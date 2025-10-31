Musei Nazionali Toscana

Mostra-Museo

Dal 1° al 4 novembre 2025
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Gran-ballo-Palazzo-reale-PIsa-.jpg
Sabato 1° novembre 2025, ore 16.30. Prenotazione obbligatoria entro il 30 ottobre
Domenica 2 e 30 novembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Angelico_Pala-di-Fiesole_1_800-480.jpg
Martedì 4 novembre 2025, ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento posti
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Pubblico-al-Cenacolo-del-Fuligno.jpg
Venerdì 7 novembre 2025, ore 18. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/CASA-GIUSTI-Freud-e-Kant-1-1024x683.png
Sabato 8 novembre 2025, ore 16. Ingresso libero
 
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
 
 
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
 
26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026.
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Paolo-UccelloMadonna-col-Bambino-Firenze-Museo-di-San-Marco-1024x683.jpg
Dal 25 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026
 
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/06/Allestimento-Civitali-1024x576.jpg
 
Fino a domenica 2 novembre 2025.
 
Fino a martedì 6 gennaio 2026
 

