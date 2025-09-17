FirenzeMostra-Museo

Fondazione Franco Zeffirelli: tornano le visite guidate al Museo Zeffirelli

Redazione
Redazione
57

Fondazione Franco Zeffirelli: tornano le visite guidate
al Museo Zeffirelli

A partire dal 20 settembre 2025, riprendono le visite guidate a cura dello staff della Fondazione
Firenze, 17 settembre 2025 – La Fondazione Franco Zeffirelli annuncia la ripresa delle visite guidate al Museo Zeffirelli, a partire da sabato 20 settembre 2025. Un’occasione unica per scoprire da vicino l’universo artistico e creativo del Maestro, guidati dallo sguardo e dalla competenza del personale specializzato che ogni giorno si occupa della conservazione e valorizzazione del patrimonio custodito nell’Archivio e nella Collezione.
Durante la visita, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle opere, degli artisti e degli aneddoti che hanno segnato la straordinaria carriera internazionale di Franco Zeffirelli. Il percorso include anche le nuove sale immersive multimediali (Sala Inferno, Sala Callas e Viva l’Opera!), la collezione di luci di scena di Guido Baroni e la Sala Tosi, dove sono esposti bozzetti e costumi realizzati dal grande costumista – amico di Zeffirelli – oltre ad alcuni dei suoi premi più prestigiosi, tra cui l’Oscar alla carriera del 2013.

Le visite guidate saranno curate da Maria Alberti, responsabile didattica della Fondazione e storica del teatro, e da Alessandro Massini, in servizio presso l’Archivio personale del Maestro.

Calendario fino a dicembre 2025:

  • 20 settembre
  • 4, 18 ottobre
  • 1, 15  novembre
  • 6, 20 dicembre
Orari: il primo e il terzo sabato del mese alle ore 11.00.

Si consiglia di presentarsi in biglietteria 10 minuti prima dell’inizio.
La visita guidata si terrà con un minimo di 5 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria.

 Fondazione Franco Zeffirelli – Piazza San Firenze, 5 – Firenze
Per informazioni e prenotazioni:
 +39 320 1637839 |  ticket@fondazionefrancozeffirelli.com | Link all’evento: https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/visita-guidata-a-cura-dello-staff-it/

 

You Might Also Like

Festival Fabbrica Europa – XXIX edizione – Firenze
Spazio Alfieri finisce e inizia l’anno con La compagnia delle seggiole 
Dramma industriale (Firenze, 1953), venerdì 3 e 4 maggio
Palazzo Cipolla, Ipotesi Metaverso
Der junge Lord
Condividi questo articolo
Articolo precedente QUARANT’ANNI DI CESTELLO E UNA NUOVA STAGIONE DI ALTA QUALITÁ
Articolo successivo Osmosi – Risonanze Culturali

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Osmosi – Risonanze Culturali
Danza/Balletto Roma
Fondazione Franco Zeffirelli: tornano le visite guidate al Museo Zeffirelli
Firenze Mostra-Museo
QUARANT’ANNI DI CESTELLO E UNA NUOVA STAGIONE DI ALTA QUALITÁ
Firenze Prosa
Duomo di San Leo, Enrico Onofri e Maria Cristina Vasi in “Suite Matrimoniale” 
Concerto Rimini