Salvatore Garbato svela il trucco per l’estate 2025

L’estate 2025 non è solo una stagione: è una tela su cui dipingere luce, colore e personalità. Un colpo di pennello, un tocco di illuminante… e il volto si accende come se avesse catturato un raggio di sole. Il make-up diventa linguaggio: un codice che racconta chi siamo, la nostra energia e persino il nostro umore.

Tra pennelli, palette e specchi che riflettono visi in trasformazione, Salvatore Garbato si muove sicuro, con la precisione dell’artista e l’empatia di chi sa ascoltare. Make-up artist delle dive, è tra i più apprezzati in Italia: da anni firma look impeccabili per conduttrici, attrici e ospiti di prestigio. La sua cifra stilistica? Un equilibrio tra tecnica e narrazione: ogni sfumatura è un’emozione, ogni pennellata un racconto.

Per lui il make-up non è un gesto puramente estetico, ma un atto culturale, capace di interpretare e rivelare ciò che siamo. «Brillare di luce e bellezza naturale: ecco le parole chiave dell’estate» afferma Garbato. «Ma senza dimenticare energia e serenità interiore: il trucco deve esaltare il volto e lo sguardo, non soffocarli. Servono prodotti leggeri, multifunzionali».

Attento al risultato, ma anche alla salute della pelle, Garbato privilegia formule prive di conservanti aggressivi, metalli pesanti o additivi superflui. «La pelle è il nostro biglietto da visita: va rispettata, nutrita e protetta. Un trucco ben fatto comincia da qui» sottolinea.

E se il caldo mette a dura prova la tenuta, il segreto è una trousse intelligente: «Pochi prodotti, scelti con cura, fanno davvero la differenza», ricorda Garbato. Così, la protezione solare per viso e corpo, abbinata a un doposole idratante e lenitivo, diventa indispensabile. La terra illuminante con SPF scolpisce e protegge allo stesso tempo, mentre un mascara waterproof resiste a mare, piscina e umidità. Le labbra trovano alleati in rossetti o gloss con protezione solare, che le mantengono curate e protette, e il fard cremoso, facile da modulare, regala un effetto fresco e naturale.

La palette dell’estate è un invito alla leggerezza, ma senza rinunciare alla personalità. Per gli occhi dominano le tonalità pastello, con il pesca come protagonista; per chi ama intensificare lo sguardo, l’eyeliner allungato, rivisitato, aggiunge carattere senza appesantire. Le labbra si muovono tra due estremi complementari: il rosso ciliegia e il fucsia per energia e vitalità, oppure il prugna e il mirtillo per un tocco più deciso. Tornano anche i gloss rimpolpanti e lucidi, per labbra morbide e luminose. Le guance, invece, puntano sull’effetto “zigomo idratato” con texture leggere e cremose nei toni aranciati, rosati e pesca, per un aspetto sano e radioso.

Con sole e umidità, la sfida è mantenere freschezza e tenuta. Garbato consiglia di partire da una base leggera con fondotinta liquidi o BB cream a copertura modulabile, proseguire con un illuminante liquido su zigomi, ponte del naso e arco di Cupido per un glow naturale e mai artificiale, e concludere scegliendo formule long-lasting, sempre attente alla sensorialità e agli ingredienti. «Resistere al caldo non significa stratificare prodotti, ma scegliere le formule giuste e sapere dove applicarle. Il trucco estivo è un esercizio di equilibrio», precisa il make-up artist.

Ciò che distingue Salvatore Garbato è la visione: il make-up come dialogo tra l’essenza e l’immagine, tra chi siamo e ciò che scegliamo di rivelare. Ogni volto è una storia da mettere a fuoco e illuminare. Quest’estate, la sua lezione è chiara: truccarsi non è celarsi, ma rivelarsi al meglio sotto la luce del sole.

Ufficio stampa Denise Ubbriaco