DIETRO LE QUINTE DELL’OPERA

Viaggio tra scene e costumi con Lorenzo Cutùli

Il pubblico scopre i segreti degli allestimenti di Tosca, La Cenerentola, Le Carnaval, Mascarade Royale e La Traviata

Ferrara, 16 ottobre 2025 – Dopo il successo della scorsa edizione, torna il progetto Dietro le quinte dell’Opera al Teatro Comunale di Ferrara, curato dallo scenografo e costumista Lorenzo Cutùli, che guiderà il pubblico alla scoperta dei segreti degli allestimenti delle opere in cartellone. In quattro appuntamenti, gli spettatori potranno esplorare da vicino scene, costumi e materiali scenici, entrando in contatto con il cuore creativo della produzione lirica.

Al via da oggi, 16 ottobre 2025, le prenotazioni per partecipare alle visite guidate: la prima il 6 dicembre 2025 con Tosca, in programma alle ore 10 e 11.30 (lo spettacolo si terrà il 5 dicembre alle ore 20, replica 7 dicembre alle ore 16). Si proseguirà poi il 10 gennaio 2026 con La Cenerentola, anch’essa prevista negli stessi orari. Il 15 febbraio 2026 sarà la volta de Le Carnaval, Mascarade Royale, con una visita fissata alle ore 10, mentre l’ultimo appuntamento sarà dedicato a La Traviata, il 12 aprile 2026, con due turni di visita alle ore 10 e 11.30.

Il punto di ritrovo sarà nel foyer del Teatro Comunale, dove Lorenzo Cutùli accoglierà i partecipanti e li condurrà in un percorso unico: dalla platea a sipario aperto, passando per il palcoscenico, fino allo spazio antistante ai camerini principali. Il percorso, della durata di un’ora e un quarto circa, include anche uno spazio dedicato alle domande e curiosità dei partecipanti.

Info e prenotazioni. Biglietti a 8 euro, ridotto 5 euro per gli abbonati. Info in biglietteria del Teatro, corso Martiri della Libertà 21, Ferrara.

Bio. Nato a Ferrara, Lorenzo Cutùli si è diplomato in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, studiando inoltre, Storia dell’arte presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara. Nel campo teatrale ed artistico, ha partecipato a numerose produzioni di prestigio con artisti quali: Claudio Abbado, Emanuele Luzzati, Hugo De Ana, Pier Luigi Pizzi, Lindsay Kemp, Luca Ronconi, Roland Petit, Robert Wilson, Peter Greenaway, Jonathan Miller, Lev Dodin, Mario Martone, Maurizio Scaparro, Arturo Brachetti, Massimo Ranieri, sia come scenografo collaboratore che come costumista assistente e designer. Inoltre, come pittore e scultore, ha al suo attivo varie ed importanti esposizioni personali sia in Italia che all’estero. Collabora come scenografo e designer con i più importanti Teatri italiani e internazionali. Da venticinque anni collabora ed è membro artistico del Centro di Documentazione Marguerite Yourcenar di Roma ed il Centro Internazionale Antinoo per l’Arte. È stato docente di Allestimento e Scenografia presso il corso di Comunicazione Pubblica delle Arti e dello Spettacolo, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara. Dal 2012 insegna Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia e dal 2022 è responsabile e coordinatore della Scuola di Scenografia e Costume della stessa Accademia. Nel 2014 a Doha in Qatar presso l’Anfiteatro Katara, è stato premiato con il prestigioso “International Opera Award – Oscar della Lirica 2014” come miglior scenografo.