BolognaCabaret

ANGELO DURO AL TEATRO CELEBRAZIONI

Redazione
Redazione
HO TRE BELLE NOTIZIE

TEATRO CELEBRAZIONI

IL RITORNO DI ANGELO DURO AL TEATRO CELEBRAZIONI CON IL NUOVO SPETTACOLO HO TRE BELLE NOTIZIE

 Lo show è in programma per sei serate, da martedì 14 a domenica 19 ottobre, alle ore 21.00

Con la sua ironia dissacrante e irriverente, torna ospite al Teatro Celebrazioni di Bologna Angelo Duro per presentare il nuovo spettacolo Ho tre belle notizie. Lo show è in programma per sei serate – quasi tutte esaurite – da martedì 14 a domenica 19 ottobre alle ore 21.00.

Attore, personaggio televisivo e comico, forte anche del successo al botteghino del suo primo film Io sono la fine del mondo, l’artista fa ritorno al Celebrazioni – dopo le tre repliche sold out registrate lo scorso anno con Sono cambiato – per annunciare al pubblico “belle notizie”.

 

Ultimissimi biglietti acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-angelo-duro-14-19-ottobre-2025/).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar 10 Codivilla, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861.

La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

 

Teatro Celebrazioni

Theatricon Srl | Via Saragozza 234, Bologna

www.teatrocelebrazioni.it

 

