Jazz& Image, Sara Berni Blues Band

Al Parco del Celio, Colosseo. Venerdì 22 agosto

A Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, venerdì 22 agosto, Sara Berni Blues Band.

Da “Let the good times roll” a Ray Charles, da “Feeling Alright” a Etta James, la voce di Sara Berni e quattro musicisti grandiosi come Muzio Marcellini alle tastiere, Egidio Marchitelli alle chitarre, Mimmo Catanzariti al basso, Stefano Parenti alla batteria, rivisitano un repertorio di grandi classici e chicche d’eccezione.

Non riuscirete a stare fermi sulla sedia trascinati dai frenetici ritmi della Musica Nera… e poi giù nelle profondità dell’emozione tra suoni arcaici e moderni su ballad come “Ain’t no sunshine” di Bill Whiters, un brano che eseguito da Sara ha sempre fatto crollare le pareti dei locali! Non perdetevi questa voce straordinaria, esponente bianca d’eccezione nelle più grandi rassegne e festival Blues, Gospel e Soul.

Probabilmente la avete ascoltata al mattino su Radio2 Rai o nelle tante interviste/concerto nei media dedicati al Soul Jazz… o apprezzata per anni come leader dei Bianca Blues e i 7 Soul, corista e spalla per i più grandi artisti italiani, spalla per Sting nel 2000, turnista per RDS, Radio Capital, Rai e Mediaset, autrice premiata dal Billboard Song Contest americano…Sin dalla sua nascita nel 2014, Sara Berni Blues Band è stata considerata dal Big Mama di Roma, l’House of Blues italiana, la migliore band rappresentativa del genere per il nostro paese ed è stata programmata ogni mese.

La Sara Berni Blues Band è stata inoltre scelta nel 2019 come migliore band italiana dall’ OnStage!Festival, il Festival dell’Arte Americana in Italia, per rappresentare il Blues e le sue evoluzioni e contaminazioni nel nostro paese, proprio per la sua originalità, contaminazione, e unicità negli arrangiamenti. Tra le collaborazioni vanta Dean Bowman, solista degli Screaming Headless Torsos. Esce nel 2024 l’album Live “Half Authorized Bootleg” che suggella i 10 anni di attività della Band, “Bootleg Semi-Autorizzato” un po’ pazzo, inaspettato e inusuale, unico come la loro storia fino qui.

“L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.”

www.jazzimage.it

Ingresso gratuito

11:00 OPENING

12:00 -18:00 LUNCH TIME

18:00 – 20:30APERITIVO AL COLOSSEO

Inizio concerto ore 21,00

23:00 – 02:00 LATE NIGHT MOVE IT!

Info e prenotazioni:

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309

E‐mail info eventi.alexanderplatz@gmail.com

E‐mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

ore 21,00

SARA BERNI BLUES BAND

Sara Berni, voce

Muzio Marcellini tastiere

Egidio Marchitelli, chitarre

Mimmo Catanzariti, basso

Stefano Parenti, batteria

23:00 – 02:00 LATE NIGHT MOVE IT!

INGRESSO GRATUITO