Teatro alla Scala Stagione 25 / 26

Teatro alla Scala
Via Filodrammatici, 2
20121 Milano
Biglietteria del Teatro alla Scala
Largo Ghiringhelli, 1 – 20121 Milano
Aperta dal lunedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 18.00.
Esclusivamente per la vendita dei biglietti dello spettacolo del giorno, la Biglietteria è aperta, anche la domenica, da 2 ore prima a dopo l’inizio dello spettacolo.
Servizio Infotel
Per informazioni su disponibilità dei posti, modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti.
Tel. +39 02 72 003 744 (servizio attivo dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 18.00).
lascalarisponde@fondazionelascala.it
Opera
Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk – Anteprima UNDER30
4 dicembre 2025
Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk
Dal 7 al 30 dicembre 2025
Götterdämmerung
Dal 1 al 17 febbraio 2026
Das Rheingold (Der Ring des Nibelungen)
Dal 1 al 10 marzo 2026
Die Walküre (Der Ring des Nibelungen)
Dal 3 al 11 marzo 2026
Siegfried (Der Ring des Nibelungen)
Dal 5 al 13 marzo 2026
Götterdämmerung (Der Ring des Nibelungen)
Dal 7 al 15 marzo 2026
Turandot
Dal 1 al 29 aprile 2026
Pelléas et Mélisande
Dal 22 aprile al 9 maggio 2026
Nabucodonosor
Dal 16 maggio al 9 giugno 2026
Carmen
Dal 8 al 27 giugno 2026
Lucia di Lammermoor
Dal 26 giugno al 17 luglio 2026
L’elisir d’amore
Dal 5 al 16 settembre 2026
La traviata
Dal 19 settembre al 15 ottobre 2026
Faust
Dal 20 ottobre al 8 novembre 2026
Balletto
La Bella addormentata nel bosco – Anteprima UNDER30
17 dicembre 2025
La Bella addormentata nel bosco
Dal 18 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026
Gala Fracci
Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026
McGregor / Maillot / Naharin
Dal 18 al 28 marzo 2026
Spettacolo della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala
2 aprile 2026
Alice’s Adventures in Wonderland
Dal 21 al 30 maggio 2026
Don Chisciotte
Dal 2 al 16 luglio 2026
Giselle
Dal 1 al 23 ottobre 2026
Balanchine Bausch
Stravinskij
Stravinskij
Dal 7 al 21 novembre 2026
Concerti
Stagione sinfonica
Daniel Barenboim / Beethoven
Dal 17 al 22 novembre 2025
Riccardo Chailly / Hindemith / Gershwin
Dal 26 al 30 gennaio 2026
Esa-Pekka Salonen / Sibelius
Dal 2 al 6 marzo 2026
Michele Mariotti
Dal 4 al 7 maggio 2026
Myung-Whun Chung / Beethoven / Brahms
Dal 11 al 17 giugno 2026
Daniele Rustioni
Dal 22 al 25 settembre 2026
Riccardo Chailly / Bruckner 9
Dal 16 al 20 novembre 2026
Concerti straordinari
Concerto di Natale / Lorenzo Viotti
20 dicembre 2025
Verdi: Messa da Requiem / Riccardo Chailly
Dal 28 al 30 ottobre 2026
Orchestre ospiti
Christophe Rousset / Monteverdi Choir & English Baroque Soloists
15 dicembre 2025
Česká Filharmonie / Semyon Bychkov / Beatrice Rana
28 febbraio 2026
Budapest Festival Orchestra / Iván Fischer / Igor Levit
21 marzo 2026
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks / Le sacre du printemps
11 ottobre 2026
Recital di canto
Juan Diego Flórez
25 gennaio 2026
Marina Rebeka
9 marzo 2026
Jakub Józef Orliński
7 giugno 2026
Francesco Meli / Luca Salsi
21 giugno 2026
Benjamin Bernheim
22 novembre 2026
Grandi pianisti alla Scala
Beatrice Rana
23 gennaio 2026
Yefim Bronfman
8 marzo 2026
Hélène Grimaud
22 marzo 2026
Arcadi Volodos
17 maggio 2026
Rudolf Buchbinder
4 ottobre 2026
Musica da camera al Ridotto Toscanini
Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala
14 dicembre 2025
Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala
11 gennaio 2026
Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala
8 febbraio 2026
Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala
15 marzo 2026
Quartetto d’archi del Teatro alla Scala
19 aprile 2026
Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala
10 maggio 2026
I Percussionisti del Teatro alla Scala
31 maggio 2026
Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala
7 giugno 2026
Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala
11 ottobre 2026
Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala
15 novembre 2026
Invito alla Scala
Il metodo Schiaccianoci
22 dicembre 2025
Comedian Harmonists: le voci della memoria
26 gennaio 2026
Vivaldi Sempreverde
16 febbraio 2026
Tutti all’opera, ragazzi! Vol. V
13 aprile 2026
Impressioni… su Ravel e Debussy
18 ottobre 2026
Concerti dell’Accademia
Solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala
21 gennaio 2026
Ensemble “Giorgio Bernasconi” dell’Accademia Teatro alla Scala
13 febbraio 2026
Solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala
26 febbraio 2026
Ensemble “Giorgio Bernasconi” dell’Accademia Teatro alla Scala
19 marzo 2026
Serate benefiche
Filarmonica della Scala / Robert Treviño / Arsenii Moon
24 novembre 2025
Cameristi della Scala
2 dicembre 2025
Ospitalità istituzioni musicali italiane
Festival MITO SettembreMusica / Sir Antonio Pappano / London Symphony Orchestra
4 settembre 2025
Orchestra Sinfonica di Milano
14 settembre 2025
Grandi spettacoli per piccoli e famiglie
Concerti per i bambini
Mimì & Teo e… La ricetta di Rossini
8 marzo 2026
Mimì & Teo… In gita con Mozart
3 maggio 2026
Mimì & Teo e… La zattera di Mimì
7 giugno 2026
Mimì & Teo e… Il corno magico
4 ottobre 2026
Mimì & Teo e… Il robot del jazz!
25 ottobre 2026
Grandi opere per piccoli
L’elisir d’amore per i bambini
Dal 24 ottobre al 6 dicembre 2026
Incontri
La donna e la storia: un’inquietante tragedia satirica
8 novembre 2025
Prima delle prime – Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk
19 novembre 2025
Prima delle prime – La Bella addormentata nel bosco
17 dicembre 2025
Prima delle prime – Götterdämmerung
22 gennaio 2026
Prima delle prime – Gala Fracci
28 gennaio 2026
Prima delle prime – McGregor / Maillot / Naharin
12 marzo 2026
Prima delle prime – Turandot
23 marzo 2026
Prima delle prime – Pelléas et Mélisande
10 aprile 2026
Nel centenario di Turandot, in memoria di Michele Girardi
24 aprile 2026
Prima delle prime – Nabucodonosor
7 maggio 2026
Prima delle prime – Alice’s Adventures in Wonderland
15 maggio 2026
Prima delle prime – Carmen
28 maggio 2026
Prima delle prime – Lucia di Lammermoor
11 giugno 2026
Prima delle prime – Don Chisciotte
24 giugno 2026
Prima delle prime – L’elisir d’amore
4 settembre 2026
Prima delle prime – La traviata
15 settembre 2026
Prima delle prime – Giselle
23 settembre 2026
Prima delle prime – Faust
13 ottobre 2026
Prima delle prime – Balanchine Bausch / Stravinskij
4 novembre 2026