Diego Basso in concerto a Noale con l’omaggio a Morricone

Venerdì 8 agosto alla Rocca dei Tempesta di Noale, il Maestro Diego Basso dirige l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana in un emozionante Omaggio a Ennio Morricone tra musica e immagini.

C’è un luogo dove le pietre raccontano storie antiche e la musica sa accendere emozioni senza tempo. La Rocca dei Tempesta di Noale (VE), austero e affascinante baluardo medievale risalente al XII secolo, farà da cornice a “Omaggio a Ennio Morricone“, una serata speciale dedicata a chi ha fatto della musica il cuore narrante del grande schermo. Un evento che intreccia arte, memoria e spettacolo, restituendo al pubblico tutta la potenza evocativa delle grandi colonne sonore del cinema italiano e internazionale.

Venerdì 8 agosto, alle ore 21.00, il Maestro Diego Basso dirigerà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana in uno degli angoli più suggestivi della storica fortezza veneta, dove le antiche mura sembrano custodire ancora echi di racconti, battaglie e passioni, per un concerto dedicato alle musiche più celebri e sorprendenti del grande compositore romano.

In programma, una selezione tra le oltre 400 colonne sonore firmate da Ennio Morricone, con arrangiamenti sinfonici curati dal Maestro Basso, che ha saputo tradurre in musica orchestrale tutta la forza narrativa e la profondità emotiva dell’autore.

Dalle opere nate dalla collaborazione con Sergio Leone – Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West – per arrivare alle musiche di The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, Malena, Sacco e Vanzetti, La leggenda del pianista sull’oceano, senza dimenticare brani meno noti ma intensissimi come Chi mai (Le professionnel), Per le antiche scale e alcune pagine de Gli intoccabili.

Le note di Morricone ci parlano ancora, in ogni angolo del mondo

«Le note di Morricone ci parlano ancora, in ogni angolo del mondo. Portarle in un luogo carico di storia come la Rocca dei Tempesta significa dare nuova vita a melodie che hanno segnato il nostro immaginario – racconta il Maestro Diego Basso –. Ogni concerto è un’esperienza diversa: la musica, il luogo e il pubblico si intrecciano per creare un’emozione irripetibile. Suonare in spazi come questo è un modo per far dialogare la musica con la memoria del territorio, facendo rivivere il cinema attraverso la potenza del suono sinfonico.»

Parole che racchiudono lo spirito di “Omaggio a Ennio Morricone”, progetto sinfonico ideato dal Maestro Basso nel 2004 e da allora portato in scena in Italia e all’estero, sempre in luoghi capaci di entrare in risonanza con la musica. Dalla Valle dei Templi alle Dolomiti, dal Faro di Bibione a Piazza degli Scacchi di Marostica, dal Ponte di Bassano alla Rotonda di Badoere, fino ai teatri più prestigiosi come il Mario Del Monaco di Treviso e il Malibran di Venezia, passando anche per palcoscenici internazionali come quello cinese: ogni tappa è pensata per esaltare il legame tra suono, paesaggio e memoria.

La tournée estiva 2025 proseguirà il 5 settembre a Villa Cordellina di Montecchio Maggiore per concludersi il 22 novembre al Teatro Malibran di Venezia.

Omaggio a Ennio Morricone è una produzione AVA Sound Live Music

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Noale

In caso di maltempo il concerto si terrà domenica 10 agosto 2025.

