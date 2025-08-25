mercoledì 27 agosto

Ci vediamo al Parco: spettacolo fantascientifico di marionette robotiche e clown arriva a Faenza

Ecomonster Puppet Show della Compagnia All’incirco sarà in scena al Parco Torricelli nell’ambito del progetto a cura del Teatro Due Mondi. Ingresso libero e gratuito. Mercoledì 27 agosto alle ore 18 il Parco Torricelli in Corso Garibaldi a Faenza accoglierà lo spettacolo per tutte le età Ecomonster Puppet Show della Compagnia All’incirco nell’ambito del progetto di socialità Ci vediamo al Parco a cura del Teatro Due Mondi. «Nel loro laboratorio segreto, il professor Sputnik e la robotica dottoressa Laika e le loro marionette a filo costruite interamente con materiali di recupero, accompagneranno il pubblico in un viaggio sorprendente dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano

diventa straordinario» spiegano Gianluca Palma e Mariasole Brusa, autori e interpreti dello spettacolo. Questa «rivisitazione EcoFantascientifiComica di Frankenstein» è stata prima classificata al Festival EuroPuppetFestiValsesia 2021 in Valsesia (VC) e terza classificata al Festival Internazionale Fiere del teatro 2019 di Sarmede (TV). La Compagnia All’incirco nasce nel 2011 dall’incontro di Gianluca Palma (artigiano, musicista, psicomotricista) e Mariasole Brusa (teatrante laureata in filosofia, drammaturga e regista), come progetto di ricerca sul teatro di figura e sull’arte di strada che si propone di integrare tecniche diverse e complementari (burattini, marionette, clownerie, teatro, ombre, musica dal vivo) concentrandosi sulla potenza narrativa dell’immagine e il rapporto tra corpo e oggetto.

Prossimo appuntamento del progetto Ci vediamo al Parco: sabato 30 agosto alle ore 21 al Parco Mita di via Ravegnana andrà in scena il fortunato spettacolo Rossini flambé del Teatro Due Mondi, opera buffa in cucina che si presenta come una divertente e scatenata sequenza di canti, testi e situazioni comiche per ogni età. Dalle 19 alle 21 possibilità di arrosticini e piadina, preparati dal Centro sociale Casa Mita.

Partecipazione libera e gratuita a tutti gli appuntamenti. Chi lo desidera potrà lasciare un contributo per la popolazione di Gaza, che verrà devoluto all’Associazione Gazzella OdV. Programma completo Ci vediamo al Parco 2025: https://teatroduemondi.it/ci-vediamo-al-

parco-2025/.

Info: 0546 622999, info@teatroduemondi.it, https://teatroduemondi.it/.