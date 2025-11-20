—

Massimo Ranieri, i sogni continuano a volare

L’artista in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze MASSIMO RANIERI

Lunedì 24 novembre 2025 – ore 21

Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze

Un grande show fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Dopo il tutto esaurito dello scorso gennaio, Massimo Ranieri torna lunedì 24 novembre al Teatro Cartiere Carrara e porta con sé “Tutti i sogni ancora in volo. E continuano a volare”, nuovo concerto spettacolo scritto dallo stesso Ranieri insieme a Edoardo Falcone.

I biglietti (posti numerati da 29,90 a 74,70 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita).

Archiviate le oltre 800 repliche dello spettacolo “Sogno e son desto”, Massimo Ranieri prosegue il suo racconto tra canto, recitazione, brani celebri, sketch e racconti sia inediti che di vita privata. Anche questa volta ci sarà un Massimo al cento per cento, pronto ad offrire al pubblico il suo repertorio più amato e prestigioso insieme alle ultime produzioni.

Lo spettacolo si rinnova a ogni tappa e al fianco dell’artista c’è una super band composta da Seby Burgio al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri e Max Filosi ai sax. L’organizzazione generale della produzione è di Marco De Antoniis, con le luci di Maurizio Fabretti.

Lo spettacolo è il racconto appassionato di oltre mezzo secolo di carriera di un artista che si è saputo sempre guardare al presente senza tradire il suo passato. In scaletta anche il brano vincitore del premio della critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare” oltre agli inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi che fanno parte del suo ultimo album, che dà il titolo al tour.

“Tutti i sogni ancora in volo” – verso tratto dalla sua celebre canzone “Perdere l’amore” – è anche il titolo del libro autobiografico uscito per Rizzoli: pagine ricche di aneddoti inediti, foto e confessioni, un bilancio profondo e mai banale, in magico equilibrio tra ciò che è stato e ciò che sarà domani.