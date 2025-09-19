Festival Musica Antica all’Aventino, Alessandro Scarlatti vs Händel

Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino di Roma, domenica 21 settembre 2025 alle ore 19:00

Prosegue il Festival Musica Antica all’Aventino con un nuovo appuntamento nella suggestiva cornice della Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino (Piazza di Sant’Alessio 23, Roma), in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 19:00.

Concerto

“Alessandro Scarlatti vs Händel”

Programma:

A. Corelli – Sonata in sib magg. op. 4 n. 11 (Largo, Allegro, Grave, Allegro)

A. Scarlatti – “Perde al paragone” Cantata a voce sola e strumenti

G.F. Händel – Sonata in trio op. 2 n. 5 in sol minore HWV 390A (Largo, Allegro, Adagio, Allegro)

G.F. Händel – “Tu fedel, tu costante?” Cantata a voce sola e strumenti

Interpreti:

Minni Diodati, soprano

Giorgio Sasso e Teresa Ceccato, violini

Andrea Fossà, violoncello

Luca Cola, contrabbasso

Salvatore Carchiolo, clavicembalo

Il concerto si ispira alla storica sfida che vide protagonisti Händel e Domenico Scarlatti a Roma, e propone un raffinato dialogo musicale tra Corelli, Alessandro Scarlatti e Händel. Particolarmente significativa la chiusura con la Cantata “Tu fedel, tu costante” di Händel, di sorprendente modernità.

Focus interpreti

Il soprano Minni Diodati, vincitrice di numerosi concorsi, ha collaborato a lungo con Antonio Florio e la Cappella della Pietà de’ Turchini; di recente è stata la voce lirica protagonista femminile della serie tv Il Commissario Ricciardi.

Il clavicembalista Salvatore Carchiolo ha tenuto concerti in Europa, Stati Uniti e Asia, collaborando con prestigiosi ensemble specializzati nel repertorio barocco (Concerto Italiano, Europa Galante, Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico, Insieme Strumentale di Roma). Ha inciso per etichette quali Naive, Glossa, Deutsche Harmonia Mundi, Sony Classics, Stradivarius.

Il violoncellista Andrea Fossà, fondatore con Alessandro de Marchi del gruppo Il Teatro Armonico, ha inciso per Symphonia e Harmonia Mundi pagine di Pasquini, Frescobaldi e Händel, con un’attività di ricerca dedicata alla musica romana.

ℹ️ Info

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Prenotazioni e informazioni: WhatsApp 329 4939834 – mail insiemestrumentalediroma@gmail.com