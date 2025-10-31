Musei Nazionali Toscana

Le prossime iniziative in programma
Le prossime iniziative in programma
I musei aperti per il fine settimana di Ognissanti e gratuiti il 2 e 4 novembre per la Domenica al museo e per il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle forze armate.
Dal 1° al 4 novembre 2025
Pisa – Museo nazionale di Palazzo Reale. Il Gran Ballo di Casa Mastiani: una serata tra storia e danza a Palazzo Reale
Sabato 1° novembre 2025, ore 16.30. Prenotazione obbligatoria entro il 30 ottobre
Domenica 2 e 30 novembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Firenze – Museo di San Marco. Inaugurazione incontri “Angelico nel tempo”– Angelico 1955. La mostra e il critofilm “Stile dell’Angelico” di Ragghianti
Martedì 4 novembre 2025, ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento posti
Firenze – Cenacolo del Fuligno. Dialoghi Urbani/Off. “Fioriscono poesie in San Lorenzo” reading poetico
Venerdì 7 novembre 2025, ore 18. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
Monsummano Terme (PT) – Museo nazionale di Casa Giusti. Un Tè a Casa Giusti: incontro con Renata Bascelli “Male radicale” e “pulsione di morte”: per un confronto fra Kant e Freud.
Sabato 8 novembre 2025, ore 16. Ingresso libero
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
Firenze – Palazzo Strozzi e Museo di San Marco. BEATO ANGELICO. Una straordinaria mostra dedicata a Fra Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, artista simbolo dell’arte del Quattrocento a Firenze.
26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026.
Museo Masaccio d’arte sacra di Cascia – Mostra “Un ospite illustre dal Museo di San Marco: Paolo Uccello”.
Dal 25 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026
Lucca – Museo nazionale di Villa Guinigi. Mostra “Rinascita di un capolavoro. Il Cristo Eucaristico di Matteo Civitali restituito alla città”
Fino a domenica 2 novembre 2025.
Arezzo – Basilica di San Francesco. “Verso la luce | Vers la lumière | To the light”. Mostra fotografica di Ernesta Caviola
Fino a martedì 6 gennaio 2026