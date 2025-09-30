OperaParma

Festival Verdi di Parma, Dave Monaco, debutta come Fenton

Redazione Roma
Redazione Roma
76

Il 3, 12, 16 ottobre al Teatro Regio di Parma

Dopo un’estate di puro Belcanto il tenore Dave Monaco approda al Teatro Regio di Parma per debuttare come Fenton in Falstaff, in scena dal 3 al 16 ottobre al Festival Verdi 2025. Un appuntamento speciale che unisce due giganti del teatro — Giuseppe Verdi e William Shakespeare — celebrati nel doppio anniversario che anima questa edizione (25 anni di Festival Verdi e 10 anni di Verdi Off).


«Sono onorato di fare il mio debutto verdiano – dichiara Davenon solo in terra verdiana ma al Festival Verdi e nel 25esimo anniversario della manifestazione che, quest’anno, presenta le tre opere di Verdi ispirate da “papà Shakespeare”. Sarò Fenton, una parte che mi sta bene anagraficamente e vocalmente e che porterò in palcoscenico nelle recite del 3, 12 e 16 ottobre, precedute dalla Prova Under30 dell’1 ottobre che n
on vedo l’ora di cantare per i miei coetanei! Fenton, con la sua Nannetta, porta la luce, la grazia, la vocalità lirica dell’amore puro in una commedia dove sotto il riso si nascondono la profondità e la visione superiore di un Verdi arrivato alla fine di un percorso artistico senza precedenti».

L’opera, con la regia di Jacopo Spirei e la direzione di Michele Spotti, sarà eseguita per la prima volta nella nuova edizione critica curata da Gabriele Dotto.

La prima del 3 ottobre sarà trasmessa in diretta su Rai Radio3 a partire dalle 20.

You Might Also Like

Opera in Concerto
Teatro dell’Opera di Roma, grande successo in Giappone
“Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini. Regia di Federico Grazzini e direzione d’orchestra di Federico Santi
Lezione di Opera: Le nozze di Figaro
Carnevale con Offenbach al Palazzetto Bru Zane di Venezia
Condividi questo articolo
Articolo precedente 14°FIPILI Horror Festival
Articolo successivo Teatro Sala Umberto, Prima Facie di Suzie Miller

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Nuove Generazioni, Stagione del Teatro di Roma per piccoli e grandi spettatori
Programmazione/Cartellone Roma
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, Bruno Canino e Antonio Ballista 70°
Concerto Roma
Teatro Palladium, la stagione 2025/2026
Cartellone - Stagione Programmazione/Cartellone Recensioni/Articoli Roma
Pet Carpet Film Festival Giubileo Edition 2025, vince l’inclusione con “Enzo, lui vede con il cuore”
Evento Roma