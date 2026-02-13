Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 15 al 22 febbraio

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz
Numerosi gli eventi della Fondazione Musica per Roma dal 15 al 22 febbraio all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
APPUNTAMENTI 15 – 22 FEBBRAIO 2026
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Dall11 al 15 febbraio
Festival Un solo Mare
Prima edizione
Vari spazi
Domenica 15 febbraio
La Tarantella del Carnevale
Parata in maschera – spazi esterni ore 16
Spettacolo – Sala Sinopoli ore 18
Domenica 15 febbraio
Louis C.K
Ridiculous
Sala Santa Cecilia ore 20
Lunedì 16 febbraio
Lezioni di Letteratura
Giuseppe Culicchia
Estinzione di Thomas Bernhard
Teatro Studio Borgna ore 19.30
Lunedì 16 febbraio
Giovanni Lindo Ferretti
Sala Sinopoli ore 20
Giovedì 19 febbraio ore 20
Venerdì 20 febbraio ore 20
Sabato 21 febbraio ore 20
Domenica 22 febbraio ore 18
Alessandro Bergonzoni
Arrivano i Dunque
Sala Petrassi
Venerdì 20 febbraio ore 20
Petra Magoni& Finaz
Teatro Studio Borgna ore 20
Domenica 22 febbraio
Lezioni di Storia
Jacopo Veneziani
Parigi 1900. La Belle Époque
Sala Sinopoli ore 11
MOSTRE
Eva Frapiccini Dreams Archive
Fino all’8 febbraio 2026
AuditoriumArte dalle ore 17 alle ore 21
Ingresso libero
Caterina Silva
Sette tele
Fino all’8 febbraio 2026
Foyer Sinopoli – Ingresso libero
Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21
CASA DEL JAZZ
Domenica 15 febbraio
Beyond Jazz
Ettore Carucci
Sala Armando Trovajoli ore 18
Venerdì 20 febbraio
Young lions
Cristiano Celli
Sala Armando Trovajoli ore 19.30
Sabato 21 febbraio
Young lions
No trio for cats
Sala Armando Trovajoli ore 19.30
Domenica 22 febbraio
Enrico Zanisi
Sala Armando Trovajoli ore 18