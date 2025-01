Giulio Arnofi, i concerti per la tournée per il 200° anniversario di Salieri

Dal 17 al 26 gennaio, da Pescara a Lamezia Terme

Il 2025 segna il bicentenario della morte di Antonio Salieri e per questa occasione il direttore d’orchestra Giulio Arnofi sta per presentare il suo primo disco per Brilliant Classics, “Salieri: Piano Concertos“, in uscita l’1 febbraio.

Il disco, realizzato con l’Accademia d’Archi Arrigoni e il pianista Costantino Catena, è un tributo alla musica del compositore di Legnago che in vita ebbe successi, agi e riconoscimenti di altissimo valore. L’uscita del CD viene anticipata da una tournée di nove concerti che inizia il 17 gennaio al Teatro Massimo di Pescara e termina il 26 gennaio al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Gli interpreti, gli stessi del disco, in tournée eseguiranno il Concerto per pianoforte e orchestra in si bemolle maggiore e la Sinfonia in re maggiore “Veneziana” di Salieri, oltre al Concerto per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore K 271 “Jeunehomme” di Mozart.

Come sottolinea lo stesso direttore Arnofi: «Tanto si è raccontato del rapporto tra Mozart e Salieri, verità, leggende, aneddoti, … Forse poco si è ancora detto del valore della musica di Salieri, dell’artigianato musicale che lo ha portato a lavorare nelle più celebrate capitali della musica. Con il pretesto dei duecento anni dalla sua scomparsa, che ricorrono quest’anno, mi aggiungo anch’io a coloro che approfondendo la sua musica o eseguendola o anche ascoltandola, contribuiranno a riscoprire e a valorizzare il suo repertorio ma anche una vita straordinariamente interessante come tutte quelle degli artisti vissuti in un’epoca felice della storia della musica, a contatto con compositori quali Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert».

La tournée, organizzata dal Comitato Nazionale Italiano Musica (CIDIM) nell’ambito del progetto “Circolazione musicale in Italia”, si svolgerà con questo calendario:

17 gennaio | Teatro Massimo, Pescara

18 gennaio | Teatro Savoia, Campobasso

19 gennaio | Teatro F.P.Tosti, Castel di Sangro

20 gennaio | Auditorium Comunale, Termoli

22 gennaio | Teatro dei Marsi, Avezzano

23 gennaio | Teatro Acacia, Napoli

24 gennaio | Palazzo San Severino Falcone, Acri

25 gennaio | Palacultura “Antonello da Messina”, Messina

26 gennaio | Teatro Grandinetti, Lamezia Terme

Il disco è disponibile per il pre-ordine qui:

https://www.brilliantclassics.com/articles/s/salieri-piano-concertos/

Maggiori informazioni:

http://www.cidim.it/cidim/content/314636?sez=11