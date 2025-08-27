Accademia di Santa Cecilia, tour europeo per Daniel Harding e l’Orchestra di Santa Cecilia

Dal 28 agosto al 7 settembre tre pianisti d'eccezione, Rudolf Buchbinder, Igor Levit, e Seong-Jin Cho

Tre pianisti d’eccezione

per tre programmi musicali diversi: inizia il Tour Europa del Direttore Musicale Daniel Harding e dell’Orchestra di Santa Cecilia. In programma sette appuntamenti, in cui si alterneranno al pianoforte tre solisti d’eccezione: Rudolf Buchbinder, Igor Levit, e Seong-Jin Cho, tre volti internazionali nonché frequenti ospiti dell’Accademia di Santa Cecilia. Dal 28 agosto al 7 settembre, i musicisti saranno ospiti di alcuni fra i più importanti festival musicali europei, quali l’Enescu Festival, il Berlin Festival o il Ljubljana Festival.

Ad esibirsi, accanto a direttore e Orchestra, anche il mezzosoprano Magdalena Kožená e l’ensemble vocale London Voices, gruppo vocale fondato nel 1973 con una lunga e ricca carriera concertistica alle spalle.

Sebbene i tre programmi che saranno eseguiti siano tra loro diversi, un sottile fil rouge li lega: l’incontro tra il contemporaneo e la tradizione. Infatti, brani di Luciano Berio (un volto altrettanto caro e familiare per Santa Cecilia) come la Sinfonia e le celebri Folk Songs, saranno affiancati da brani di compositori più legati alla ‘tradizione’, come Giuseppe Verdi, di cui sarà eseguita la Sinfonia tratta dalla Forza del destino, o Beethoven e Debussy.

Daniel Harding

Daniel Harding dalla stagione 2024/25 è il nuovo Direttore musicale dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Inoltre, è Direttore musicale e artistico della Swedish Radio Symphony Orchestra, è stato Direttore musicale dell’Orchestre de Paris dal 2016 al 2019 e dal 2007 al 2017 Direttore ospite principale della London Symphony Orchestra. Harding è insignito del titolo a vita di Direttore onorario della Mahler Chamber Orchestra, con la quale collabora da oltre 20 anni. Nel 2024 ha ottenuto un mandato di cin­que anni come Direttore musicale della Youth Music Culture al The Greater Bay Area (YMCG). È regolarmente ospite delle più importanti orchestre del mondo, tra cui i Wiener e Berliner Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Staatskapelle di Dresda, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Filarmonica della Scala. Negli Stati Uniti ha diretto la Boston Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic e la San Francisco Symphony.

Daniel Harding ha inaugurato la nuova stagione di Santa Cecilia con Tosca e successivamente ha diretto il Requiem di Verdi; entrambe le produzioni sono state registrate per l’etichetta DG. Tornerà a dirigere i Berliner Philharmoniker, la Cleveland Orchestra, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la London Symphony Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ed effettuerà estese tournée in Europa con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Swedish Radio Symphony Orchestra. Nel 2002 Daniel Harding è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese e nel 2017 è stato nominato Officier Arts et Lettres. Nel 2012 è stato eletto membro della Royal Swedish Academy of Music. È un pilota di linea qualificato.

Tour Europa

28 agosto – 7 settembre 2025

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

pianoforte Rudolf Buchbinder, Igor Levit, Seong-Jin Cho

mezzosoprano Magdalena Kožená

ensemble vocale London Voices

Lucerne, KKL – 28 agosto 2025 (Seong-Jin Cho) B

Enescu Festival –30 agosto 2025 A

Enescu Festival – 31 agosto 2025 (Seong-Jin Cho) B

Ljubljana Festival –2 settembre 2025 C

Grafenegg Festival – 4 settembre 2025 (Rudolf Buchbinder) B

RMF Rheingau/Wiesbaden – 5 settembre 2025 (Igor Levit) B

Berlin Festival – 7 settembre 2025 A

Programma A Berio Sinfonia

Berio Folk Songs

Debussy La Mer

Programma B Enescu Pastorale fantasia (solo a Bucarest)

Beethoven Concerto per pianoforte n. 1

Brahms Sinfonia n. 2

Programma C Verdi La forza del destino: sinfonia

Berio Folk Songs

Brahms Sinfonia n. 2

_________________

www.santacecilia.it