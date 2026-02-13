La compagnia Frosini/Timpano sbarca alle Spiagge

In scena “Ecce robot. Cronaca di un’invasione”, che racconta gli anni di piombo da una prospettiva inedita. E “Questa elegante dignitosa impotenza”, un laboratorio teatrale intensivo.

Dal 20 al 22 febbraio Elvira Frosini e Daniele Timpano sbarcano alle Spiagge di Firenze.

In scena “Ecce Robot. Cronaca di un’invasione” , il divertito racconto di una generazione che, ignara di vivere negli anni di piombo, cresceva tra i robot d’acciaio dei cartoons giapponesi (venerdì 20 febbraio ore 21.00). Lo spettacolo sarà seguito da due giornate di laboratorio intensivo intitolato “Questa elegante dignitosa impotenza” (sabato 21 e domenica 22 febbraio).

Venerdì 20 febbraio ore 21.00

Frosini/Timpano, Gli Scarti e Kataklisma teatro in collaborazione con Armunia presentano

ECCE ROBOT. Cronaca di un’invasione

Testo, regia e interpretazione sono di Daniele Timpano.

Disegno luci e voce narrante di Marco Fumarola, musiche originali Michela Gentili e Natale Romolo.

Ispirato liberamente all’opera di Go Nagai (autore, tra gli altri, di Jeeg Robot, Goldrake, Mazinga), lo spettacolo ripercorre per frammenti l’immaginario eroico di una generazione cresciuta davanti alla TV nell’Italia delle stragi, del rapimento di Aldo Moro, delle Brigate Rosse, dell’ascesa di Silvio Berlusconi e delle sue televisioni.

Tra il resoconto delle trame dei singoli episodi dei cartoni giapponesi (con particolare attenzione per la sceneggiatura di Mazinga Z) e la ricostruzione storica di un’invasione (quella dei serial nipponici nei palinsesti pubblici e privati, ma anche quella della televisione dentro le nostre teste), Ecce robot racconta uno spaccato di storia personale e collettiva.

“Ero bambino, tra gli anni ’70 e gli anni ’80 – racconta Daniele Timpano – quando arrivarono in Italia i primi cartoni animati giapponesi. Era l’Italia delle stragi, del rapimento di Aldo Moro, delle Brigate Rosse e dell’ascesa di Silvio Berlusconi e delle sue televisioni, ma questo io non lo sapevo ancora. Ignaro di trovarmi nel bel mezzo degli anni di piombo, vivevo l’infanzia tra robot d’acciaio.”

Sabato 21 (ore 10/18) e domenica 22 febbraio (ore 10/13)

“Questa elegante dignitosa impotenza”

Elvira Frosini e Daniele Timpano terranno al Teatro delle Spiagge due giornate di laboratorio intensivo per attorƏ, scrittorƏ, ed artistƏ.

Per candidarsi e chiedere informazioni scrivere a +39 331 8809427.