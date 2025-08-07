Jazz & Image al Parco del Celio (Colosseo)

Fino al 15 ottobre 2025

Ritorna anche quest’ anno, Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, fino al 15 ottobre 2025. “L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.”

Quasi tre mesi di programmazione, Jazz& Image, Live at Colosseo, in questa nuova edizione 2025, rinnova la formula vincente degli scorsi anni, con tante novità. In primo luogo, l’ingresso gratuito a tutti gli eventi. Un festival per tutti, non solo per gli appassionati di jazz, uno spazio aperto, con grande qualità artistica, un grande contenitore che dalla mattina fino a tarda notte offrirà al pubblico romano e ai turisti un servizio continuativo con concerti, serate dance, presentazione di libri, incontri culturali. Grande spazio anche al blues con due rassegne all’interno della programmazione. Ritorna anche la rassegna, il Suono delle Parole, curata da Valeria Saggese, che ospiterà autori e autrici con i loro libri. Scrittori e artisti di chiara fama che attraversando la narrativa, la saggistica e i temi sociali, porteranno l’attenzione su quello che è il tema della rassegna: il suono.

Durante tutto il giorno attivo il servizio ristorazione, con brunch, aperitivi e dove sarà possibile cenare, degustando prodotti di alta qualità con vista sul Colosseo, opening ogni giorno alle 11, dalle 12,00 alle 18, lunch time, dalle 18,00 alle 20,30, aperitivo al Colosseo, alle 21,00, concerto main stage, dalle 23,00 fino a tarda notte, jam session, eventi dance etc.

Ad aprire Jazz & Image, lunedì 28 luglio, Paolo Vivaldi e i Solisti dell’Augusteo in Soundtrack. Concerto dedicato a tre grandissimi compositori di colonne sonore: Ryuichi Sakamoto, Ennio Morricone e Astor Piazzolla, musiche del Maestro Paolo Vivaldi, che recentemente ha scritto la colonna sonora del film Il Nibbio, dedicato a Nicola Calipari.

Martedì 29 luglio, Nicoletta della Corte ha cantato Paolo Conte. Mercoledì 30 luglio, Gianni Mazza “The Bluemood”, storie di blues. Giovedì 31 luglio Lou Marini & Italian Groovers. Il mitico sassofonista storico dei Blues Brothers e Frank Zappa, Lou Marini, accompagnato in questo tour da fior di musicisti, Enzo Zirilli, batteria, Gianluca Di Ienno all’organo e Alessandro Chiappetta, alla chitarra. Il 1° agosto, Francesco Bruno Quartet, il 2 agosto, Rick Margitza, il 3 agosto, Alan Soul & Alanselzer, il 4 agosto Angelo Debarre e Miraldo Vidal, un omaggio a Django Reinhardt, attraverso uno dei più grandi interpreti al mondo del Jazz Manouche, Angelo Debarre, considerato l’erede di Django Reinhardt. Il 5 agosto, Melingo, considerato oggi l’ambasciatore di un tango popolare e colto, l’uomo della nuova frontiera porteña. Il tango più “sporco” e carnale, quello dei bassifondi di Buenos Aires, dei locali fumosi dove la danza nazionale argentina non è elegante prodotto da esportazione né attrattiva turistica, ma vita vissuta ai margini della società del benessere, tra strade sporche e soggetti poco raccomandabili. È questo il tango di Melingo, cantante e autore di Buenos Aires che ha re-interpretato la forma del tango cancion, inventata da Carlos Gardel, con la sua voce carismatica, oscura, fumosa. I suoi concerti sono veri e propri spettacoli di “teatro canzone” in cui Melingo si esprime da attore consumato, come un crooner surrealista. In questo concerto un omaggio a Roma. A seguire Pippo Matino Band.

Il 6 e 7 agosto, Alain Jean-Marie con Gilles Naturel, Gianluca Figliola e Marco Valeri. L’8, 9 e 10 agosto Jimmy Greene, già sassofonista del quartetto di Ron Carter, accompagnato da un trio di musicisti italiani di altissimo livello, Dario Deidda, basso, Roberto Tarenzi, pianoforte e Nicola Angelucci, batteria. L’11 agosto, Joy Garrison, il 12 e 13 agosto, Guy Mintus, il 14 agosto, Olivia Trummer. Il 15 agosto, tradizionale appuntamento di Ferragosto con Javier Girotto & Aires Tango. Il 16 agosto, Nico Gori e Francesco Bearzatti “Cartoons”, mentre il 17 agosto sarà la volta di Fabio Zeppetella Quartet. Dal 18 agosto, spazio al blues con Mario Donatone, il 19 agosto, Orchestra Blues, il 20 agosto Elsa Baldini, il 21 agosto, Spirale Quintet, il 22 agosto, Sara Berni Blues Band, il 23 agosto, Simone Nobile Blues Band, il 24 agosto, Harmonica Blues “All Day Long”. Il 25, 26 e 27 agosto, carta bianca ad Enrico Pieranunzi. Il 28 agosto, Marco Valeri Quartet, il 29 e 30 agosto, Wayne Escoffery Quartet. Wayne Escoffery è diventato uno dei talenti riconosciuti e più richiesti dai principali artisti della jazz internazionale, fino a vincere giovanissimo il prestigioso Grammy Award. Il 31 agosto, Marco Albani Project, il 1° settembre, Joia Luz incontra il quartetto Alma Brasileira, il 2 settembre, Riccardo Del Fra Quintet, il 3 settembre, Domenico Sanna, il 4 settembre, Cinzia Tedesco, il 5 settembre, Francesco Bruno, special guest, Colon Ray. Il 6 settembre il trombettista giapponese Toku, mentre il 7 settembre sarà la volta di Pippo Matino, l’8 settembre, Jim Porto. Carta bianca per Fabrizio Bosso dal 9 all’11 settembre. Il 12 e 13 settembre, Brandon Allen e Alex Garnett, il 14 settembre Rosalia De Souza, il 15 agosto, Angelo Mellone, il 17 settembre, Sara Berni Blues Band, il 18 settembre, Sarah Jane Morris con Fulvio Tomaino, il 19 settembre, Alan Soul & Alanselzer, il 20 settembre, Marco Rinalduzzi & Band omaggiano Mike Francis, un omaggio alla pop dance, il 21 settembre, Greg, tributo a Louis Prima. A partire dal 22 settembre, fino alla chiusura del 15 ottobre in programma big band e grandi orchestre.

www.jazzimage.it

Parco del Celio (Colosseo) – tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna

Ingresso gratuito

Inizio concerti ore 21,00

Info e prenotazioni:

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309

E‐mail info eventi.alexanderplatz@gmail.com

E‐mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

ORARIO CONCERTO MAIN STAGE ORE 21:00

RISTORAZIONE

Servizio ristorazione all’interno dello spazio attivo tutto il giorno a partire dalle ore 11,00.

PARCHEGGIO Piazza Antistante Ospedale Celio

Arrivare in Bus

Utilizzare le Linea 75, fermata Colosseo, Tram 3, fermata Parco del Celio

Arrivare in Metro

Utilizzare la Linea B, fermata Colosseo