Massimo Ranieri, i sogni continuano a volare 

Lunedì 24 novembre 2025 – ore 21
L’artista in concerto al Teatro Cartiere Carrara di FirenzeMASSIMO RANIERI
Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze
Un grande show fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Dopo il tutto esaurito dello scorso gennaio, Massimo Ranieri torna lunedì 24 novembre al Teatro Cartiere Carrara e porta con sé “Tutti i sogni ancora in volo. E continuano a volare”, nuovo concerto spettacolo scritto dallo stesso Ranieri insieme a Edoardo Falcone.
I biglietti (posti numerati da 29,90 a 74,70 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/
Archiviate le oltre 800 repliche dello spettacolo “Sogno e son desto”, Massimo Ranieri prosegue il suo racconto tra canto, recitazione, brani celebri, sketch e racconti sia inediti che di vita privata. Anche questa volta ci sarà un Massimo al cento per cento, pronto ad offrire al pubblico il suo repertorio più amato e prestigioso insieme alle ultime produzioni.
Lo spettacolo si rinnova a ogni tappa e al fianco dell’artista c’è una super band composta da Seby Burgio al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri e Max Filosi ai sax. L’organizzazione generale della produzione è di Marco De Antoniis, con le luci di Maurizio Fabretti.
Lo spettacolo è il racconto appassionato di oltre mezzo secolo di carriera di un artista che si è saputo sempre guardare al presente senza tradire il suo passato. In scaletta anche il brano vincitore del premio della critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare” oltre agli inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi che fanno parte del suo ultimo album, che dà il titolo al tour.
“Tutti i sogni ancora in volo” – verso tratto dalla sua celebre canzone “Perdere l’amore” – è anche il titolo del libro autobiografico uscito per Rizzoli: pagine ricche di aneddoti inediti, foto e confessioni, un bilancio profondo e mai banale, in magico equilibrio tra ciò che è stato e ciò che sarà domani.
Info concerto Massimo Ranieri Firenze
Info tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it – www.bitconcerti.it
Biglietti posti numerati (compresi diritti di prevendita)
Platea Gold 74,70 euro
Primo settore 65,50 euro
Secondo settore 57,50 euro
Terzo settore 41,40 euro
Visione ridotta 29,90 euro
Prevendite
Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)
Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)
Teatro Verdi www.teatroverdionline.it (055.212320)