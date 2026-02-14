TEATRO CELEBRAZIONI

A CASA TUTTI BENE: L’ESORDIO TEATRALE DI GABRIELE MUCCINO

ARRIVA AL CELEBRAZIONI

Sul palcoscenico Giuseppe Zeno e Anna Galiena protagonisti di una grande commedia corale

Venerdì 20 e sabato 21 febbraio, ore 21.00

Domenica 22 febbraio, ore 17.30

Arriva a Bologna l’atteso esordio teatrale di Gabriele Muccino: A casa tutti bene, adattamento del suo celebre film premiato con il David dello Spettatore, che sarà in scena al Teatro Celebrazioni venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio (feriali ore 21.00; domenica ore 17.30).

Scritto dal regista con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison, lo spettacolo schiera Roberto Crea alle scene, Angelica Russo ai costumi e Marco Macrini alle luci, con la video grafica di Mirko Ruggiero e Jacopo Reale. Le musiche originali portano la firma di Nicola Piovani, già autore della colonna sonora cinematografica. A completare il team creativo, Martina Glenda come aiuto regia.

La storia si sviluppa attorno al compleanno di Alba, matriarca della famiglia Ristuccia, che accoglie i suoi cari nella casa delle vacanze. L’incontro sfocia però in un serrato confronto emotivo, dove segreti e vecchi rancori tornano a farsi sentire. Con undici personaggi sulla scena, l’opera di Muccino tratteggia un affresco corale delle relazioni umane, esplorando con intensità amori, conflitti e tradimenti.

Protagonisti Giuseppe Zeno (Carlo) e Anna Galiena (Alba), affiancati da un cast che riunisce Alice Arcuri (Ginevra), Simone Colombari (Sandro), Lorenzo Cervasio (Paolo), Vera Dragone (Elettra), Maria Chiara Centorami (Isabella), Sandra Franzo (Beatrice), Alessio Moneta (Riccardo), Celeste Savino (Luana) e Ilaria Carabelli (Luna).

Con la forza e la profondità che hanno consacrato il film, Muccino firma una messa in scena d’insieme e coinvolgente. Questo esordio conferma il suo talento nell’esplorare le pieghe dell’animo umano, trovando nel teatro una nuova dimensione, più diretta e pulsante, per raccontare le nostre fragilità.

«Portare A casa tutti bene a teatro – dice il regista – è per me un’avventura importante oltre che una naturale evoluzione della storia. L’unità di luogo e di tempo, concentrata nella casa di famiglia, si adatta perfettamente al linguaggio teatrale, trasformando il palco in un microcosmo dove esplodono le dinamiche familiari. Il teatro – continua Muccino – amplifica l’intensità emotiva dei personaggi, rendendo il pubblico partecipe delle loro fragilità e tensioni. È un racconto universale in cui ognuno può riconoscersi, trovando nei complessi legami familiari un riflesso delle proprie esperienze. Con questo adattamento voglio offrire un’esperienza intima e profonda, che catturi l’essenza della famiglia, con le sue imperfezioni e i suoi conflitti».

A casa tutti bene è una produzione Best Live in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo.

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-a-casa-tutti-bene-20-22-febbraio-2026/).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861 .

