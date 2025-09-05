Parole di Pace: una lettura teatrale collettiva al Giardino dell’Orticultura

Un evento organizzato da Dietro le Quinte Teatro con il Patrocinio del Comune di Firenze per dire no alla guerra

Giovedì 11 settembre 2025 alle ore 19 al Giardino dell’Orticultura un evento aperto a tutti che intreccia letture, monologhi, poesie e musica per manifestare il dissenso verso la guerra e ribadire il ruolo di Firenze città di Pace.

L’iniziativa, ideata da Dietro le Quinte Teatro con il patrocinio del Comune di Firenze, vedrà artisti, attori, musicisti e cittadini uniti in una manifestazione artistica collettiva per promuovere il dialogo tra i popoli attraverso letture di brani, poesie e monologhi incentrati sui temi della pace. Un momento in cui ognuno possa far sentire la propria voce e chiedere un futuro diverso, più giusto e umano, per la Terra e chiunque la abiti.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e si rivolge in particolare agli artisti, ai teatranti e a tutti coloro che si sentono parte attiva di questa città di Dialogo e di Pace. L’invito è aperto a tutti, con la speranza di unire un’intera città in un gesto collettivo di dissenso verso ogni forma di violenza e sopraffazione.

Jacopo del Sole, direttore artistico di Dietro le Quinte, a nome della compagnia rivolge un appello a tutti gli artisti che va oltre la partecipazione all’evento dell’11 settembre: “Credo che, come teatranti, non dobbiamo limitarci ad una sola serata per chiedere di fermare le armi a Gaza e in ogni luogo del pianeta. Per questo facciamo appello a tutti i direttori artistici e a tutte le compagnie che reciteranno nei teatri fiorentini: durante la prossima stagione teatrale, prima di ogni spettacolo, invitiamo il pubblico a osservare un minuto di silenzio e di riflessione. Un piccolo gesto simbolico, il minimo che possiamo fare per chiedere di fermare questo drammatico spargimento di sangue”.

La compagnia Dietro le Quinte Teatro collabora da anni con le istituzioni e le realtà associative del territorio fiorentino, proponendo performance teatrali, attività ed eventi in diversi spazi del Comune di Firenze e dintorni. Tra le produzioni più significative della compagnia si ricordano “La ricerca della Primavera”, sulla ricostruzione del ponte Santa Trinita nel secondo dopoguerra, andata in scena nel 2021 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio; “Sogni”, tratto dal romanzo La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, rappresentato nella basilica di San Miniato al Monte; e “Un’isola in mezzo all’orizzonte”, ispirato all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, andato in scena nel Cimitero degli Inglesi.

Quando: Giovedì 11 settembre 2025, ore 19

Dove: Giardino dell’Orticultura – Via Vittorio Emanuele II, Firenze

Ingresso gratuito

Per informazioni: dietrolequinteteatro@gmail.com | 328.1615599