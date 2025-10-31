50 Giorni Cinema a Firenze

BuyFood, la Toscana dell’agroalimentare sotto i riflettori Si è tenuto a Firenze BuyFood 2025, il B2B che ha messo in relazione buyer internazionali e produttori. L’evento promosso da Regione, Camera di Commercio di Firenze, con l’organizzazione di FST e PromoFirenze è stato inaugurato dal workshop Agrotoscana. intoscana.it ha curato i contenuti dell’iniziativa e ha prodotto approfondimenti e video-ricette su DOP e IGP. Nel pomeriggio spazio ai Consorzi e al cooking show con Vetrina Toscana.