Storie da gustare, luoghi da scoprire,

emozioni da condividere Il teatro, per noi, è un invito a guardare il mondo con occhi curiosi: a scoprire la bellezza nascosta nei luoghi che abitiamo ogni giorno, a dare voce alle storie di chi ci ha preceduti, a ritrovare emozione anche nei gesti più semplici — come sorseggiare una cioccolata calda in compagnia. Per questo novembre, la Compagnia delle Seggiole vi accompagna in un nuovo viaggio attraverso sapori, memoria e storia, portando il pubblico dentro atmosfere sempre diverse:

• la dolce ironia di un pomeriggio dedicato al “cibo degli dèi”

• il coraggio di un sacerdote che ha fatto dell’accoglienza la sua missione

• gli intrighi del potere mediceo, nei luoghi stessi dove tutto accadde

• la magia del Pergola, che si rivela nei suoi spazi più segreti In particolare, La Congiura dei Pazzi vi offrirà un Viaggio Teatrale straordinario dentro Palazzo Medici Riccardi, con appuntamenti serali e repliche aggiuntive alle 19:30 nelle giornate dell’8 e del 22 novembre per permettere a più pubblico possibile di vivere l’esperienza.

Al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere in esclusiva e in orario serale alla Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli: un’occasione unica che unisce teatro, arte e storia nel cuore della Firenze rinascimentale. Ogni appuntamento è un’esperienza unica: il teatro che si fonde con l’arte, con la città, con la vita vera. Un modo diverso di incontrarsi, di imparare, di lasciarsi sorprendere. Vi aspettiamo — perché il viaggio ha senso solo se condiviso.

Scegliete l’evento che più vi incuriosisce… oppure lasciatevi tentare da tutti.

Noi saremo lì, pronti ad accogliervi. Scorri qui sotto per tutti i dettagli e le prenotazioni.