EventoRoma

Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 15 al 22 febbraio

Redazione Roma
Redazione Roma
82

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz

Numerosi gli eventi della Fondazione Musica per Roma dal 15 al 22 febbraio all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.

 

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
APPUNTAMENTI 15 – 22 FEBBRAIO 2026

 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Dall11 al 15 febbraio
Festival Un solo Mare
Prima edizione
Vari spazi

Domenica 15 febbraio
La Tarantella del Carnevale
Parata in maschera – spazi esterni ore 16
Spettacolo – Sala Sinopoli ore 18

Domenica 15 febbraio
Louis C.K
Ridiculous
Sala Santa Cecilia ore 20

Lunedì 16 febbraio
Lezioni di Letteratura
Giuseppe Culicchia
Estinzione di Thomas Bernhard
Teatro Studio Borgna ore 19.30

Lunedì 16 febbraio
Giovanni Lindo Ferretti
Sala Sinopoli ore 20

Giovedì 19 febbraio ore 20
Venerdì 20 febbraio ore 20
Sabato 21 febbraio ore 20
Domenica 22 febbraio ore 18
Alessandro Bergonzoni
Arrivano i Dunque
Sala Petrassi

Venerdì 20 febbraio ore 20
Petra Magoni& Finaz
Teatro Studio Borgna ore 20

Domenica 22 febbraio
Lezioni di Storia
Jacopo Veneziani
Parigi 1900. La Belle Époque
Sala Sinopoli ore 11

MOSTRE

Eva Frapiccini Dreams Archive
Fino all’8 febbraio 2026
AuditoriumArte dalle ore 17 alle ore 21
Ingresso libero

Caterina Silva
Sette tele
Fino all’8 febbraio 2026
Foyer Sinopoli – Ingresso libero
Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21

CASA DEL JAZZ

Domenica 15 febbraio
Beyond Jazz
Ettore Carucci
Sala Armando Trovajoli ore 18

Venerdì 20 febbraio
Young lions
Cristiano Celli
Sala Armando Trovajoli ore 19.30

Sabato 21 febbraio
Young lions
No trio for cats
Sala Armando Trovajoli ore 19.30

Domenica 22 febbraio
Enrico Zanisi
Sala Armando Trovajoli ore 18

Accademia di Santa Cecilia, Markus Stenz e Andrei Korobeinikov per Rachmaninoff
Teatro e musica con il cappello
MArteLive, MArteLive Connect
Teatro Vascello, Amistade di Rezza/Mastrella
L’inganno felice. Opera semiseria di Rossini
Condividi questo articolo
Articolo precedente Un solo mare festival, gli eventi della quarta giornata
Articolo successivo Elvira Frosini e Daniele Timpano La compagnia Frosini/Timpano sbarca alle Spiagge

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Elvira Frosini e Daniele Timpano
La compagnia Frosini/Timpano sbarca alle Spiagge
Firenze
Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 15 al 22 febbraio
Evento Roma
Un solo mare festival, gli eventi della quarta giornata
Festival/Rassegna Roma
La Rigenerazione di Italo Svevo
Prosa Recensioni/Articoli Roma