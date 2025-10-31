50 Giorni Cinema a Firenze

|
BTO 2025, a Firenze il turismo del futuro: l’intelligenza umana incontra quella artificiale
L’11 e 12 novembre la Stazione Leopolda ospita la 17ª edizione di Be Travel Onlife. Tema centrale “Cross-Travel”, per raccontare un turismo sempre più ibrido, sostenibile e guidato dai dati. La manifestazione, giunta alla sua 17ª edizione, è promossa da Regione Toscana con Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.
BuyFood, la Toscana dell’agroalimentare sotto i riflettori
Si è tenuto a Firenze BuyFood 2025, il B2B che ha messo in relazione buyer internazionali e produttori. L’evento promosso da Regione, Camera di Commercio di Firenze, con l’organizzazione di FST e PromoFirenze è stato inaugurato dal workshop Agrotoscana. intoscana.it ha curato i contenuti dell’iniziativa e ha prodotto approfondimenti e video-ricette su DOP e IGP. Nel pomeriggio spazio ai Consorzi e al cooking show con Vetrina Toscana.
Mortina: la zombie-detective protagonista dal 3 novembre su Rai Yoyo
Mortina, giovanissima zombie-detective che ha già fatto innamorare milioni di lettori nel mondo, debutta da protagonista in una nuova serie animata che porta il suo nome. I primi 26 episodi della serie, sostenuta dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana, saranno disponibili in anteprima esclusiva su RaiPlay dal 31 ottobre.
Gli eventi da non perdere a novembre in Toscana
Dalle fiere del tartufo alle sagre che profumano ancora di mare, fino ai festival artistici e all’antiquariato, novembre è il mese perfetto per scoprire la regione in una veste autentica e sorprendente. Ecco alcuni dei principali appuntamenti del mese.
“Il costume in stile Belle Époque – IV Edizione” come si realizza un costume storico ispirato alla Belle Époque, destinato a cinema, tv e teatro
Quarta edizione del corso gratuito “Il costume in stile Belle Époque”, organizzato da Toscana Film Commission (Fondazione Sistema Toscana), Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola e della Fondazione Teatro della Toscana, e Fondazione Cerratelli. Scopri come si crea un abito per l’audiovisivo e lo spettacolo dal vivo ispirato alla Belle Époque! Scade il 10 novembre, info qui.
Impresa digitale 2025: bando per l’innovazione delle imprese
La Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì sostiene i processi di innovazione delle imprese mediante l’introduzione di nuove tecnologie avanzate. Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese toscane, in forma singola o associata, che operano nei settori manifatturiero, turismo e commercio.
A MDC Prato il laboratorio “Movimento – Corso di Stop Motion II Ed.”
C’è tempo fino al 3 novembre per iscriversi al laboratorio teorico-pratico che permette di acquisire competenze base per creare un corto in Passo Uno. Il corso si svolgerà presso le Manifatture Digitali Cinema di Prato da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025 ed è gratuito grazie al sostegno dal Programma Regione Toscana Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027.
Festa del Cinema di Roma: Trinca miglior attrice per Gli occhi degli altri
20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Tra i premi più importanti ce n’è uno che porta in primo piano i film realizzati in Toscana: Jasmine Trinca ha vinto il “Premio Monica Vitti alla miglior attrice” per il film “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica. Sostenuto dal Bando Cinema e Audiovisivo di Regione Toscana (anno 2023), il film è stato girato in provincia di Grosseto, fra Monte Argentario e Orbetello, con la collaborazione di Toscana Film Commission.
Il Portale cultura della Regione Toscana vince il Bronzo ai NC Digital Awards 2025
cultura.toscana.it, il portale della Regione Toscana dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale ha vinto il Bronzo ai NC Digital Awards 2025 nella categoria “Siti Istituzionali”. A corredo dei moltissimi contenuti testuali e fotografici nel portale ci sono anche i video realizzati da Fondazione Sistema Toscana e in particolare dalla redazione di intoscana.it.
“Piero Pelù. Rumore dentro” di Francesco Fei al Cinema La Compagnia
Dopo essere stato presentato in anteprima a Venezia 82, il documentario che racconta l’acufene di Piero Pelù, sarà proiettato al Cinema La Compagnia di Firenze il 5 novembre, alla presenza del rocker e del regista Francesco Fei, all’interno del Festival dei Popoli. Il film è sostenuto dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana.
Storie di moderni contadini in cucina, la Toscana incontra Napoli
Il format di FST e intoscana.it “Storie di moderni contadini in cucina” è sbarcato a Napoli in occasione di “Eruzioni del gusto”. I conduttori Simona Bellocci e Gian Piero Fava hanno raccontato il rapporto profondo tra la città partenopea, il cibo e l’agricoltura con connessioni gastronomiche tra Campania e Toscana. La puntata è stata proiettata in anteprima alla Reggia di Portici, sede dell’evento.