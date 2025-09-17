|
Fondazione Franco Zeffirelli: tornano le visite guidate
al Museo Zeffirelli
A partire dal 20 settembre 2025, riprendono le visite guidate a cura dello staff della Fondazione
Firenze, 17 settembre 2025 – La Fondazione Franco Zeffirelli annuncia la ripresa delle visite guidate al Museo Zeffirelli, a partire da sabato 20 settembre 2025. Un’occasione unica per scoprire da vicino l’universo artistico e creativo del Maestro, guidati dallo sguardo e dalla competenza del personale specializzato che ogni giorno si occupa della conservazione e valorizzazione del patrimonio custodito nell’Archivio e nella Collezione.
Durante la visita, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle opere, degli artisti e degli aneddoti che hanno segnato la straordinaria carriera internazionale di Franco Zeffirelli. Il percorso include anche le nuove sale immersive multimediali
(Sala Inferno, Sala Callas e Viva l’Opera!), la collezione di luci di scena di Guido Baroni
e la Sala Tosi
, dove sono esposti bozzetti e costumi realizzati dal grande costumista – amico di Zeffirelli – oltre ad alcuni dei suoi premi più prestigiosi, tra cui l’Oscar alla carriera del 2013.
Le visite guidate saranno curate da Maria Alberti, responsabile didattica della Fondazione e storica del teatro, e da Alessandro Massini, in servizio presso l’Archivio personale del Maestro.
Calendario fino a dicembre 2025:
- 20 settembre
- 4, 18 ottobre
- 1, 15 novembre
- 6, 20 dicembre
Orari
: il primo e il terzo sabato del mese alle ore 11.00.
Si consiglia di presentarsi in biglietteria 10 minuti prima dell’inizio.
La visita guidata si terrà con un minimo di 5 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria.