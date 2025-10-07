|
|From Aix-en-Provence to Rennes
Giuseppina Bridelli returns as Diana in La Calisto
8, 9, 11, 12 October | Opéra de Rennes
La Calisto © Monika Rittershaus / Festival d’Aix-en-Provence
| Three months after her debut as Diana at the Aix-en-Provence Festival, Giuseppina Bridelli returns to portray the goddess of the hunt in Cavalli’s La Calisto, in the same production directed by Jetske Mijnssen. Having already captivated both audience and critics in Aix-en-Provence — praised for her “vocal nobility and strong stage presence” — Bridelli now prepares to bring that same intensity to the Opéra de Rennes where this Venetian masterpiece will be performed on 8, 9, 11 and 12 October.
|“Diana is instinctive in all her acts of expression, from mad love to blind rage, all the while maintaining the demeanour of a goddess and the allure of nobility” – the mezzo-soprano previously said of the role. “She is like Jupiter’s female alter ego. In my view, Cavalli occupies a special place amongst seventeenth century composers: if Monteverdi is ‘the divine one’, Cavalli is ‘the most human’ and his characters are always portrayed with simplicity and truth. I’m delighted to return to this production so soon, which marked my debut in the opera, and equally thrilled to bring it to another discerning French audience, that of Rennes.”
Giuseppina Bridelli © Monika Rittershaus
| Tre mesi dopo il suo debutto nei panni di Diana al Festival d’Aix-en-Provence, Giuseppina Bridelli torna a interpretare la dea della caccia in La Calisto di Cavalli, nella stessa produzione firmata da Jetske Mijnssen. La Bridelli, che già aveva conquistato il pubblico e la critica del festival colpendo “per la nobiltà vocale e la forte presenza scenica”, si prepara a riportare quella stessa intensità all’Opéra di Rennes dove il capolavoro veneziano andrà in scena l’8, 9, 11 e 12 ottobre.
|«Diana è istintiva in ogni sua espressione, dall’amore folle all’ira più cieca, pur mantenendo il contegno di una dea e il fascino della nobiltà. Una sorta di alter ego femminile di Giove – aveva già dichiarato il mezzosoprano a proposito di questa parte. Cavalli, per me, occupa un posto speciale tra i compositori del Seicento: se Monteverdi è “il divino”, Cavalli è “il più umano” e i suoi personaggi sono sempre ritratti con semplicità e verità. Sono felice di riprendere così presto questa produzione che ha segnato il mio debutto nell’opera, così come sono felice di presentarla a un altro esigente pubblico francese, quello di Rennes».