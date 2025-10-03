Treviglio, 11 ottobre 205
La Gilda delle arti in
COLLEONI – Lo spettacolo
E’ il 1448 e Bartolomeo Colleoni, promettente capitano al soldo della Repubblica di Venezia, misura
le proprie abilità e ambizioni confrontandosi con i condottieri del suo tempo, tra cui Francesco Sforza
e i fratelli Piccinino. La sua ascesa si dipana tra amicizie, agguati, voltafaccia e imprese guerresche,
fino al raggiungimento dell’ambito riconoscimento: la nomina a Capitano Generale di Venezia.
IN SCENA
Undici attori ripercorrono le vicende di un uomo di tempra, capace di misurarsi con le più ardue sfide
della vita, e di affrontare il nemico per eccellenza: l’oblio del tempo, che offusca la memoria dei più
grandi eroi del passato.
Il sipario si apre sull’anno 1448, quando Bartolomeo Colleoni, promettente capitano di ventura, si
prodiga per conseguire il più ambito dei riconoscimenti: la nomina a Capitano Generale della
Repubblica di Venezia. La sua ascesa è lenta e inarrestabile, e si dipana tra amicizie, agguati,
voltafaccia e imprese guerresche.
Assieme alle grandi campagne militari, che ne celebrano il volto eroico, sulla scena trova spazio
anche un lato meno noto di Bartolomeo Colleoni: quello umano, che si palesa attraverso le difficoltà,
le vicende familiari e il desiderio di lasciare un segno nella Storia.
Rivalità, battibecchi familiari, ambizione, vittorie e sconfitte si alternano quindi sul palco, in un
racconto vivace ed emozionante, capace di narrare, divertendo, le più importanti imprese del
Capitano Colleoni.
“Sono molto felice di portare questo spettacolo sul palco del Teatro Filodrammatici di Treviglio,
soprattutto perché avrà il compito di aprire e inaugurare la nostra stagione teatrale – ha dichiarato
Alberto Galli, Direttore artistico del Teatro Filodrammatici di Treviglio -. Sono sicuro che il pubblico
rimarrà colpito”.
“Poter portare il nostro spettacolo sul palco del Teatro Filodrammatici di Treviglio è per noi un enorme
piacere. Quello che vogliamo trasmettere al pubblico che verrà a vedere lo spettacolo è l’amore per
il teatro e per l’arte e la storia” ha dichiarato Nicola Armanni, fondatore della compagnia La Gilda
delle Arti.
GLI ARTISTI
La Gilda delle Arti è una compagnia teatrale che fa della commistione tra le arti la sua caratteristica
principale. Fondata da Nicola Armanni e Miriam Ghezzi, la compagnia produce spettacoli per tutte
le età e organizza visite guidate teatralizzate nella provincia di Bergamo. La Gilda delle Arti è attenta
a tutte le nuove forme espressive che caratterizzano il tempo, a cui attinge largamente affinchè ogni
evento rispecchi il gusto e l’identità del pubblico del XXI secolo.
LO SPETTACOLO
Regia: Miriam Ghezzi e Marzia Corti
Cast
Bartolomeo Colleoni – Nicola Armanni
Francesco Sforza – Daniele Tirloni
Jacopo Piccinino – Giovanni Fiorinelli
Tisbe Martinengo – Miriam Ghezzi
Fama – Ronaldina Mirashaj
Ursina – Laura Crotti
Caterina – Lara D’Alessandro
Biancamaria Visconti – Tiziana Cortinovis
Antonio Cornazzano – Martina Algeri
Ambrogio Vismara – Stefano Tirloni
Medea – Viola Armanni
Durata: 2 ore (spettacolo in 2 atti)
Il Teatro Filodrammatici di Treviglio
Il Teatro Filodrammatici di Treviglio viene costruito nel 1905 con il nome di “Palazzo delle
associazioni cattoliche col teatro”. Durante la Prima guerra mondiale è diventato ospedale militare
mentre dal 1940 al 1945 è stato sede dell’industria Face di Milano. La struttura ha preso il nome di
Teatro Filodrammatici nel 1948 esordendo con la compagnia drammatica “Circolo San Luigi”.
Il Filodrammatici ha coperto poi la funzione di cinema e teatro dell’Oratorio Sant’Agostino fino al
1982. In seguito viene chiuso e cominciarono i lavori di ristrutturazione, culminati nel 1987, data di
inaugurazione del Nuovo Teatro Filodrammatici. Nel 2024 il Parlamento Italiano lo ha nominato
“Monumento Nazionale”.
L’associazione Treviglio Arte Cultura
L’Associazione “Treviglio Arte e Cultura” si è costituita nel maggio del 2014 con il principale obiettivo
di proporsi come gestore del Teatro Filodrammatici. Tale proposta nasce dall’esigenza di ridare alla
nostra città uno spazio importante per la cultura, l’arte, il teatro e la musica. Al centro del nostro
progetto un punto imprescindibile: la valorizzazione artistica e culturale della città e del territorio
circostante.
