Monforte d’Alba Cn) 21 settembre 2025

“OFFERTA MUSICALE” DI BACH A MONFORTE D’ALBA(CN)

DOMENICA 28 SETTEMBRE – ORE 17.00 – CHIESA DELL’ORATORIO DI SANT’AGOSTINO.

La grande musica barocca risuonerà nel cuore delle Langhe. Domenica 28

settembre, alle ore 17.00, la Chiesa/Oratorio di Sant’Agostino a Monforte

d’AlbaCn) ospiterà un evento di straordinario fascino, dedicato a uno dei

capolavori assoluti di Johann Sebastian Bach: “L’Offerta Musicale”. Il

concerto sarà preceduto da un commento introduttivo a cura di Francesco

Cristiani, che guiderà il pubblico nella comprensione di un’opera densa di

significati storici e simbolici, universalmente riconosciuta come vertice della

produzione bachiana. L’esecuzione vedrà protagonisti musicisti di grande

esperienza e raffinatezza espressiva. Al violino Carlo De Martini, al flauto

Ubaldo Rosso, alla viola Archimede De Martini, al violoncello Maria Calvo e al

clavicembalo Chiara Nicora. “L’Offerta Musicale” fu composta da Bach nel

1747 e nasce dall’incontro con Federico II di Prussia: un intreccio di canoni e

fughe che rappresenta non solo un capolavoro di ingegno contrappuntistico,

ma anche una meditazione profonda sul rapporto tra arte, matematica e

spiritualità. La scelta della Chiesa/Oratorio di Sant’Agostino come sede del

concerto non è casuale: lo spazio raccolto e suggestivo esalterà la ricchezza

timbrica degli strumenti e l’intensità della scrittura bachiana, favorendo un

ascolto intimo e partecipe. L’evento è organizzato nell’ambito della

programmazione culturale di Monforte d’Alba, con l’obiettivo di offrire al

pubblico momenti di alta qualità artistica in un contesto di grande valore

storico e architettonico. Un appuntamento che unisce divulgazione e

interpretazione, adatto non solo agli appassionati di musica antica, ma anche

a chi desidera scoprire il fascino senza tempo di una delle opere più

significative della storia della musica occidentale. L’ingresso costa 5 euro e

maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero

3936899470.

Staff Comunicazione Amici della Musica Savigliano