65° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, al via il 27 agosto

Dal 27 agosto al 7 settembre le Finali del Concorso Pianistico Internazionale Busoni tra l’Auditorium e il Teatro Comunale di Bolzano

Nel 1949, il Concorso Pianistico Ferruccio Busoni fu tenuto a battesimo da Claudio Arrau, Arturo Benedetto Michelangeli, Alfred Cortot, Edwin Fischer, Dinu Lipatti, Arthur Rubinstein ed Egon Petri, una giuria che comprendeva gli astri più luminosi della musica classica. Oggi, a distanza di 76 anni, il Busoni è uno dei cinque più prestigiosi concorsi pianistici al mondo, un vero gioiello per il panorama musicale italiano e per Bolzano, Città Creativa della Musica UNESCO.

La competizione, ormai da anni articolata su cadenza biennale, è quest’anno alle sue fasi finali, che si tengono dal 27 agosto al 7 settembre tra l’Auditorium e il Teatro Comunale di Bolzano.

Il primo premio consiste nella somma di 30.000 euro e prevede anche un supporto alla carriera del vincitore da parte dell’amministrazione del Concorso per i due anni successivi alla vittoria. Quest’opportunità, unica per un giovane musicista, è la grande missione della Fondazione Busoni-Mahler, impegnata nella trasmissione del lascito artistico di Ferruccio Busoni, ponte culturale tra l’Italia e l’Europa all’inizio del Novecento.

I candidati

Sono 34 i candidati che formano la rosa dei finalisti della 65° edizione del Busoni, di cui tre si sono ritirati prima dell’inizio del concorso, selezionati tra i 648 iscritti alle preselezioni segnando un nuovo record di adesioni. Di questi, in 120 hanno partecipato alla prima fase eliminatoria nel formato del Glocal Piano Project, svoltosi dal 20 al 30 novembre. In 12 show-room Steinway & Sons in tre continenti, i candidati si sono esibiti davanti a un pubblico sullo stesso modello di pianoforte, registrati da telecamere e microfoni che hanno consentito un’uguale e perfetta ripresa audio-video, visibile da tutto il mondo sui canali della Fondazione.

La giuria delle preselezioni ha individuato 26 candidati, 4 sono stati selezionati attraverso il voto del pubblico e 3 sono stati invece scelti tra i premiati di concorsi facenti parte della World Federation of International Music Competitions, di cui il Busoni è membro fondatore. Il 34esimo candidato è un finalista della scorsa edizione del concorso, a cui motivi di salute avevano impedito di partecipare.

Le fasi del concorso

La prima fase del concorso prevede due prove solistiche, alla fine delle quali prima 12 e poi solo 6 candidati rimarranno in gara (dal 27 al 31 agosto). I selezionati avranno accesso alla prova cameristica, nella quale affronteranno un capolavoro del repertorio cameristico per pianoforte accompagnati da un quartetto d’archi e si esibiranno per l’ultima volta in un breve programma solistico (dal 2 al 4 settembre, ore 20:00).

I tre candidati che emergeranno da queste prove potranno ambire al primo premio: sul palco del Teatro Comunale eseguiranno un concerto per pianoforte e orchestra, accompagnati dall’Orchestra Haydn (7 settembre, ore 10:00).

La giuria

Una delle chiavi del successo del Concorso Busoni è la scelta di giurie composte da concertisti di fama e da professionisti del mondo della musica riconosciuti a livello mondiale. Anche quest’anno la giuria è espressione di generazioni diverse e differenti culture musicali: troviamo il giovane Lucas Debargue, che nel 2015 suscitò un grande entusiasmo con la sua vittoria alla Tchaikovsky International Competition di Mosca ed è ora un affermato concertista, e l’italiana Saskia Giorgini, che la critica internazionale ha celebrato per i suoi ultimi dischi e che al Busoni nel 2015 vinse il Premio speciale Chopin. Legata alla storia del concorso è anche Hie-Yon Choi, forte di una consolidata carriera internazionale, come anche Mariangela Vacatello, prima donna italiana a vincere il Concorso Busoni e da allora artista molto apprezzata in Italia e all’estero. Altri grandi nomi sono quelli di Josu de Solaun, Sergio Tiempo e Peter Jablonsky, a cui si aggiungono anche il regista teatrale Sir David Pountney CBE e Pi-hsien Chen, concertista di fama internazionale che ha lavorato con i più importanti compositori della fine del Novecento.

Oltre alla giuria principale la competizione vedrà anche la presenza di due giurie popolari nelle fasi Finali solistiche: una Junior Jury formata dagli allievi delle principali scuole di musica locali ed una Senior Jury composta da appassionati e conoscitori del mondo musicale. Le due giurie assegneranno un premio al candidato fra i 12 che li avrà convinti maggiormente con la propria esibizione.

Simply Quartet

Quest’anno è il Simply Quartet ad accompagnare i candidati nella prova di musica da camera. La giovane formazione nata a Vienna è a sua volta vincitrice di quattro importanti concorsi internazionali (Carl Nielsen International Chamber Music Competition, Quatuor á Bordeaux, International Chamber Music Competition Franz Schubert e International Joseph Haydn Chamber Music Competition) e negli ultimi anni si è esibita nelle più importanti sale da concerto d’Europa, tra cui Berlin Philharmonie, Wigmore Hall e Wiener Konzerthaus.

Il dialogo tra i finalisti e questo giovane ensemble, lodato per l’energia delle sue esecuzioni, sarà uno dei momenti focali della competizione.

La Finalissima

La Finalissima si terrà la mattina del 7 settembre alle ore 10:00, presso il Teatro Comunale.

Nell’escuzione dei concerti per pianoforte e orchestra, i tre sfidanti sono accompagnati come da tradizione dall’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, la principale istituzione sinfonica regionale, guidata per l’occasione da George Pehlivanian.

La Finalissima verrà trasmessa in diretta televisiva nazionale su RAI 5, e localmente su RAI Südtirol, in diretta streaming su amadeus.tv (Cina) e in differita su ORF III. Inoltre, Radio RAI 3 si collegherà con Bolzano giornalmente durante gli ultimi tre giorni del Concorso, per poi mandare in onda tutti e tre i concerti dei finalisti al termine della manifestazione.

Tutto il concorso si potrà seguire in streaming sul sito della Fondazione.

I premi speciali

Oltre ai premi per i primi sei classificati, il concorso prevede anche numerosi premi speciali. Quest’anno in particolare, si aggiunge l’importante Premio Maurizio Pollini.

Nella volontà di istituire un duraturo riconoscimento a questo immenso artista, il Festival Milano Musica ha condiviso con la Fondazione Busoni-Mahler l’istituzione di un premio dedicato. Con la felice approvazione e vicinanza di Marilisa Pollini, il premio Pollini ricorda e porta al futuro l’impegno nel rinnovamento del repertorio e verso il contemporaneo, nella proposta di programmi rigorosi e fantasiosi in cui si manifesta “la ricchezza di prospettive cui si giunge approfondendo il passato anche con la consapevolezza del presente”.

Il premio, assegnato dalla giuria ad uno dei 34 finalisti, consiste in una somma assegnata da Milano Musica pari a 5000 euro e nella partecipazione a un concerto nell’ambito del Festival Milano Musica a partire dall’edizione 2026.

Inoltre, in collaborazione con il Fryderyk Chopin Institute, è stato istituito anche un nuovo Premio Chopin, che consiste in una somma di 3000 euro e nella possibilità di suonare un recital a Żelazowa Wola, paese natale del grande pianista polacco.

Anche il Premio Speciale di Musica da Camera quest’anno gode di una nuova importante collaborazione: il vincitore potrà esibirsi con il Simply Quartet in due concerti nella stagione della Società dei Concerti di Bolzano (3 dicembre 2025) e della Fondazione Filarmonica di Trento (4 dicembre 2025).

Infine, un premio che negli ultimi anni grazie ha assunto un significato speciale grazie allo streaming è il Premio del Pubblico, che consiste in 3.000 euro offerti dall’azienda Binder. Chiunque, da ogni parte del mondo, può votare durante la Finalissima il suo candidato preferito registrandosi in anticipo sulla piattaforma attraverso il sito della Fondazione ed esprimendo il proprio voto dal Teatro Comunale o da casa.

Arsenii Moon Recital & Talk

Nella programmazione della manifestazione è anche inserito un importante appuntamento che vede protagonista il Premio Busoni 2023 Arsenii Moon. Il 5 settembre, alle ore 20:00, nella splendida cornice di Sala Michelangeli, Moon si esibirà in un recital pianistico, seguito da un momento di condivisione riguardo la sua esperienza professionale e concertistica di questi ultimi due anni da ambasciatore del Busoni nel mondo.

Oltre a questo imperdibile concerto, i giorni del concorso prevedono molti eventi collaterali aperti a tutta la città. Tra questi, dal 2 al 4 settembre, presso il Chiostro dei Domenicani, tre appuntamenti di approfondimento gratuiti dalle ore 18:00 con i protagonisti del concorso: dialoghi aperti con giurati, esperti del settore e musicisti coinvolti. Tra gli ospiti la pianista Saskia Giorgini, la CEO del “Schoenfeld International String Competition” Sisi Ye, il direttore d’orchestra George Pehlivanian, gli strumentisti del Simply Quartet e molti altri.

Dal 2 al 5 settembre ritorna anche una manifestazione da sempre strettamente legata alle ultime fasi del concorso: “Gallerie dei talenti”, un’occasione per i pianisti delle scuole di musica regionali di esibirsi nelle gallerie del centro storico di fronte ai passanti. Si comincia il 2 settembre nel Chiostro dei Domenicani per poi proseguire in Galleria Stella, Greif e Walther nei giorni successivi, sempre dalle 16:00 alle 18:00.

Le fasi Semifinali e Finali solistiche del concorso (27-31 agosto), verranno trasmesse anche su grandi schermi in alcune piazze cittadine: il 27 in Piazza Firmian e a seguire Piazza Mazzini, Piazza Nikoletti, Piazza Matteotti, Piazza Walther. Gli orari di messa in onda sugli schermi vanno dalle 10 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 21:00.