“OFFERTA MUSICALE” DI BACH A MONFORTE D’ALBA(CN) DOMENICA 28 SETTEMBRE – ORE 17.00 – CHIESA DELL’ORATORIO DI SANT’AGOSTINO

Monforte d’Alba Cn) 21 settembre 2025

“OFFERTA MUSICALE” DI BACH A MONFORTE D’ALBA(CN)
DOMENICA 28 SETTEMBRE – ORE 17.00 – CHIESA DELL’ORATORIO DI SANT’AGOSTINO.

La grande musica barocca risuonerà nel cuore delle Langhe. Domenica 28
settembre, alle ore 17.00, la Chiesa/Oratorio di Sant’Agostino a Monforte
d’AlbaCn) ospiterà un evento di straordinario fascino, dedicato a uno dei
capolavori assoluti di Johann Sebastian Bach: “L’Offerta Musicale”. Il
concerto sarà preceduto da un commento introduttivo a cura di Francesco
Cristiani, che guiderà il pubblico nella comprensione di un’opera densa di
significati storici e simbolici, universalmente riconosciuta come vertice della
produzione bachiana. L’esecuzione vedrà protagonisti musicisti di grande
esperienza e raffinatezza espressiva. Al violino Carlo De Martini, al flauto
Ubaldo Rosso, alla viola Archimede De Martini, al violoncello Maria Calvo e al
clavicembalo Chiara Nicora. “L’Offerta Musicale” fu composta da Bach nel
1747 e nasce dall’incontro con Federico II di Prussia: un intreccio di canoni e
fughe che rappresenta non solo un capolavoro di ingegno contrappuntistico,
ma anche una meditazione profonda sul rapporto tra arte, matematica e
spiritualità. La scelta della Chiesa/Oratorio di Sant’Agostino come sede del
concerto non è casuale: lo spazio raccolto e suggestivo esalterà la ricchezza
timbrica degli strumenti e l’intensità della scrittura bachiana, favorendo un
ascolto intimo e partecipe. L’evento è organizzato nell’ambito della
programmazione culturale di Monforte d’Alba, con l’obiettivo di offrire al
pubblico momenti di alta qualità artistica in un contesto di grande valore
storico e architettonico. Un appuntamento che unisce divulgazione e
interpretazione, adatto non solo agli appassionati di musica antica, ma anche
a chi desidera scoprire il fascino senza tempo di una delle opere più
significative della storia della musica occidentale. L’ingresso costa 5 euro e
maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero
3936899470.
Staff Comunicazione Amici della Musica Savigliano

