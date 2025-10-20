Cartellone - StagioneConcertoDanza/BallettoMilanoOpera

Teatro alla Scala Stagione 25 / 26

Redazione
Redazione
16

 

Teatro alla Scala
Via Filodrammatici, 2
20121 Milano

Biglietteria del Teatro alla Scala
Largo Ghiringhelli, 1 – 20121 Milano
Aperta dal lunedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 18.00.
Esclusivamente per la vendita dei biglietti dello spettacolo del giorno, la Biglietteria è aperta, anche la domenica, da 2 ore prima a dopo l’inizio dello spettacolo.

Servizio Infotel
Per informazioni su disponibilità dei posti, modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti.
Tel. +39 02 72 003 744 (servizio attivo dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 18.00).
lascalarisponde@fondazionelascala.it

 

 

Opera

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk – Anteprima UNDER30

4 dicembre 2025

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Dal 7 al 30 dicembre 2025

Götterdämmerung

Dal 1 al 17 febbraio 2026

Das Rheingold (Der Ring des Nibelungen)

Dal 1 al 10 marzo 2026

Die Walküre (Der Ring des Nibelungen)

Dal 3 al 11 marzo 2026

Siegfried (Der Ring des Nibelungen)

Dal 5 al 13 marzo 2026

Götterdämmerung (Der Ring des Nibelungen)

Dal 7 al 15 marzo 2026

Turandot

Dal 1 al 29 aprile 2026

Pelléas et Mélisande

Dal 22 aprile al 9 maggio 2026

Nabucodonosor

Dal 16 maggio al 9 giugno 2026

Carmen

Dal 8 al 27 giugno 2026

Lucia di Lammermoor

Dal 26 giugno al 17 luglio 2026

L’elisir d’amore

Dal 5 al 16 settembre 2026

La traviata

Dal 19 settembre al 15 ottobre 2026

Faust

Dal 20 ottobre al 8 novembre 2026

Balletto

La Bella addormentata nel bosco – Anteprima UNDER30

17 dicembre 2025

La Bella addormentata nel bosco

Dal 18 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026

Gala Fracci

Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026

McGregor / Maillot / Naharin

Dal 18 al 28 marzo 2026

Spettacolo della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala

2 aprile 2026

Alice’s Adventures in Wonderland

Dal 21 al 30 maggio 2026

Don Chisciotte

Dal 2 al 16 luglio 2026

Giselle

Dal 1 al 23 ottobre 2026

Balanchine Bausch
Stravinskij

Dal 7 al 21 novembre 2026

Concerti

Stagione sinfonica

Daniel Barenboim / Beethoven

Dal 17 al 22 novembre 2025

Riccardo Chailly / Hindemith / Gershwin

Dal 26 al 30 gennaio 2026

Esa-Pekka Salonen / Sibelius

Dal 2 al 6 marzo 2026

Michele Mariotti

Dal 4 al 7 maggio 2026

Myung-Whun Chung / Beethoven / Brahms

Dal 11 al 17 giugno 2026

Daniele Rustioni

Dal 22 al 25 settembre 2026

Riccardo Chailly / Bruckner 9

Dal 16 al 20 novembre 2026

Concerti straordinari

Concerto di Natale / Lorenzo Viotti

20 dicembre 2025

Verdi: Messa da Requiem / Riccardo Chailly

Dal 28 al 30 ottobre 2026

Orchestre ospiti

Christophe Rousset / Monteverdi Choir & English Baroque Soloists

15 dicembre 2025

Česká Filharmonie / Semyon Bychkov / Beatrice Rana

28 febbraio 2026

Budapest Festival Orchestra / Iván Fischer / Igor Levit

21 marzo 2026

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks / Le sacre du printemps

11 ottobre 2026

Recital di canto

Juan Diego Flórez

25 gennaio 2026

Marina Rebeka

9 marzo 2026

Jakub Józef Orliński

7 giugno 2026

Francesco Meli / Luca Salsi

21 giugno 2026

Benjamin Bernheim

22 novembre 2026

Grandi pianisti alla Scala

Beatrice Rana

23 gennaio 2026

Yefim Bronfman

8 marzo 2026

Hélène Grimaud

22 marzo 2026

Arcadi Volodos

17 maggio 2026

Rudolf Buchbinder

4 ottobre 2026

Musica da camera al Ridotto Toscanini

Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala

14 dicembre 2025

Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala

11 gennaio 2026

Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala

8 febbraio 2026

Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala

15 marzo 2026

Quartetto d’archi del Teatro alla Scala

19 aprile 2026

Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala

10 maggio 2026

I Percussionisti del Teatro alla Scala

31 maggio 2026

Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala

7 giugno 2026

Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala

11 ottobre 2026

Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala

15 novembre 2026

Invito alla Scala

Il metodo Schiaccianoci

22 dicembre 2025

Comedian Harmonists: le voci della memoria

26 gennaio 2026

Vivaldi Sempreverde

16 febbraio 2026

Tutti all’opera, ragazzi! Vol. V

13 aprile 2026

Impressioni… su Ravel e Debussy

18 ottobre 2026

Concerti dell’Accademia

Solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala

21 gennaio 2026

Ensemble “Giorgio Bernasconi” dell’Accademia Teatro alla Scala

13 febbraio 2026

Solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala

26 febbraio 2026

Ensemble “Giorgio Bernasconi” dell’Accademia Teatro alla Scala

19 marzo 2026

Serate benefiche

Filarmonica della Scala / Robert Treviño / Arsenii Moon

24 novembre 2025

Cameristi della Scala

2 dicembre 2025

Ospitalità istituzioni musicali italiane

Festival MITO SettembreMusica / Sir Antonio Pappano / London Symphony Orchestra

4 settembre 2025

Orchestra Sinfonica di Milano

14 settembre 2025

Grandi spettacoli per piccoli e famiglie

Concerti per i bambini

Mimì & Teo e… La ricetta di Rossini

8 marzo 2026

Mimì & Teo… In gita con Mozart

3 maggio 2026

Mimì & Teo e… La zattera di Mimì

7 giugno 2026

Mimì & Teo e… Il corno magico

4 ottobre 2026

Mimì & Teo e… Il robot del jazz!

25 ottobre 2026

Grandi opere per piccoli

L’elisir d’amore per i bambini

Dal 24 ottobre al 6 dicembre 2026

Incontri

La donna e la storia: un’inquietante tragedia satirica

8 novembre 2025

Prima delle prime – Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

19 novembre 2025

Prima delle prime – La Bella addormentata nel bosco

17 dicembre 2025

Prima delle prime – Götterdämmerung

22 gennaio 2026

Prima delle prime – Gala Fracci

28 gennaio 2026

Prima delle prime – McGregor / Maillot / Naharin

12 marzo 2026

Prima delle prime – Turandot

23 marzo 2026

Prima delle prime – Pelléas et Mélisande

10 aprile 2026

Nel centenario di Turandot, in memoria di Michele Girardi

24 aprile 2026

Prima delle prime – Nabucodonosor

7 maggio 2026

Prima delle prime – Alice’s Adventures in Wonderland

15 maggio 2026

Prima delle prime – Carmen

28 maggio 2026

Prima delle prime – Lucia di Lammermoor

11 giugno 2026

Prima delle prime – Don Chisciotte

24 giugno 2026

Prima delle prime – L’elisir d’amore

4 settembre 2026

Prima delle prime – La traviata

15 settembre 2026

Prima delle prime – Giselle

23 settembre 2026

Prima delle prime – Faust

13 ottobre 2026

Prima delle prime – Balanchine Bausch / Stravinskij

4 novembre 2026

Ti Potrebbero Interessare Anche

Morabeza in teatro World Tour, Tosca torna in scena
Der Freischütz
Teatro dell’Opera di Roma, il successo di “Les vêpres siciliennes”
Hera e Parë “La prima volta”
Fondazione Arena di Verona dal 31 ottobre al 18 dicembre 2021
Condividi questo articolo
Articolo precedente Decoro e rigenerazione urbana a Barberino Val d’Elsa.

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Teatro alla Scala Stagione 25 / 26
Cartellone - Stagione Concerto Danza/Balletto Milano Opera
Decoro e rigenerazione urbana a Barberino Val d’Elsa.
Senza categoria
L’Ultimo Uomo
Danza/Balletto Roma
Magnifica presenza di FERZAN ÖZPETEK
Palermo Prosa