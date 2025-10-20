Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

Decoro e rigenerazione urbana a Barberino Val d’Elsa. Al via i lavori per il restauro di un manufatto d’epoca: la storica fontana di piazza Mazzini

Il sindaco David Baroncelli: “Saranno effettuati interventi idraulici e opere finalizzate alla pulitura della pietra esterna da muschi e impurità, sostituiremo l’impianto idrico e posizioneremo tutte le tubazioni nuove”

BARBERINO TAVARNELLE, 18 ottobre 2025. Sono partiti da qualche giorno i lavori per la riqualificazione di un elemento simbolo del centro abitato di Barberino Val d’Elsa: la storica fontana realizzata nella prima metà del Novecento, situata nei pressi della porta medievale dell’antico castello. Ha preso avvio l’opera di restauro del manufatto ornamentale grazie ad un finanziamento ottenuto dal Comune attraverso la partecipazione ad un bando di rilevanza pubblica, indetto dall’Autorità Idrica Toscana. Il progetto prevede il ripristino dell’impianto idrico ed elettrico e il rinnovo del meccanismo di funzionamento. Gli interventi, che manterranno intatta la struttura esterna del manufatto, mirano nello specifico a raggruppare l’apparato di funzionamento in un nuovo blocco centrale e concentrare in un unico pozzetto, più distante dalla vasca, il locale tecnico di supporto, incluso un sistema di filtraggio dell’acqua, utile ad impedire il formarsi di alghe all’interno della vasca.

“Si tratta di un intervento di restauro che interessa un emblema identitario del cuore storico del paese , – spiega il sindaco David Baroncelli – parte di un più ampio progetto di rigenerazione di piazza Mazzini e dell’area che scende verso la vallata a ovest. Il punto di partenza è il ruolo che la piazza e la fontana hanno rappresentato per il borgo di Barberino Val d’Elsa nella storia e nella vita della comunità. Attorno al piccolo specchio d’acqua si sono svolte feste, manifestazioni paesane, piccoli raduni quotidiani di cittadini che semplicemente usavano, ed usano ancora oggi, lo spazio pubblico come luogo di incontro, ritrovo e condivisione”. La spesa necessaria per la realizzazione dell’opera di restauro e di tutte le sistemazioni esterne ammonta a 103mila euro di cui 40mila ottenuti tramite il bando dell’Autorità Idrica Toscana.

Nel progetto, firmato dall’architetta del Comune Alessandra Saltarin, la fontana rimarrà nella posizione e conformazione attuale. “Saranno effettuati interventi idraulici e opere finalizzate alla pulitura della pietra esterna da muschi e impurità – puntualizza il sindaco Baroncelli – sostituiremo l’impianto idrico e posizioneremo tutte le tubazioni nuove”. La fontana, punto di partenza per il recupero dell’area, verrà valorizzata da una seduta in pietra che definirà il bordo del verde. Anche la nuova illuminazione valorizzerà il restyling della piazza. Saranno mantenute le lanterne attuali e riposizionate con un ritmo cadenzato lungo i percorsi pedonali. “Incrementeremo l’illuminazione – conclude il sindaco – con fari a led e scenografici che accenderanno nuovi punti luminosi sulla fontana, la statua di Francesco da Barberino e la Porta Senese di ingresso al Castello”.

