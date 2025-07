UTOPIA DEL BUONGUSTO 2025 (28 anni) 

Solo l’ironia salverà il mondo

Venerdì 18 luglio alle 21,30

a Riparbella in Piazza Marconi

‘Cabaret mistico’

Con lo slogan “Solo l’ironia salverà il mondo”, torna il festival teatral – gastronomico “Utopia del Buongusto” edizione 2025 che festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Riconfermata “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Venerdì 18 luglio alle 21,30 a Riparbella in Piazza Marconi, ‘Cabaret mistico’. Di e con Andrea Kaemmerle e con Andrea Barsali e Lorenzo Niccolini. Spettacolo contro la paura e contro le ansie per fare il pieno di ironia. Alle 20 cena presso “L’osteria in cantina” (primo, secondo con contorno, acqua, vino, caffè) a 25,00 € oppure presso “Jemsi Bar drink” (tagliere e bevuta) a 15,00 €. Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Se puoi non perderti: la splendida vista che va dalla costa degli Etruschi fino alle isole dell’Arcipelago Toscano.

Sabato 19 luglio alle 21,30 a Castellina Marittima, nella terrazza dell’Ecomuseo, ‘Cabaret o quello che è’. Con Andrea Bruni e Alessia De Rosa e la musica dal vivo di Alessandro Luchi e Francesco Renzoni. Risate, musica, canzoni e racconti che partono da una semplice domanda: cos’è il cabaret? Un viaggio divertentissimo fatto di monologhi, situazioni e scoperte. Alle 20 cena presso “Ristorante Il Poggetto” (menù con primo 10,00 €, menù con secondo e contorno 13,00 €, menù completo 23,00 €) oppure presso “Osteria Papacqua” 23,00 €. Ingresso 8,00 euro. Da non perdere uno dei tanti cammini che passano da Castellina Marittima.

Domenica 20 luglio alle 21,30 a Crespina a Villa Montelisi, ‘La fiaba dell’amore lento’. Con Andrea Kaemmerle e Daniela Morozzi, adattamento e regia di Manfredi Rutelli. Qui si porta in scena la storia di una coppia di artisti che di mestiere si esibiscono da tempo infinito durante i matrimoni. Uno spettacolo magico e sospeso. Alle 20 cena in luogo a cura della Proloco a 20,00 €. Ingresso 8,00 euro. Se puoi non perderti: il centro di Crespina e il bellissimo parco della villa con una guida d’eccezione, il Dott. Pepi.

Info e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli su www.guasconeteatro.it.

Il festival si svolgerà nelle province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. Nei Comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima , Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Firenze, Livorno, Peccioli, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Prato, Riparbella Santa luce, Santa Maria a Monte, Terricciola e Vicopisano, che finanziano l’iniziativa.

Tre cifre: 28 anni compiuti, 1604 serate fatte a fine festival, oltre 200.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Un pieno di appuntamenti con tanti graditi ospiti, tra nuove e vecchie conoscenze.

Gli spettacoli fino al 20 luglio nel dettaglio

Venerdì 18 luglio – Piazza Marconi, Riparbella (Pisa)

Guascone Teatro presenta CABARET MISTICO

di e con Andrea Kaemmerle e con Andra Barsali (chitarra) e Lorenzo Niccolini (chitarra)

Il Cabaret d’autore incontra la filosofia! L’idea fondante è quella di unire in un tutt’uno senso del ridicolo, senso del comico, senso del sacro, senso del buono, senso del filosofico, senso dell’osceno. Uno spettacolo a cui partecipare con tutti i sensi. “Risus abundat in ore stultorum” (il ridere abbonda nelle bocche degli stolti) è il seme del disastro, tramandare questa frase ha dato licenza a pallosi e presuntuosi di credersi intelligenti. Il Buon Soldato Svejk, ingenuo, tonto quanto alcolico è il traghettatore perfetto, la guida con cui attraversare filosofi, religioni, epoche e comandamenti, imparare a saltare gli ostacoli della vita, ridere delle angosce e ammaestrare le paure più comuni fino a scoprire perché Dio ha riservato il regalo del RISO al solo genere umano.

Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito!

Sabato 19 luglio – Terrazza dell’Ecomuseo, Castellina Marittima (Pisa)

Associazione Culturale ZERA presenta CABARET O QUELLO CHE È

con Andrea Bruni e Alessia De Rosa e la musica dal vivo di Alessandro Luchi e Francesco Renzoni – scritto e diretto da Andrea Bruni

Da Firenze a Parigi e ritorno. Risate, musica, canzoni e racconti che partono da una semplice domanda: cos’è il CABARET? Cosa può avere in comune un guasto all’impianto di riscaldamento con l’Opera da tre soldi? Come si scrive una lettera d’amore surrealista? Perché un gatto nero può portare fortuna? Chi è Faliero Donati? La storia del CABARET comincia in un piccolo locale di Parigi, per poi approdare ai palcoscenici teatrali, alla radio e alla tv. Una forma d’arte costruita non solo sulle risate, ma anche sulla poesia e la libertà, sulla voglia di stare in allegria sorseggiando un buon vino, ma anche sul bisogno di esprimere le proprie emozioni con l’arma potente della leggerezza. Provare a far ridere per raccontare, non solo per intrattenere. Andrea Bruni ci conduce in un viaggio divertentissimo fatto di monologhi, situazioni e scoperte. Nomi come Rodolphe Salis, Karl Valentin, Hugo Ball, Bertold Brecht, Franca Valeri si intrecciano a racconti della vita di tutti i giorni. Una carrellata di storie e personaggi che assomigliano a ognuno di noi. Uno spettacolo che conferma lo stile unico di Bruni. Con lui sul palco la poliedrica Alessia De Rosa, nelle vesti di un simpatico alter ego del narratore, e il duo “Gunther”, al secolo Alessandro Luchi e Francesco Renzoni, musicisti pronti a tutto che la produzione ha scovato nello scantinato di un teatro viennese.

Domenica 20 luglio – Villa Montelisi, Crespina (Pisa)

Guascone Teatro e LST Teatro presentano LA FIABA DELL’AMORE LENTO

tratto da una fiaba di A.Kaemmerle – con Andrea Kaemmerle e Daniela Morozzi

adattamento e regia di Manfredi Rutelli

Questo spettacolo, fresco di debutto, porta a termine un lungo ragionamento di molti anni che in breve potremmo sintetizzare in “lotta tra amore e tempo”. Qui per la prima volta insieme sulla scena ci sono due coetanei, la bravissima Daniela Morozzi, affermata attrice e teatrante dalle 1000 esperienze, nonché interprete in molte fiction ed il “clown della porta accanto” Kaemmerle, accatastatore di emozioni comiche in terra toscana. Si porta in scena la storia di una coppia di artisti che di mestiere si esibiscono da tempo infinito durante i matrimoni. Si respira una leggerissima aria di magia in un contesto iper realistico, il resistere eroico e trasognato di due amanti nel loro attraversare la vita tra crostini, pizzette, aperitivi e cori di amici e parenti. I colti professori vi direbbero che si tratta del classico teatro nel teatro, l’accostamento di quella che è una cerimonia sempre più superficiale con un rito antico. Manfredi torna a lavorare con Kaemmerle dopo l’ultimo “Garibaldi su una Gamba”, riuscitissimo affresco sull’eroe dei due mondi. Il suo compito di regista e drammaturgo qui è proprio quello di guidare il viaggio attraverso questo banchetto di comicità e sarcasmo che pare in questo caso non saper spegnere questo amore lento. Cosi, pare che il “famelico tempo che tutto divora” nel sonetto di Shakespeare, qui si arrenda come neve al solicchio.