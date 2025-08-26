Roma Summer Fest 2025, il festival torna dal 29 agosto con un grande cartellone

Patti Smith, Sigur Rós, Daniele Silvestri, Franz Ferdinand, The Kolors E per la prima volta in Italia Fred Again…

Riparte il Roma Summer Fest 2025, una delle rassegne musicali più vitali e trasversali del panorama italiano ed europeo. Ospitato nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma ha dimostrato, da giugno ad oggi, ancora una volta la forza di una proposta capace di parlare a pubblici diversi, mettendo in dialogo generi e generazioni.

Dopo la pausa estiva, il Roma Summer Fest torna dal 29 agosto al 21 settembre con una nuova serie di concerti che riflette in pieno questa visione: dal brit rock alle avanguardie elettroniche, dal cantautorato italiano ai grandi ritorni internazionali, passando per il pop delle nuove generazioni. Si riparte con gli Stereophonics (29 agosto) e i Franz Ferdinand (30 agosto), due nomi simbolo del rock britannico degli ultimi vent’anni. Dal 2 al 5 settembre, la Cavea ospiterà un evento speciale con Daniele Silvestri, in scena per quattro serate consecutive dedicate al suo repertorio, tra impegno, ironia e sperimentazione.

Spazio anche al grande rock internazionale: il 6 settembre, il pubblico ritroverà il leggendario Steve Hackett, ex Genesis, con uno show tra virtuosismo e progressive. Il 12 e 13 settembre, i Sigur Rós si esibiranno nella Sala Santa Cecilia, accompagnati da un’orchestra di 41 elementi, in due concerti-evento dedicati al loro nuovo album ÁTTA. Il 15 settembre, riflettori puntati sull’icona americana Patti Smith, in formazione quartet, tra poesia e grinta. L’Italia è protagonista anche con Diodato (11 settembre) ed Edoardo Bennato (12 settembre in Cavea). A chiudere la rassegna, tre appuntamenti dedicati ai linguaggi musicali delle nuove generazioni: The Kolors (16 settembre), Benji & Fede (17 settembre), Psicologi (18 settembre). Un trittico che guarda al presente e al futuro del pop, tra elettronica, urban e racconto generazionale.

A rendere ancora più speciale questa seconda metà di stagione sarà il concerto di Fred Again…, uno degli artisti più influenti e rivoluzionari della musica elettronica contemporanea che arriva per la prima volta in Italia. Il producer britannico, che ha ridefinito il concetto di live show elettronico unendo tecnologia, emozione e storytelling, sarà in Cavea l’8 settembre, in una delle cinque date esclusive del suo primo tour italiano. Con lui, il duo PARISI, altra punta d’eccellenza della nuova scena internazionale.

Oltre agli eventi del 7 e 14 settembre della rassegna Giardini pensili, il 20 e 21 settembre, in occasione dei 25 anni dalla sua nascita, torna Dissonanze – 25 Years Celebration con due giornate-evento che celebrano un’eredità culturale importante: la capacità di anticipare i linguaggi del contemporaneo, promuovendo l’incontro tra suono, visione e sperimentazione. Non si tratta solo di un festival, ma di un ritorno atteso da un’intera comunità creativa, che per anni ha trovato in Dissonanze uno spazio di libertà, ricerca e avanguardia.

“La forza del Roma Summer Fest in questi mesi– ha dichiarato l’Ad della Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci – sta nella sua capacità di comporre un mosaico sonoro che attraversa generi e generazioni, abbracciando pubblico eterogeneo: dai fan del rock classico a chi segue le nuove tendenze digitali, dagli appassionati di cantautorato a chi vive la musica come esperienza collettiva e culturale. Il nostro intento è stato quello di costruire un cartellone che è insieme viaggio musicale e fotografia contemporanea di quello che accade nel mondo con le sue tendenze”.