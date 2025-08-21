Hurricane Motor Show: appuntamenti a Roma e Cattolica

Lo spettacolo di esibizioni di auto e moto

Se il valore di uno spettacolo si misura dal gradimento del pubblico, possiamo dire (senza timore di essere smentiti) che tra gli spalti strapieni l’entusiasmo era alle stelle. “Hurricane Motor Show” è uno spettacolo di esibizioni di auto e moto: divertente, emozionante, sorprendente. Uno spettacolo “ricco di carica e adrenalina” (scrivono i protagonisti), che dai piloti si trasmette ad adulti e bambini.

Hurricane Motor Show è l’ultima creazione di Ivan Zoppis, stuntman professionista e figlio d’arte (proviene infatti da una famiglia di stuntman). Da oltre 25 anni lavora nel settore, come stunt double e stunt driver in molti film e fiction italiane e internazionali. Nel 2006 ha formato un team composto di piloti professionisti, creando questo spettacolo che si è esibito per la prima volta a Palma de Mallorca, per poi girare tutta Europa, ogni volta innovando e inventando nuove attrazioni.

Lo spettacolo è davvero entusiasmante. Derapate vertiginose (anche in retromarcia), schivandosi all’ultimo secondo, oppure parcheggiando acrobaticamente in uno spazio piccolissimo. Impennate in moto con entrambe le ruote (posteriore e anteriore), rimanendo in equilibrio con il corpo in un modo che sembra impossibile anche solo a vedersi.

E poi auto in bilico su due ruote (anche girando intorno a persone prese dal pubblico e usate come “birilli umani”), testacoda velocissimi, salti nel vuoto (da un trampolino) di oltre 20 metri con la motocicletta, auto che prendono fuoco o che si “smontano” per diventare transformer.

E per i più piccini, le auto di Saetta McQueen, degli Hot Wheels e gli immancabili monster truck americani.

Una menzione particolare va ai sei piloti (Denis Pazzaglini, Vency Vassilev, Cristian Jordao, Eliana Roazzi, Romina Zoppis e ovviamwente Ivan Zoppis), dei veri e propri artisti della motoristica acrobatica. Infine: dove vederlo? Il prossimo appuntamento è a Cattolica (Rimini) dal 20 al 31 agosto, in via Francia (parcheggio Acquario), ogni sera alle ore 21.30. Chi vive a Roma, invece, ha la possibilità di godersi lo spettacolo presso il parco a tema Cinecittà World (dove tengono un appuntamento fisso), sito in via Irina Alberti, nell’area di Castel Romano.