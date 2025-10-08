HO TRE BELLE NOTIZIE

TEATRO CELEBRAZIONI

IL RITORNO DI ANGELO DURO AL TEATRO CELEBRAZIONI CON IL NUOVO SPETTACOLO HO TRE BELLE NOTIZIE

Lo show è in programma per sei serate, da martedì 14 a domenica 19 ottobre, alle ore 21.00

Con la sua ironia dissacrante e irriverente, torna ospite al Teatro Celebrazioni di Bologna Angelo Duro per presentare il nuovo spettacolo Ho tre belle notizie. Lo show è in programma per sei serate – quasi tutte esaurite – da martedì 14 a domenica 19 ottobre alle ore 21.00.

Attore, personaggio televisivo e comico, forte anche del successo al botteghino del suo primo film Io sono la fine del mondo, l’artista fa ritorno al Celebrazioni – dopo le tre repliche sold out registrate lo scorso anno con Sono cambiato – per annunciare al pubblico “belle notizie”.

Ultimissimi biglietti acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-angelo-duro-14-19-ottobre-2025/).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar 10 Codivilla, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861 .

La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Teatro Celebrazioni

Theatricon Srl | Via Saragozza 234, Bologna

www.teatrocelebrazioni.it