GRANDEZZE & MERAVIGLIE, 28° FESTIVAL MUSICALE ESTENSE 2025

direzione artistica Enrico Bellei

Via Ganaceto 40b – 41121 Modena

Tel. (0039) 059 214 333

festival@grandezzemeraviglie.it – www.grandezzemeraviglie.it

ore 10.30, MODENA, Scuola Cittadella

0-12 MUSICA FAMILIARE: L’INCANTO DELL’ARPA

Teodora Tommasi arpa barocca e canto

ore 16, MODENA, Chiesa di San Carlo

LE VERE VIRTUOSE. Duetti e Cantate di Giovanni Bononcini

secondo le inedite annotazioni di stile del suo tempo

Prima esecuzione moderna

Rossana Bertini soprano, Maria Chiara Gallo mezzosoprano

Accademia d’Arcadia

Domenica 5 ottobre, Grandezze & Meraviglie propone due appuntamenti il primo per bambini e il pomeriggio per tutti. Alle 10.30, presso la Scuola Cittadella, “L’incanto dell’arpa”, primo della serie “0–12 musica familiare”, breve percorso sonoro-narrativo affidato all’arpista e cantante Teodora Tommasi; nel pomeriggio, alle 16 nella Chiesa di San Carlo, il programma culmina con Le vere virtuose: Duetti e cantate di Giovanni Bononcini, concerto di virtuosismo scaturito da un lavoro di peso musicologico ed esecutivo che propone materiali bononciniani inediti al pubblico moderno e introduce le voci del soprano Rossana Bertini e del mezzosprano Maria Chiara Gallo con l’ensemble di strumenti d’epoca l’Accademia d’Arcadia.

L’incontro mattutino articola un repertorio tra XVI e XVII secolo che alterna danze antiche, toccate strumentali e arie vocali tratte da fonti manoscritte e a stampa: tra gli esempi previsti figurano tra gli altri una pavana e un salterello di mano anonima, un Ricercare e una serie di pezzi che rendono visibile la voce di Settimia Caccini, cantante e compositrice del primo Seicento. La concatenazione di repertori vocali e strumentali è pensata per mostrare le capacità timbriche e tecniche dello strumento offrendo al pubblico giovane un vero racconto musicale. Il programma pomeridiano cala in un contesto autentico la produzione bononciniana. Si presentano due cantate per voce sola di Giovanni Bononcini (Presso allo stuol pomposo e Per morte di bella Ninfa), una sonata da camera attribuita ad Antonio Bononcini (la cosiddetta La Comodina, per violoncello e basso continuo) e un duetto tratto dai Duetti op. 8 di Giovanni (Chi di gloria ha bel desìo) quest’ultimo sulla base di una eccezionale fonte manoscritta bolognese che introduce variazioni esecutive e rubriche d’ornamentazione originali dell’epoca.

La scelta degli interpreti riflette una precisa linea di ricerca esecutiva. L’incontro per i più piccoli è guidato da Teodora Tommasi, solista che coniuga formazione strumentale (flauto dolce, arpa barocca) e formazione vocale; i suoi studi con Gemma Bertagnolli (canto barocco) e Mara Galassi (arpa barocca), la laurea con lode e un master in ensemble vocale presso la Schola Cantorum Basiliensis sono elementi che sorreggono un approccio attento alla fonte e sensibile al racconto musicale. L’Accademia d’Arcadia, ensemble vocale costituito nel 2019 sotto la direzione di Alessandra Rossi Lürig, pone particolare cura nel rapporto testo–suono e nella declamazione, pratica documentata anche nelle produzioni discografiche. Rossana Bertini e Maria Chiara Gallo sono entrambe voci note internazionalmente, la prima una delle grandi interpreti del barocco vocale con amplissima esperienza, la seconda una delle rivelazioni degli ultimi anni.

Biglietteria sul luogo del concerto 30 minuti prima. L’Incanto dell’arpa : biglietti a €2 per i bambini e €5 adulti accompagnatori. Le Vere Virtuose : biglietti a €15, con riduzioni a €10 e €5.

È possibile prenotarsi: www.grandezzemeraviglie.it – tel. 059 214333

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Dipartimento dello Spettacolo, dalla Regione Emilia-Romagna, dai Comuni di Modena e Sassuolo, dalle Fondazioni di Modena e Vignola, dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dal Museo Civico di Modena, dal mecenatismo privato tramite Art Bonus, oltre che dal contributo di pubblico pagante, soci, abbonati e privati benefattori. Sono tante le collaborazioni con agenzie culturali o associative modenesi: l’Università di Modena e Reggio Emilia, le Gallerie e la Biblioteca Estensi, l’Archivio di Stato, il Museo Civico, l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, la Fondazione Modena Arti Visive, l’Associazione Amici dei Teatri modenesi. Preziosi anche il patrocinio della Diocesi di Modena e Nonantola, del Comune di Vignola e dell’Accademia Filarmonica di Bologna. Al Festival collaborano analoghe manifestazioni italiane e organismi internazionali come il REMA, network europeo di musica antica sostenuto dalla Commissione Europea.

