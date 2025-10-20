Genesis: The Watch al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con il

nuovo spettacolo dedicato a “The Lamb Lies Down On Broadway”

THE WATCH PLAYS GENESIS

L’album che segnò l’ultima, folgorante, apparizione di Peter Gabriel con i Genesis. Capolavoro del rock progressivo, “The Lamb Lies Down On Broadway” torna a incantare i fan di ieri e di oggi insieme ai The Watch, la formazione milanese devota al verbo di Gabriel, Hackett, Collins e soci, in concerto giovedì 23 ottobre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, nell’ambito del “The Lamb Lies Down On Broadway 50th Anniversary Tour”.

I biglietti (posti numerati a sedere da 36,65 a 42,55 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita).

Dopo lo straordinario successo del tour “Foxtrot & Selling England by the Pound: A Genesis Experience” che li ha visti protagonisti nelle più importanti capitali europee, negli Usa e in Canada, i The Watch continuano a portare sul palco la musica, l’essenza e l’atmosfera dei primi anni del gruppo inglese.

Tecnica impeccabile ed energia travolgente rendono i loro spettacoli un’esperienza unica per i fan dei Genesis e non solo: un viaggio a ritroso nel tempo, grazie anche alla voce di Simone Rossetti che come nessun’altra si avvicina a quella del giovane Peter Gabriel degli anni ’70. Completano la formazione Andrea Giustiniani alle chitarre, Mattia Rossetti al basso, Valerio De Vittorio alle tastiere e Francesco Vaccarezza alla batteria.

Tra gli estimatori dei The Watch anche Steve Hackett (chitarrista dei Genesis), che ha dichiarato: “The Watch sono una band di musicisti davvero talentuosi che vi consiglio di andare a vedere!”. A fargli eco Paul Whitehead (che si è occupato della parte creativa e grafica dei Genesis): “Sono la band che più di ogni altra mi ricorda la magia dei primi Genesis…”.

Doppio concept album dai toni epici e onirici, “The Lamb Lies Down On Broadway” racconta le vicende di Rael, personaggio immaginario in una New York quasi distopica. Un viaggio interiore intriso di psichedelia e redenzione, tra simbolismi e visioni che hanno ridefinito il concetto stesso di rock opera.