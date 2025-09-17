Fondazione Franco Zeffirelli: tornano le visite guidate al Museo Zeffirelli

Durante la visita, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle opere, degli artisti e degli aneddoti che hanno segnato la straordinaria carriera internazionale di Franco Zeffirelli. Il percorso include anche le(Sala Inferno, Sala Callas e Viva l’Opera!),, dove sono esposti bozzetti e costumi realizzati dal grande costumista – amico di Zeffirelli – oltre ad alcuni dei suoi premi più prestigiosi, tra cui l’Oscar alla carriera del 2013.

Le visite guidate saranno curate da Maria Alberti, responsabile didattica della Fondazione e storica del teatro, e da Alessandro Massini, in servizio presso l’Archivio personale del Maestro.

Calendario fino a dicembre 2025: