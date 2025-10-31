CinemaFeaturedFestival/Rassegna

50 Giorni Cinema a Firenze

Fotogramma del film On Ira di Enya Barouxs

I festival di novembre della “50 Giorni Cinema a Firenze”

Sono 4 i festival della “50 Giorni di Cinema a Firenze” nel mese di novembre. Dal 30 ottobre al 2 novembre la 17a edizione di France Odeon, dal 3 al 9 novembre il Festival dei Popoli – Festival Internazionale del Film Documentario, dal 12 al 16 novembre lo Schermo dell’Arte, Festival di Cinema e Arte contemporanea, e dal 29 al 30 novembre il Florence Queer Festival.
Presentazione durante l'edizione BTO del 2024, con il direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo

BTO 2025, a Firenze il turismo del futuro: l’intelligenza umana incontra quella artificiale

L’11 e 12 novembre la Stazione Leopolda ospita la 17ª edizione di Be Travel Onlife. Tema centrale “Cross-Travel”, per raccontare un turismo sempre più ibrido, sostenibile e guidato dai dati. La manifestazione, giunta alla sua 17ª edizione, è promossa da Regione Toscana con Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.
Partecipante all'evento BuyFood che ritira il pass

BuyFood, la Toscana dell’agroalimentare sotto i riflettori

Si è tenuto a Firenze BuyFood 2025, il B2B che ha messo in relazione buyer internazionali e produttori. L’evento promosso da Regione, Camera di Commercio di Firenze, con l’organizzazione di FST e PromoFirenze è stato inaugurato dal workshop Agrotoscana. intoscana.it ha curato i contenuti dell’iniziativa e ha prodotto approfondimenti e video-ricette su DOP e IGP. Nel pomeriggio spazio ai Consorzi e al cooking show con Vetrina Toscana.
Fotogramma di Mortina, la zombie detective

Mortina: la zombie-detective protagonista dal 3 novembre su Rai Yoyo

Mortina, giovanissima zombie-detective che ha già fatto innamorare milioni di lettori nel mondo, debutta da protagonista in una nuova serie animata che porta il suo nome. I primi 26 episodi della serie, sostenuta dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana, saranno disponibili in anteprima esclusiva su RaiPlay dal 31 ottobre.
Persone vestite da famiglia Flintstones durante il Lucca Comics

Gli eventi da non perdere a novembre in Toscana

Dalle fiere del tartufo alle sagre che profumano ancora di mare, fino ai festival artistici e all’antiquariato, novembre è il mese perfetto per scoprire la regione in una veste autentica e sorprendente. Ecco alcuni dei principali appuntamenti del mese.
Lezione di costume a Manifatture Digitali Cinema con persone intorno al tavolo di lavoro

“Il costume in stile Belle Époque – IV Edizione” come si realizza un costume storico ispirato alla Belle Époque, destinato a cinema, tv e teatro

Quarta edizione del corso gratuito “Il costume in stile Belle Époque”, organizzato da Toscana Film Commission (Fondazione Sistema Toscana), Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola e della Fondazione Teatro della Toscana, e Fondazione Cerratelli. Scopri come si crea un abito per l’audiovisivo e lo spettacolo dal vivo ispirato alla Belle Époque! Scade il 10 novembre, info qui.
Persone che lavorano al computer intorno a un tavolo

Impresa digitale 2025: bando per l’innovazione delle imprese

La Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì sostiene i processi di innovazione delle imprese mediante l’introduzione di nuove tecnologie avanzate. Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese toscane, in forma singola o associata, che operano nei settori manifatturiero, turismo e commercio.
Corso di stop motion a Manifatture Digitali Cinema

A MDC Prato il laboratorio “Movimento – Corso di Stop Motion II Ed.”

C’è tempo fino al 3 novembre per iscriversi al laboratorio teorico-pratico che permette di acquisire competenze base per creare un corto in Passo Uno. Il corso si svolgerà presso le Manifatture Digitali Cinema di Prato da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025 ed è gratuito grazie al sostegno dal Programma Regione Toscana Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027.
Fotogramma del film Gli occhi degli altri, con l'attrice Jasmine Trinca in primo piano che si abbassa leggermente gli occhiali

Festa del Cinema di Roma: Trinca miglior attrice per Gli occhi degli altri

20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Tra i premi più importanti ce n’è uno che porta in primo piano i film realizzati in Toscana: Jasmine Trinca ha vinto il “Premio Monica Vitti alla miglior attrice” per il film “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica. Sostenuto dal Bando Cinema e Audiovisivo di Regione Toscana (anno 2023), il film è stato girato in provincia di Grosseto, fra Monte Argentario e Orbetello, con la collaborazione di Toscana Film Commission.
Momento di premiazione durante i Digital Awards

Il Portale cultura della Regione Toscana vince il Bronzo ai NC Digital Awards 2025

cultura.toscana.it, il portale della Regione Toscana dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale ha vinto il Bronzo ai NC Digital Awards 2025 nella categoria “Siti Istituzionali”. A corredo dei moltissimi contenuti testuali e fotografici nel portale ci sono anche i video realizzati da Fondazione Sistema Toscana e in particolare dalla redazione di intoscana.it.
Il cantate Piero Pelù che urla in primo piano

“Piero Pelù. Rumore dentro” di Francesco Fei al Cinema La Compagnia

Dopo essere stato presentato in anteprima a Venezia 82, il documentario che racconta l’acufene di Piero Pelù, sarà proiettato al Cinema La Compagnia di Firenze il 5 novembre, alla presenza del rocker e del regista Francesco Fei, all’interno del Festival dei Popoli. Il film è sostenuto dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana.

Storie di moderni contadini in cucina, la Toscana incontra Napoli

Il format di FST e intoscana.it “Storie di moderni contadini in cucina” è sbarcato a Napoli in occasione di “Eruzioni del gusto”. I conduttori Simona Bellocci e Gian Piero Fava hanno raccontato il rapporto profondo tra la città partenopea, il cibo e l’agricoltura con connessioni gastronomiche tra Campania e Toscana. La puntata è stata proiettata in anteprima alla Reggia di Portici, sede dell’evento.
