemia esplosa nel 2020, la musica torna finalmente nelle strade e si espande fino a un nuovo scenografico palcoscenico, quello della Rocca Frangipane dove il festival inizia ufficialmente il 17 luglio alle 21.00, con i concerti gratuiti di Edoardo Liberati “Synthetics” Trio e Francesca Remigi – WITCHESS.

Il 18 luglio alle ore 19 Iacopo Teolis 6et presenta il suo ultimo progetto “The Moving Forest” presso il Centro Studi Italo Norvegese mentre alle ore 21.30 la Big Band dell’Esercito italiano diretta da Pino Jodice apre la programmazione presso l’Anfiteatro della Villa Comunale, esibendosi in un concerto speciale per la ricorrenza degli 80 anni dalla liberazione: ‘Il jazz e la liberazione’. Da qui, passando per il blues autentico con un tocco di jazz e funk di Crystal Thomas Band with Horns (18 luglio), il pianista cubano nominato ai Grammy Awards Alfredo Rodriguez con il suo trio e il vibrante gruppo afrobeat/pop di Torino Afrodream (19 luglio ore 21.30), fino al pianista jazz vincitore del JVAS Award 2024 Francesco Cavestri (20 luglio ore 21.30), si giunge all’attesissimo ritorno di Fabrizio Bosso che chiude il Tolfa Jazz Festival 2025. Per l’occasione suona con Julian Oliver Mazzariello e presenta ‘Il Cielo è pieno di Stelle’, un tributo a Pino Daniele in cui la poesia del genio partenopeo incontra l’eleganza del jazz contemporaneo.

Parte dell’incasso dei concerti è destinato a Susan G. Komen Italia, di cui il Tolfa Jazz è partner dal 2016.

Nel cartellone principale del Tolfa Jazz Festival 2025 è contenuto un festival nel festival, con i cinque gruppi under 35 di Now Generation, il progetto realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura (MiC) e della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) nell’ambito del programma “Per Chi Crea”: Edoardo Liberati “Synthetics” Trio, Francesca Remigi – “WITCHESS”, Iacopo Teolis 6et – “The Moving Forest”; Afrodream; Francesco Cavestri – IKI – Bellezza ispiratrice.

La XVI edizione del festival si completa con il Tolfa Jazz on the Street 2025, fatto di concerti e iniziative gratuite. I concerti sono affidati a band di strada che dalle 19.00 animano la centrale via Roma in un’autentica “atmosfera di New Orleans”: sabato 19 Creole Quartet, Mojo, Ivan Spadoni (in collaborazione con Ass. Borgo Vivo) e Mojo not working; domenica 20 Daniele Corvasce Gypsy Jazz Quartet, Resina (in collaborazione con Ass. Borgo Vivo), Delta Duo.

Le altre iniziative gratuite includono: dal 17 al 20 luglio ‘Drawing in the key of Jazz, un omaggio alla musica jazz dell’artista Germana Galdi. La collezione di 12 opere astratte su tela, 3 acquerelli, 3 acrilici e piccoli ritratti di leggende del jazz, è esposta all’interno della Villa Comunale; dal 18 al 20 luglio ‘Note di Pace’ e ‘Accordi e Dissonanze’, le due installazioni create per la Villa Comunale e per il palco dell’Anfiteatro da Alessandra Degni e Simona Sarti (DESART2); il 19 e 20 luglio, dalle 18 presso la Villa Comunale, ‘Jazzlandia – Orchestra improvvisata’ un gioco musicale inclusivo dedicato ai bambini che, secondo il metodo argentino “Ritmo con Segni”, possono creare musica insieme guidati da un direttore; il 20 luglio alle 12.00, Casale dell’Acqua Bianca – SP Braccianese Claudia Km 15,600, concerto del Delta duo, band che propone il blues suonato agli inizi dello scorso secolo tra il delta del Mississipi a l’altopiano Piedmont.

Da venerdì 18 a domenica 20 luglio stand gastronomico all’interno della Villa Comunale a cura dello chef ‘Da Buzzico’ per assaporare profumi e sapori autentici della cucina tradizionale locale.

Il Tolfa Jazz Festival, organizzato da Tolfa Jazz APS e dal Comune di Tolfa, con il contributo della Regione Lazio, dal 2024 è stata riconosciuta tra le cinque Buone Pratiche Culturali di eccellenza della Regione Lazio per la valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio culturale, la comunicazione delle iniziative realizzate in ambito culturale e il lavoro in rete.

Enel, Fondazione Cariciv, Tecnofit e Movisud S.r.l. sono sponsor del Tolfa Jazz 2025.

Regione Lazio, Comune di Tolfa, Associazione Susan G. Komen Italia, I-Jazz, Cittaslow International, Tolfa Borgo Experience, Centro Studi Italo Norvegese, Ass. culturale Borgo Vivo, L’Ottava Goccia Country House e Agriturismo Casale dell’Acqua Bianca sono partner del Tolfa Jazz 2025.

Info: https://tolfajazz.com/tolfa-jazz-2025/ | facebook.com/TolfaJazz.Official | https://instagram.com/tolfajazz

Biglietti: SINGOLI platea numerata € 15,00 | gradinata non numerata € 10,00; ABBONAMENTO alle 3 serate platea numerata € 36,00 | gradinata non numerata € 24,00

in vendita su https://www.liveticket.it/tolfajazzfestival e la sera dei concerti dalle 19.00.

CONCERTI XVI TOLFA JAZZ FESTIVAL – 17, 18, 19 e 20 luglio 2025

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2025 (ingresso gratuito)

ore 21.00 Rocca Frangipane – Via Frangipani 34

Edoardo Liberati “Synthetics” Trio (Now Generation)

Francesca Remigi – WITCHESS (Now Generation)

VENERDÌ 18 LUGLIO 2025

ore 19.00 Centro Studi Italo Norvegese – Viale d’Italia 100 (ingresso gratuito)

Iacopo Teolis 6et – The Moving Forest (Now Generation)

ore 21.30 Anfiteatro Villa Comunale – Piazza Vittorio Veneto 12

Big Band dell’Esercito Italiano diretta da Pino Jodice – “Il Jazz e La Liberazione”

Crystal Thomas Band with Horns

ore 23.45 Villa Comunale (ingresso gratuito)

Mojo

SABATO 19 LUGLIO 2025

Ore 18.00 Villa Comunale – Piazza Vittorio Veneto 12 (ingresso gratuito)

Jazzlandia: Orchestra Improvvista (spettacolo per bambini)

ore 19.00 Via Roma (ingresso gratuito)

Creole Quartet

Mojo

Ivan Spadoni

Mojo not working

ore 21.30 Anfiteatro Villa Comunale – Piazza Vittorio Veneto 12

Alfredo Rodriguez Trio

Afrodream (Now Generation)

ore 23.45 Villa Comunale (ingresso gratuito)

Delta Duo

DOMENICA 20 LUGLIO

ore 12.00 Casale dell’Acqua Bianca – SP Braccianese Claudia Km 15,600 (ingresso gratuito)

Delta Duo

Ore 18.00 Villa Comunale – Piazza Vittorio Veneto 12 (ingresso gratuito)

Jazzlandia: Orchestra Improvvista (spettacolo per bambini)

ore 19.00 Via Roma (ingresso gratuito)

Daniele Corvasce Gypsy Jazz Quartet

Resina

Delta Duo

ore 21.30 Anfiteatro Villa Comunale – Piazza Vittorio Veneto 12

Francesco Cavestri – IKI – Bellezza Ispiratrice (Now Generation)

Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello Duo – Il Cielo è Pieno di Stelle