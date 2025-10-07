La Calisto © Monika Rittershaus / Festival d’Aix-en-Provence

Tre mesi dopo il suo debutto nei panni di Diana al Festival d’Aix-en-Provence, Giuseppina Bridelli torna a interpretare la dea della caccia in La Calisto di Cavalli, nella stessa produzione firmata da Jetske Mijnssen. La Bridelli, che già aveva conquistato il pubblico e la critica del festival colpendo “per la nobiltà vocale e la forte presenza scenica”, si prepara a riportare quella stessa intensità all’Opéra di Rennes dove il capolavoro veneziano andrà in scena l’8, 9, 11 e 12 ottobre. «Diana è istintiva in ogni sua espressione, dall’amore folle all’ira più cieca, pur mantenendo il contegno di una dea e il fascino della nobiltà. Una sorta di alter ego femminile di Giove – aveva già dichiarato il mezzosoprano a proposito di questa parte. Cavalli, per me, occupa un posto speciale tra i compositori del Seicento: se Monteverdi è “il divino”, Cavalli è “il più umano” e i suoi personaggi sono sempre ritratti con semplicità e verità. Sono felice di riprendere così presto questa produzione che ha segnato il mio debutto nell’opera, così come sono felice di presentarla a un altro esigente pubblico francese, quello di Rennes».