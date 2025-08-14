Jazz& Image, i concerti dal 14 al 16 agosto

Concerti gratuiti al Parco del Celio, Colosseo, di Roma

A Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, spazio a numerosi eventi: ecco gli appuntamenti dal 14 al 16 agosto.

Giovedì 14 agosto, Joy Garrison Quintet. È tempo di novità per Olivia Trummer. La pluripremiata pianista presenta le sue nuove canzoni ed esplora ancora altri confini con un inedito trio, trovando la via giusta in un pop che prende forma dal jazz, mantenendone il valore e i contenuti, e che, stilisticamente, è ispirato dalla musica di Stevie Wonder, Joni Mitchell e Oleta Adams. Melodie orecchiabili che si sviluppano con spontanea inventiva, virtuosismi strumentali che si alternano a groove coinvolgenti, le nuove canzoni di Olivia raccontano di un inatteso bivio sulla strada della vita, di un amore in grado di dissolvere i confini dello spazio e del tempo, invitano a guardare il mondo con occhi nuovi, ben aperti.

La pianista, cantante e compositrice tedesca è considerata una delle più interessanti musiciste jazz della sua generazione.

Venerdì 15 agosto, il tradizionale concerto di Ferragosto con Javier Girotto & Aires Tango. Javier Girotto al sax soprano, Marco Siniscalco al basso elettrico, Alessandro Gwis al pianoforte e Francesco de Rubeis (che ora sostituisce il percussionista storico Michele Rabbia) alla batteria e alle percussioni, insieme formano gli Aires Tango, gruppo nato nel 1994 da una idea di Girotto che si è ispirato alle proprie radici musicali per fonderle con le modalità espressive tipiche del jazz, creando un terreno musicale nuovo. Facendo esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla, Javier Girotto & Aires Tango arrivano a un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per lo slancio creativo sia per il continuo ricambio del materiale musicale.

Sabato 16 agosto, Cartoons, una stravagante rivisitazione in chiave jazz delle sigle e delle più note melodie dei cartoni animati, ci riporterà tutti di nuovo bambini! Da Lupin III a Biancaneve, dai Flintstones a Cenerentola, da Pinocchio a Mary Poppins, una raffinata reinterpretazione a opera di Francesco Bearzatti al clarinetto e sax tenore, Nico Gori al clarinetto e sax tenore, Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Igor Caiazza alla batteria. Le melodie, pur mantenendo la loro essenza iconica, si vestono di nuove sonorità e ritmi travolgenti, spaziando dallo swing al latin, dal rock all’afro. Un’esperienza unica, capace di sorprendere e incantare, risvegliando il bambino che è in ognuno di noi.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

11:00 OPENING

12:00 -18:00 LUNCH TIME

18:00 – 20:30APERITIVO AL COLOSSEO

Inizio concerto ore 21,00

23:00 – 02:00 LATE NIGHT MOVE IT!

“L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.”