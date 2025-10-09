ULTRA REF, ANNI LUCE

Dal 21 al 26 settembre al Mattatoio di Roma

Dal 21 al 26 ottobre, ULTRA REF — il programma del Romaeuropa Festival al Mattatoio — presenta Anni Luce, la rassegna a cura di Maura Teofili che esplora i territori del futuro teatrale italiano, puntando sul sostegno alla creatività emergente. Protagonisti di questa edizione sono Agnese Banti, Caterina Marino, Pietro Angelini con Pietro Turano e Alice Sinigaglia, affiancati dal progetto Powered by REF, divenuto ormai il cuore pulsante della sezione e spazio dedicato alla generazione under 30 di artiste e artisti attivi nell’ambito delle arti performative.

Promosso in collaborazione con Carrozzerie | n.o.t, Powered by REF continua a valorizzare le più giovani forze creative impegnate nella ricerca teatrale con un percorso di tutoraggi e residenze, grazie a una rete articolata che coinvolge Periferie Artistiche – Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio, ATCL – circuito multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini – Polo culturale multidisciplinare regionale, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 369gradi e Cranpi.

Tre gli artisti selezionati per questa VI edizione, che presenteranno i loro studi al Mattatoio dal 25 al 26 ottobre: Andrea Fabris (Venezia, 1996) affiancato dal tutor di progetto Alessio Maria Romano con AION, una performance in cui il corpo, inteso come elemento critico nel rapporto con una quotidianità satura d’informazioni, interagisce con un algoritmo generando in tempo reale suoni acustici ed elaborazioni digitali; Annalisa Limardi (Milano, 1996) con TRE, tutor di progetto BABILONIA TEATRI, un lavoro che prende le mosse dalla sua storia familiare, segnata dalla disabilità di una delle due sorelle, aprendo così una riflessione intima sul tema delle diversità; e infine Irene Mantova (Città della Pieve, 1996) con 612-ter., tutor di progetto lacasadargilla, uno studio che con lucidità e sferzante ironia affronta una ferita personale ancora aperta, portando in scena il tema del consenso e la violenza del revenge porn e della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

L’appuntamento con Anni Luce prende il via già il 10 e l’11 ottobre con una preview della sezione: Speaking Cables di Agnese Banti — artista sonora, performer e overtone singer — debutta nella sua versione [EXPANDED], pensata per sviluppare pratiche di accessibilità rivolte alla comunità di persone cieche e ipovedenti. Grazie alla realizzazione di uno storyboard cartaceo con mappe tattili e all’introduzione di un sistema di segnali sensoriali dedicati, lo spettacolo dà vita a un’esperienza artistica autenticamente inclusiva e multisensoriale, che amplia i confini della fruizione performativa.

Il lavoro di indagine sui percorsi della nuova creatività teatrale italiana prosegue dal 21 ottobre con tre spettacoli in prima nazionale.

Il 21 e 22 ottobre Caterina Marino presenta La futura classe dirigente, uno spettacolo che prende in prestito le parole di bambine e bambini tra i 6 e i 13 anni per costruire una riflessione sul futuro, partendo dalle sfide che la nostra generazione sta consegnando alle prossime e dalla visione sorprendente e lucidissima che l’infanzia ha del mondo.

Nelle stesse date, debutta Several Love’s Request, esito dell’incontro tra il regista e attore Pietro Angelini e l’attore, autore e attivista Pietro Turano. Insieme, i due artisti danno vita a una ricerca performativa sul desiderio maschile, attraversando l’universo delle videochat online. Tra slanci, confessioni, paure, desideri e segreti condivisi tra sconosciuti, lo spettacolo compone un ritratto intimo e complesso della sensibilità maschile contemporanea, facendo emergere l’urgenza di spazi di ascolto e confronto tra uomini.

Chiude il trittico, il 22 e 23 ottobre, Uno spettacolo gigantesco di Alice Sinigaglia, già selezionata in passato dal bando Powered by REF, che torna a Romaeuropa con un progetto teatrale a metà tra un viaggio psichedelico e un dottorato di ricerca. Ispirandosi liberamente a Gargantua e Pantagruele di Rabelais, Sinigaglia esplora i meccanismi del comico e del grottesco, sfidando logiche narrative e convenzioni estetiche. Ne nasce un inno visionario alla libertà di immaginazione e al caos come forma di bellezza.

Calendario

Preview ANNI LUCE 10-11 ottobre

Mattatoio

10.10 – h. 20.00

11.10 – h. 20.00 | Agnese Banti

Speaking Cables [EXPANDED]

ANNI LUCE | Dal 21 al 23 ottobre

21.10 – h. 20.30

22.10 – h. 22.00 |Pietro Angelini, Pietro Turano

Several Love’s Requests

21.10 – h. 21.30

22.10 – h. 19.00| Caterina Marino

La futura classe dirigente

22.10 – h. 20.30

23.10 – h. 20.30| Alice Sinigaglia

Uno spettacolo gigantesco

Powered by REF

Studi della durata massima di 30 minuti a partire dalle h.17.00

25.10

26.10 | Irene Mantova

612-ter

25.10

26.10 |Andrea Fabris

Aion

25.10

26.10 | Annalisa Limardi

Tre

