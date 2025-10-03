Treviglio, 11 ottobre 205

La Gilda delle arti in

COLLEONI – Lo spettacolo

Treviglio, 11 ottobre 205

E’ il 1448 e Bartolomeo Colleoni, promettente capitano al soldo della Repubblica di Venezia, misura

le proprie abilità e ambizioni confrontandosi con i condottieri del suo tempo, tra cui Francesco Sforza

e i fratelli Piccinino. La sua ascesa si dipana tra amicizie, agguati, voltafaccia e imprese guerresche,

fino al raggiungimento dell’ambito riconoscimento: la nomina a Capitano Generale di Venezia.

IN SCENA

Undici attori ripercorrono le vicende di un uomo di tempra, capace di misurarsi con le più ardue sfide

della vita, e di affrontare il nemico per eccellenza: l’oblio del tempo, che offusca la memoria dei più

grandi eroi del passato.

Il sipario si apre sull’anno 1448, quando Bartolomeo Colleoni, promettente capitano di ventura, si

prodiga per conseguire il più ambito dei riconoscimenti: la nomina a Capitano Generale della

Repubblica di Venezia. La sua ascesa è lenta e inarrestabile, e si dipana tra amicizie, agguati,

voltafaccia e imprese guerresche.

Assieme alle grandi campagne militari, che ne celebrano il volto eroico, sulla scena trova spazio

anche un lato meno noto di Bartolomeo Colleoni: quello umano, che si palesa attraverso le difficoltà,

le vicende familiari e il desiderio di lasciare un segno nella Storia.

Rivalità, battibecchi familiari, ambizione, vittorie e sconfitte si alternano quindi sul palco, in un

racconto vivace ed emozionante, capace di narrare, divertendo, le più importanti imprese del

Capitano Colleoni.

“Sono molto felice di portare questo spettacolo sul palco del Teatro Filodrammatici di Treviglio,

soprattutto perché avrà il compito di aprire e inaugurare la nostra stagione teatrale – ha dichiarato

Alberto Galli, Direttore artistico del Teatro Filodrammatici di Treviglio -. Sono sicuro che il pubblico

rimarrà colpito”.

“Poter portare il nostro spettacolo sul palco del Teatro Filodrammatici di Treviglio è per noi un enorme

piacere. Quello che vogliamo trasmettere al pubblico che verrà a vedere lo spettacolo è l’amore per

il teatro e per l’arte e la storia” ha dichiarato Nicola Armanni, fondatore della compagnia La Gilda

delle Arti.

GLI ARTISTI

La Gilda delle Arti è una compagnia teatrale che fa della commistione tra le arti la sua caratteristica

principale. Fondata da Nicola Armanni e Miriam Ghezzi, la compagnia produce spettacoli per tutte

le età e organizza visite guidate teatralizzate nella provincia di Bergamo. La Gilda delle Arti è attenta

a tutte le nuove forme espressive che caratterizzano il tempo, a cui attinge largamente affinchè ogni

evento rispecchi il gusto e l’identità del pubblico del XXI secolo.

LO SPETTACOLO

Regia: Miriam Ghezzi e Marzia Corti

Cast

 Bartolomeo Colleoni – Nicola Armanni

 Francesco Sforza – Daniele Tirloni

 Jacopo Piccinino – Giovanni Fiorinelli

 Tisbe Martinengo – Miriam Ghezzi

 Fama – Ronaldina Mirashaj

 Ursina – Laura Crotti

 Caterina – Lara D’Alessandro

 Biancamaria Visconti – Tiziana Cortinovis

 Antonio Cornazzano – Martina Algeri

 Ambrogio Vismara – Stefano Tirloni

 Medea – Viola Armanni

Durata: 2 ore (spettacolo in 2 atti)

Il Teatro Filodrammatici di Treviglio

Il Teatro Filodrammatici di Treviglio viene costruito nel 1905 con il nome di “Palazzo delle

associazioni cattoliche col teatro”. Durante la Prima guerra mondiale è diventato ospedale militare

mentre dal 1940 al 1945 è stato sede dell’industria Face di Milano. La struttura ha preso il nome di

Teatro Filodrammatici nel 1948 esordendo con la compagnia drammatica “Circolo San Luigi”.

Il Filodrammatici ha coperto poi la funzione di cinema e teatro dell’Oratorio Sant’Agostino fino al

1982. In seguito viene chiuso e cominciarono i lavori di ristrutturazione, culminati nel 1987, data di

inaugurazione del Nuovo Teatro Filodrammatici. Nel 2024 il Parlamento Italiano lo ha nominato

“Monumento Nazionale”.

L’associazione Treviglio Arte Cultura

L’Associazione “Treviglio Arte e Cultura” si è costituita nel maggio del 2014 con il principale obiettivo

di proporsi come gestore del Teatro Filodrammatici. Tale proposta nasce dall’esigenza di ridare alla

nostra città uno spazio importante per la cultura, l’arte, il teatro e la musica. Al centro del nostro

progetto un punto imprescindibile: la valorizzazione artistica e culturale della città e del territorio

circostante.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/evento/la-gilda-delle-arti-

presenta-colleoni-lo-spettacolo/

Acquisti online

I biglietti si potranno acquistare in prevendita solo online (Costo biglietto: € 15,00 Costo prevendita: €. 1,00).

Biglietteria Teatro

I biglietti saranno in vendita a partire da 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, salvo esaurimento posti, o durante le

aperture del Teatro.

In caso di “tutto esaurito”, la lista di attesa aprirà 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Alla lista di attesa si accede

presso la cassa del Teatro il giorno dello spettacolo.

Riduzioni

L’ingresso è gratuito per bambini fino a 10 anni. I biglietti che hanno diritto alla riduzione, se acquistati online, dovranno

essere acquistati a prezzo pieno e verranno rimborsati alla cassa il giorno dello spettacolo.

Per richieste su artista e spettacolo

Nicola Armanni

Mail: info@lagildadellearti.it